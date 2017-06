50 Jahre Stiftung Deutsches Hilfswerk: 1,8 Milliarden Euro Hilfe (FOTO)

Hamburg (ots) -Dieses Jahr feiert die Stiftung Deutsches Hilfswerk ihr 50jährigesBestehen. Hand in Hand mit der Deutschen Fernsehlotterie fördert sieseit einem halben Jahrhundert Sozialprojekte im ganzen Land.Ein Sorgentelefon für Eltern mit unheilbar kranken Kindern, einHaus für alle Generationen oder eine Wohngruppe für mediensüchtigeJugendliche - die Stiftung Deutsches Hilfswerk und die DeutscheFernsehlotterie helfen in Deutschland dort, wo Hilfe nötig ist.Dieses "Tandem für den guten Zweck" feiert im Juni sein 50jährigesBestehen.Erste Vergabesitzung im Juni 1967Seitdem sorgt die Stiftung für die Verteilung des Reinerlöses ausdem Losverkauf der Fernsehlotterie. Am 7. Juni 1967 fand die erstegroße Sitzung der Stiftung statt. Verabschiedet wurden dieRichtlinien des Förderwesens, aber auch ersten Förderanträgen wurdenstattgegeben. "Die Fernsehlotterie und die Stiftung sind seit 50Jahren wichtige Stützen des solidarischen Miteinanders und Partnerdes sozialen Lebens in Deutschland. Gemeinsam mit unseren Mitspielernfördern wir soziale Projekte im ganzen Land", sagt Christian Kipper,Geschäftsführer der Stiftung Deutsches Hilfswerk und der DeutschenFernsehlotterie.Der Erfolg der Fernsehlotterie macht eine Stiftung notwendigIns Leben gerufen wurde die Stiftung bereits am 23. Februar 1967vom Norddeutschen Rundfunk und der Bundesvereinigung der kommunalenSpitzenverbände. Ihr Ziel: Die stetig steigenden Einnahmen der nochjungen Soziallotterie sollten von nun an in ganz Deutschland fürsoziale und karitative Projekte verteilt werden.So funktioniert die FörderungRund 400 Projekte unterstützt das Hilfswerk jährlich. Ermöglichtwird dies durch den Losverkauf der Fernsehlotterie - die Mitspielerhelfen mit jedem Los gemeinnützigen Projekten in ganz Deutschland.Die Stiftung fördert gemäß ihrer Satzung und Richtlinien soziale undkaritative Maßnahmen freier gemeinnütziger Träger. Das sindbeispielsweise Vereine, gemeinnützige GmbHs oder Stiftungen. Diesestellen einen Förderantrag bei der Stiftung. Hier wird ihr Anliegengeprüft. Ein Kuratorium aus Vertretern der ARD, der Spitzenverbändeder Freien Wohlfahrtspflege sowie der kommunalen Spitzenverbändeberät den Vorstand bei der Vergabe. Die endgültige Entscheidung überdie Förderung fällt in den Vergabesitzungen des Vorstandes. Zwei Malim Jahr beraten hier unter anderem Vertreter der BAGFW, der ARD, derkommunalen Spitzenverbände und des BMFSFJ über die Anträge. NachZustimmung werden die Mittel schnell an die Förderprojekteweitergegeben.Zukunft der Stiftung und der Soziallotterie"Unser Auftrag bleibt die Förderung und Organisation sozialerProjekte, die das solidarische Miteinander in Deutschland stärken.Dabei reagieren wir auf aktuelle gesellschaftspolitischeEntwicklungen im städtischen und ländlichen Raum. So konnten 2016allein über einen Sonderfonds rund 25 Millionen Euro an 234 Projektefür geflüchtete Menschen verteilt werden", erklärt Kipper. Insgesamtbelief sich die Fördersumme 2016 auf rund 90 Millionen Euro - einRekord in der Geschichte des Tandems.Weitere Herausforderungen gibt es mehr als genug: Es gilt, dasFörderwesen zeitgemäß weiter zu entwickeln und neue Bedürfnisse inder Gesellschaft wahrzunehmen. So brauchen in Zeiten desdemografischen Wandels viele Kommunen und Städte Unterstützung beider Gestaltung des sozialen Miteinanders: Projekte, die Alt und Jungzusammen führen stehen unter anderem im Fokus. DieQuartiersentwicklung ist ein wichtiger Förderschwerpunkt desHilfswerks. Mit rund 6 Millionen Euro unterstützte das Tandem hier imvergangenen Jahr 53 Maßnahmen - Tendenz stark steigend. Hier handeltes sich um Projekte, die beispielsweise Infrastruktur für Menschenmit eingeschränkter Mobilität schaffen, den Generationen-Dialoginitiieren oder Angebote schaffen zum Verbleib im gewohnten sozialenUmfeld."Die gelebte Nachbarschaft im Quartier und der Blick für dieMenschen in der Umgebung sind für unsere Gesellschaft sehr wichtig",betont Kipper. Deshalb wolle man auch in den nächsten Jahrzehntengemeinsam mit den Mitspielern dort Verantwortung übernehmen, wo Hilfeerforderlich ist. Den Förderantrag und weitere Informationen gibt esauf der Webseite der Fernsehlotterie:www.fernsehlotterie.de/informieren/deutsches-hilfswerkMeilensteine Stiftung Deutsches Hilfswerk- 23. Februar 1967: Gründung der Stiftung Deutsches Hilfswerkdurch den NDR und die Bundesvereinigung der kommunalenSpitzenverbände.- 7. Juni 1967: Erste ordentliche Zusammenkunft von Kuratorium undVorstand zu Förderrichtlinien und Antragsgewährung.- Ab 1992: In den kommenden Jahren werden verstärkt Projekte inden neuen Bundesländern gefördert. Besonders im BereichAltenpflege und bei heilpädagogischen Einrichtungen bestehtgroßer Nachholbedarf.- 1998: Die ARD Fernsehlotterie erwirtschaftet mit 67,4 MillionenEuro den bis dahin größten Umsatz ihrer Geschichte. Aus demReinerlös werden in diesem Jahr 395 Projekte gefördert, so vielewie noch nie zuvor.- 2016: Die Deutsche Fernsehlotterie unterstützt zusammen mit derStiftung, dem Deutschen Hilfswerk, 611 soziale Projekte in ganzDeutschland mit rund 90 Millionen Euro - eine neueRekordfördersumme. 