50 Jahre PR-Preis der DPRG: Zum Jubiläum 77 Finalisten auf der Shortlist

Stuttgart (ots) - Die Shortlist für den diesjährigen Internationalen DeutschenPR-Preis der DPRG liegt vor: Insgesamt 77 Finalisten sind im Rennen um dieAuszeichnungen der Deutschen Public Relations Gesellschaft e.V. Die Gewinner in22 Kategorien werden bei der Preisverleihung am 23. April 2020 in Stuttgartbekannt gegeben."Seit 50 Jahren ist der PR-Preis ein Spiegel dessen, was Wirtschaft undGesellschaft bewegt", so DPRG-Präsident Norbert Minwegen. "Wir freuen uns aufeine ganz besondere Verleihung." Gefeiert wird der runde Geburtstag desPR-Preises dieses Jahr im Mercedes-Benz Museum.Aus mehr als 230 eingereichten Kommunikationskampagnen und -projekten wählte die36-köpfige Jury unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Peter Szyszka (HochschuleHannover) in einem mehrstufigen Verfahren die Finalisten und Gewinner. DieShortlist gibt es unter http://pr-preis.de/finalisten2020. Ebenfalls verliehenwerden der JuniorAward und der Wissenschaftspreis der DPRG.Mit der seit 1970 verliehenen Auszeichnung will das Berufsnetzwerk Nutzenstiften, Inspiration geben und gute Kommunikationsarbeit würdigen. Veranstalterim Auftrag der DPRG ist der Medienfachverlag Oberauer. Der InternationaleDeutsche PR-Preis der DPRG wird unterstützt von Daimler als Hauptsponsor sowievon Unicepta, Voith, Adidas, Bosch, Deutsche Post DHL Group, Fraport, Klenk &Hoursch, Siemens, und der Sparkasse KölnBonn.