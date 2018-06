50 Jahre Olsenbande: rbb Fernsehen zeigt ab 21. Juni 11 Filme des populären Gaunertrios

Berlin (ots) - Die Olsenbande fährt nach JütlandDo 21.06.2018 | 20:15 | rbb Fernsehen50 Jahre Olsenbande: Dieses Jubiläum feiert das rbb Fernsehen ab21. Juni in seinem Sommerprogramm mit einer Auswahl von elf Filmendes populären Gaunertrios. Die Kriminalkomödien mit Egon, Benny undKjeld laufen zehnmal donnerstags zur Primetime um 20.15 Uhr. DenAbschluss macht am 26. August um 14.45 Uhr "Die Olsenbande fliegtüber alle Berge".Populäres Gaunertrio"Die Olsenbande fährt nach Jütland" (Spielfilm Dänemark 1971)eröffnet die Filmreihe im rbb Fernsehen: Gleich nach derHaftentlassung schlägt der gerissene Ganove Egon Olsen seinenBandenmitgliedern, dem heiter versonnenen Benny und dem ängstlichenKjeld, einen neuen, diesmal scheinbar völlig risikolosen Coup vor.Auf der Nordseeseite der Halbinsel Jütland soll sich in einem altenBunker der Deutschen Wehrmacht ein Schatz mit Gold und Dollarnotenbefinden. Das Trio macht sich auf den Weg, begleitet von Kjeldsahnungsloser, aber resoluten Gattin Yvonne und ihrem frühreifen SohnBørge. Bereits bei der Anreise müssen die gewieften Ganoven sicheiniges einfallen lassen, um trotz leerer Brieftaschen ans Ziel zukommen. Zwar finden sie rasch den Bunker, doch damit fangen dieProbleme erst an ...Alle Filme im Überblickden "Die Olsenbande fährt nach Jütland" (21. Juni) "Die Olsenbandeund ihr großer Coup" (28. Juni) "Die Olsenbande läuft Amok" (5. Juli)"Der [voraussichtlich] letzte Streich der Olsenbande" (12. Juli) "DieOlsenbande stellt die Weichen" (19. Juli) "Die Olsenbande sieht rot"(26. Juli) "Die Olsenbande schlägt wieder zu" (2. August) "DieOlsenbande steigt aufs Dach" (9. August) "Die Olsenbande ergibt sichnie" (16. August) "Die Olsenbande fliegt über die Planke" (23.August) "Die Olsenbande fliegt über alle Berge" (26. August, 14.45Uhr).Das rbb Fernsehen kooperiert mit dem Filmmuseum Potsdam, das dendänischen Ganoven vom 4. Juli bis 17. Februar eine Sonderausstellungunter dem Titel "Mächtig gewaltig. Die Olsenbande im Museum" widmet.Mehr unter www.filmmuseum-potsdam.de.Pressekontakt:rbb PresseteamTel 030 / 97 99 3 - 12 100rbb-presseteam@rbb-online.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell