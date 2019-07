50 Jahre Mondlandung: MDR geht auf besondere Mondmission

Leipzig (ots) - Der 20. Juli 1969 war "ein riesiger Sprung für dieMenschheit" und ein Coup der amerikanischen Raumfahrt. Zum50-jährigen Jubiläum der Mondlandung erzählt der MDR jetzt dieweitgehend unbekannte Geschichte des sowjetischen Mondprogramms.Zudem verrät der Astro-Fotograf Matt Aust bei einem Mitmach-Workshopam 16. Juli, wie der Mond richtig fotografiert wird. Einen Livestreamgibt es unter www.mdr-wissen.de."Augenblicklich ertönte ein fürchterlicher, unerhörter,donnerartiger Knall. Der Feuerstrahl, der weißglühend zum Himmeldrang, verbreitete sein Licht über ganz Florida." So stellte sichJules Verne im Jahr 1864 den ersten bemannten Raketenstart zum Mondvor. Wie (fast) immer war der Science-Fiction-Autor verblüffend nahan der Wahrheit. Sogar der Startort Florida stimmte: hob doch 105Jahre nach Erscheinen des Romans "Von der Erde zum Mond" die ersteSaturn-Mondrakete tatsächlich in Florida ab. Nach dem Start am 16.Juli 1969 betraten die Amerikaner vier Tage später erstmals denErdtrabanten.50 Jahre nach der Mondlandung erzählt der MDR jetzt die weitgehendunbekannte Geschichte des sowjetischen Mondprogramms und ihresScheiterns. Rekonstruiert und erzählt wird die erste große Niederlageim Wettrennen mit den USA aus der Perspektive der damaligenKonstrukteure und Techniker. Nach den kosmischen Paukenschlägen derSowjets - mit Sputnik-Erfolg (1957) und Gagarin-Flug im Jahr 1961 -ging alle Welt davon aus, dass die Sowjets auch die ersten Menschenauf den Mond befördern würden. Doch das geheime Mondprogramm derSowjets ist eine Geschichte über grandiose Fehlkalkulationen,Streitereien, Tragödien und Irrtümer. Erstmals spricht u.a. der"Raketschik" und Chefkonstrukteur Wassili Mischin über seinepersönliche Verantwortung und seine Fehler von damals. DasMDR-Fernsehen berichtet am 7. Juli, 22.00 Uhr mit der neuen Folge"Das heimliche Mondprojekt der Sowjets" der "MDR Zeitreise" und am 9.Juli, 22.05 Uhr, in der Dokumentation "Mondmänner mit Hammer undSichel". Zudem gibt es im MDR-Fernsehen am 7. Juli, um 23.15 Uhr, densowjetischen Science-Fiction-Kultdokfilm "Der Weg zu den Sternen" ausdem Jahr 1957, von dem Stanley Kubrick für "2001- Odyssee imWeltraum" fleißig abkupferte. Für Filmfans gibt es darüber hinaus am21. Juli, 10.15 Uhr, im MDR-Fernsehen die britischeH.-G.-Wells-Verfilmung "Die erste Fahrt zum Mond" von 1964.Gleich zwei Themenwochen rund um die Frage "Warum erforschen wirden Mond?" gibt es bei MDR WISSEN. Vom 8. bis 21. Juli geht es inVideos, Audios und Artikeln um die besondere Herausforderung beiMondflügen, um deutsche Planungen für die Erkundung des Mondes und umdie Raumfahrt-Forschung an der TU Dresden. Am 16. Juli lädt MDRWISSEN sein Publikum in die Redaktion und für einen ganz besonderenBlick auf den Mond ein. Ab 18 Uhr startet bei Vollmond und einerpartiellen Mondfinsternis der vierstündige Live-Workshop "Macht euchselbst ein Bild vom Mond" mit dem Astro-Fotografen Matt Aust. Am 8.Juli veröffentlicht MDR WISSEN auf seiner Webseite einBewerbungsformular für den Workshop. Die Gewinner werden am 12. Juliausgewählt. Für alle die nicht in Leipzig vor Ort dabei sein können,überträgt MDR WISSEN unter mdr-wissen.de und bei Facebook imLivestream.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Alexander Hiller,Tel.: (0341) 3 00 64 72, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell