50 Jahre Marke TUI: Vom mittelständischen Reiseveranstalter in Deutschland zum Weltmarktführer in der Touristik mit internationalen Hotelgesellschaften und Kreuzfahrt-Reedereien

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

Hannover (ots) -- Transformation zum Hotel- und Kreuzfahrtkonzern gelungen- TUI im Wandel zum Digital- und Plattform-UnternehmenAls die Touristik Union International - kurz TUI - am 1. Dezember1968 von den vier mittelständischen Reiseveranstaltern Touropa,Scharnow-Reisen, Hummel-Reise und Dr. Tigges-Fahrten in Deutschlandgegründet wurde, war das den Zeitungen keine Schlagzeile wert. Damalsahnte allerdings noch niemand, dass aus diesem Zusammenschluss einmalder größte integrierte Touristikkonzern der Welt entstehen würde.Heute findet sich unter dem Dach der TUI Group die gesamtetouristische Wertschöpfungskette wieder mit internationalenVeranstaltermarken, sechs Airlines mit rund 150 Mittel- undLangstreckenflugzeugen, eigenen Kreuzfahrtschiffen,Zielgebietsagenturen und rund 380 eigenen Hotels."Der TUI Smile ist heute in nahezu allen Geschäftsbereichen desKonzerns sichtbares Erkennungszeichen für Service, Innovation,Qualität und Sicherheit", so Erik Friemuth, TUI Group Chief MarketingOfficer. "Mit unserem weltweit einheitlichen Markenauftritt schaffenwir für unsere Gäste Vertrauen und Orientierung."War TUI früher im Kern ein Reiseveranstalter, ist das Unternehmenseit dem 2014 eingeleiteten Konzernumbau vor allem Entwickler,Investor und Betreiber von Hotel- und Kreuzfahrtgesellschaften. Mehrals 60 Prozent des operativen Ergebnisses des Konzerns stammen heuteaus den Hotelgesellschaften und den Kreuzfahrten der KonzerntöchterHapag Lloyd Cruises, TUI Cruises und Marella Cruises. TUI hat dieTransformation vom klassischen Reiseveranstalter zum heutigen Hotel-und Kreuzfahrtkonzern erfolgreich geschafft und die nächste Stufe zumDigital- und Plattform-Unternehmen eingeleitet. Investitionen inmoderne IT, ein einheitliches globales Kundensysteme, die Blockchain,Beteiligungen am Düsseldorfer IT-Unternehmen Peakwork und der Kaufdes italienischen Technologie Start-ups Musement zeigen den Kurs fürdie Zukunft auf. Heute ist TUI in mehr als 100 Destinationen präsentund mit mehr als 20 Millionen Kunden der international führendeTouristik-Konzern.Innovationskraft von AnbeginnTUI hat immer Standards gesetzt, heute wie zu Beginn inDeutschland: Die Innovationskraft, für die das Unternehmen heutebekannt ist, zeigte sich bereits in seinen Anfängen. Als ersterReiseveranstalter bot TUI den Kunden eine Reiserücktrittsversicherungan - und zwar schon im Gründungsjahr 1968. Nur zwei Jahre später kamder erste Großcomputer für Reisereservierungen, das STARTBuchungssystem, mit Beteiligung der TUI zum Einsatz. Trendsetter warder Veranstalter auch bei der Einführung des24-Stunden-Notfalltelefons und im Krisenmanagement. TUI richtete alserster Reiseanbieter einen eigenen Krisenstab ein und war auch imYield-Management führend. Weitere Innovationen, bei denen TUI eineVorreiterrolle innehatte, waren die Geld-zurück-Garantie, mit der derKonzern sein Qualitätsversprechen unterstrich, die Einführung vonFrühbucherpreisen und der im Pauschalpreis inkludierte Zug-zum-Flug.Vom mittelständischen Reiseveranstalter zum weltweiten MarktführerDie TUI hat in ihrer 50-jährigen Geschichte viele Veränderungenerlebt und selbst vorangetrieben. Der Konzern steht nicht still; erwandelt sich weiter und prägt damit auch die Branche. Die TUI im Jahr2018 ist eine völlig andere als die TUI vor fünf oder zehn Jahren.Die strategische Transformation zum integrierten Geschäftsmodellermöglicht es TUI, die Kunden in allen Phasen ihrer Reise - von derBeratung bis zum Ausflug im Urlaubsort - zu begleiten. Durch dieeigenen Vertriebskanäle, Hotels, Fluggesellschaften,Kreuzfahrtschiffe und Service-Agenturen in den Urlaubsgebieten wirddie Qualität der Urlaubserlebnisse in allen Wertschöpfungsstufensichergestellt.Digitalisierung als WachstumstreiberEin entscheidender Treiber für das weitere Wachstum und dieWeiterentwicklung des Konzerns, ist die Digitalisierung. Einerseitserschließt die TUI neue Märkte wie China, Indien oder Brasilien übereine standardisierte Software vollständig digital. Gleichzeitig heißtdigital bei der TUI aber vor allem: mehr Service und besseren Servicefür die Kunden und effizientere Prozesse im Unternehmen.Kapazitätsmanagement auf Basis der Blockchain Technologie ermöglichtzum Beispiel eine optimale Auslastung des eigenen Hotelportfolios undeine verbesserte Rendite. Eine standardisierte konzernweiteKundenplattform und der Einsatz künstlicher Intelligenz erlauben eineganzheitliche Sicht auf den Kunden. Die TUI kann dadurch jedem Gastkünftig individualisierte und relevante Angebote machen, die genauauf die Wünsche und Präferenzen des Kunden eingehen. Im letztenhalben Jahrhundert hat TUI viel bewegt und die Touristik entscheidendgeprägt. In Zukunft wird sich der Konzern immer mehr zu einemDigital- und Plattform-Unternehmen wandeln. Die Werte desUnternehmens und die Vision bleiben aber auch künftig erhalten: TUIsteht für Service, Qualität und Sicherheit. Think Travel. Think TUI.Führend bei Nachhaltigkeit - Umweltbeauftragter als Novum in denNeunzigernDie globale Verantwortung für nachhaltiges, ökologisches undsoziales Handeln ist seit Jahrzehnten ein zentrales Element derUnternehmenskultur der TUI. Bereits Anfang der 90er Jahre führte dieTUI als erster Reiseveranstalter und als eines der ersten Unternehmenin Deutschland überhaupt die Funktion des Umwelt-Beauftragten ein.Heute hat sich der Konzern mit der "Better Holidays, BetterWorld"-Strategie sehr ambitionierte Ziele gesetzt. TUI will denökologischen Fußabdruck verkleinern und die CO2 -Intensität dereigenen Geschäftstätigkeit bis zum Jahr 2020 um zehn Prozent senken.Bis dahin soll auch die Zahl der angebotenen nachhaltigeren Reisenauf zehn Millionen jährlich steigen. Zudem hat die TUI Group 2015 dieTUI Care Foundation initiiert und gegründet. Die Stiftung eröffnetjungen Menschen in mehr als 20 Ländern der Welt neueZukunftsperspektiven durch Bildung und Ausbildung, schützt Natur undUmwelt und fördert die nachhaltige Entwicklung von Zielgebieten.Weitere Informationen sowie Fotos finden Sie unterwww.tuigroup.comÜber die TUI GroupDie TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und inrund 180 Zielgebieten der Erde aktiv. Sitz des Konzerns istDeutschland. Die Aktien der TUI notieren im FTSE 100, dem Leitindexder Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.Die TUI Group verzeichnete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von18,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 1,102 MilliardenEuro. Der Konzern beschäftigt 67.000 Mitarbeiter in über 100 Ländern.TUI bietet für seine über 20 Millionen Kunden Services aus einerHand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unterdem Dach des Konzerns wieder. Dazu gehören rund 380 eigene Hotels undResorts mit Premium-Marken wie RIU und Robinson und 16Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in derLuxusklasse bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises undKreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in England. Zum Konzerngehören darüber hinaus international führende Veranstaltermarken,1.600 Reisebüros in Europa sowie fünf europäischeVeranstalter-Fluggesellschaften mit rund 150 modernen Mittel- undLangstrecken-Flugzeugen. Die globale Verantwortung für nachhaltigeswirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern unsererUnternehmenskultur. Die TUI Care Foundation setzt auf die positivenEffekte des Tourismus. Sie initiiert Projekte, die neue Chancen fürdie kommende Generation schaffen und trägt zu einer positivenEntwicklung der Urlaubsdestinationen bei. Weitere Informationenfinden Sie unter www.tuigroup.comPressekontakt:TUI GroupGroup Corporate & External AffairsBernd HoffmannHead of NewsdeskKonzernkommunikationTel. +49 (0) 511 566 6080bernd.hoffmann@tui.comOriginal-Content von: TUI AG, übermittelt durch news aktuell