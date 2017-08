50 Jahre Lustiges Taschenbuch - die besten Geschichten aller Zeiten (FOTO)

Berlin (ots) -"Wähle die beste Geschichte aller Zeiten!" Unter diesem Mottowurden alle LTB-Fans bereits vor einem Jahr aufgefordert, im Internetüber ihre Lieblingsgeschichten aus 50 Jahren rund um Donald Duck,Micky Maus und ihre Weggefährten abzustimmen.Die Zusammenstellung der beliebtesten Geschichten, dieLTB-Fan-Edition wird nun in 5 Bänden à 300 Seiten und mit Sondercoverzum Jubiläumsjahr ab dem 1. September im zweiwöchentlichen Rhythmusveröffentlicht. Auch die komplette Sammel-Box wird ab diesem Terminerhältlich sein.Ein besonderes Highlight: Alle, die für eine der"Gewinner-Geschichten" gestimmt haben, werden namentlich im Umschlageiner der fünf Bände erwähnt. Damit sind die Fans jetzt auchoffiziell Teil des Lustigen Taschenbuchs.Sammler aufgepasst: Auch die, deren Namen nicht in den Büchern zufinden sind, sollten sich auf keinen Fall die einmaligeZusammenstellung der Bände in der Jubiläumsbox von Fans für Fansentgehen lassen.Die einzelnen Bände oder die komplette Edition können ab Novembernatürlich auch im Pop-up-Store erworben werden, der für alle Leserund Fans in Berlin am 6. November seine Tore öffnet.Die Erstellung der Fan-Edition reiht sich ein in das spektakuläreProgramm an Veranstaltungen und Events, mit denen Egmont Ehapa Mediain diesem Jahr das 50-jährige Jubiläum der einzigartigenErfolgsgeschichte von Entenhausen feiert.Der erste Band der Sondereditionsreihe erscheint ab dem 1.September im Handel. (? 8,00 Egmont Ehapa Media) und im Ehapa Shopunter: https://www.egmont-shop.de/ltb-fan-editionWeitere Informationen, Illustrationen, sowie Rezensions- undVerlosungsexemplare erhalten Sie über:Pressekontakt:BUCH CONTACTUlrike PlessowPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitIm Auftrag von:Egmont Ehapa Media GmbHEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 20606690E-Mail ltb50jahre@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell