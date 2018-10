50 Jahre Kirchlicher Entwicklungsdienst/Rückblick und Perspektiven für das kirchliche Engagement für eine gerechtere Welt

Hannover (ots) - "Das Evangelium lässt uns keine Wahl. Die Kirchemuss zur Pressure-Group in Entwicklungsfragen werden!" Mit diesemAufruf wird am 11. Oktober in der Kreuzkirche in Hannover das50-jährige Bestehen des Kirchlichen Entwicklungsdienstes gefeiert.Das Zitat stammt von dem Theologen Helmut Gollwitzer und geht aufeine Rede von 1968 zurück, die er auf der Synode der EvangelischenKirche in Deutschland (EKD) in Berlin-Spandau gehalten hat.Dieses Jubiläum biete die Chance, sich des Auftrags und desveränderten Kontextes zu vergewissern und daraus Anregungen undPerspektiven für die eigene Arbeit zu gewinnen, heißt es in dergemeinsamen Einladung des Kirchlichen Entwicklungsdienstes (KED), derEvangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers und der EKD. Sorückten beispielsweise Fragen einer nachhaltigen Entwicklung in Nordund Süd, von Klimagerechtigkeit oder Teilhabe der Zivilgesellschaftstärker in den Fokus.Viele Gäste aus den Landeskirchen, dem Entwicklungswerk Brot fürdie Welt, der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), derweltweiten Ökumene sowie der Zivilgesellschaft werden zumGottesdienst und anschließenden Empfang erwartet. Die Festpredigtwird der Vorsitzende des Rates der EKD, Landesbischof HeinrichBedford-Strohm halten. Auf dem Programm stehen Festreden von KonradRaiser (ehemaliger Generalsekretär des ÖRK), Klaus Seitz (Leiter derAbteilung Politik von Brot für die Welt), Rainer Kiefer (Leiter desReferats Mission und Ökumene, Öffentlichkeitsarbeit und Publizistikder Evangelische-lutherischen Landeskirche Hannovers) und Ruth Gütter(Referentin für Fragen der Nachhaltigkeit im Kirchenamt der EKD).Der Kirchliche Entwicklungsdienst geht zurück auf einen Aufruf derEKD-Synode im Jahr 1968 in Berlin-Spandau, in dem sie dieLandeskirchen aufforderte, freiwillig mindestens zwei Prozent ihrerSteuereinnahmen für den Kampf gegen Armut und Hunger zur Verfügung zustellen. Mit diesen Mitteln sowie mit entwicklungspolitischem Einsatzund gelebter Solidarität wollten die Kirchen ihre Glaubwürdigkeit inihrem Kampf gegen Unrecht und Armut stärken. Dem Aufruf folgten inder Tat alle Landeskirchen - auch wenn die zwei Prozent nur seltenerreicht wurden. Mit den Mitteln werden Projekte von Partnern imSüden zur Armutsbekämpfung aber auch entwicklungspolitische Bildungs-und Lobbyarbeit in Deutschland finanziert. Der KirchlicheEntwicklungsdienst ist dabei nicht nur ein Förderinstrument, sonderngibt auch inhaltliche Impulse zu Fragen der Entwicklungspolitik.Hannover, 9. Oktober 2018Pressestelle der EKDDie Einladung als PDF ist unter www.ekd.de abrufbar.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuell