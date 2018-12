50 Jahre IT in Schleswig-Holstein

Altenholz (ots) -Sperrfrist: 04.12.2018 18:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Eine Vorreiterrolle hatte Schleswig-Holstein bereits inne, als dasBundesland 1968 die Datenzentrale Schleswig-Holstein (DZ-SH) gründeteund damit die erste gemeinsame IT-Einrichtung für Land und Kommunenschuf. Rund fünfzig Jahre später, im Sommer 2018, beschloss dasDigitalisierungskabinett des Landes ein Programm zur Digitalisierungdes Landes, das alle Politikbereiche - von der Verwaltung über dieBildungslandschaft bis hin zu E-Justiz und Energiewirtschaft -umfasst. Mit der Nachfolgeorganisation der DZSH, Dataport, steht demLand ein erfolgreich länderübergreifend arbeitender IT-Dienstleisterzur Seite.Anlass genug, um im Rahmen einer Feierstunde sowohl einen Blickzurück aber auch in die digitale Zukunft des Landes zu werfen. An derFeierstunde, die am 4. Dezember im Schleswig-Holstein-Saal desLandeshauses stattfand, nahmen rund 100 Personen teil. Darunter warenMitglieder des Parlaments, IT-Verantwortliche aus derLandesverwaltung und von Kommunalen Landesverbänden aber auchWegbegleiter aus den vergangenen fünfzig Jahren.Der Minister für Inneres, ländliche Räume und Integration,Hans-Joachim Grote, begrüßte die Gäste. Er betonte die Rolle derInformationstechnik für das Land und ging auf wegweisende Vorhabenwie zum Beispiel ganz aktuell das Projekt "Ultramobile Polizeiarbeit"ein: "Seit 50 Jahren sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derDatenzentrale Schleswig-Holstein, beziehungsweise heute von Dataport,Unterstützer bei technischen Fragen, finden innovative Lösungen undsind auch oft genug Retter in höchster Not, wenn wir mal wieder anunseren Laptops verzweifeln. Beispielsweise das Projekt "UltramobilePolizeiarbeit" wäre ohne Dataport gar nicht möglich. Mit Hilfe derMitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden wir schon bald die Polizei inSchleswig-Holstein mit besonders ausgestatteten Smartphones ausrüstenund so Arbeitsschritte vereinfachen, beschleunigen und insgesamt dieQualität der Polizeiarbeit weiter erhöhen."Der Staatssekretär für Digitalisierung, Tobias Goldschmidt, sagte:"50 Jahre IT haben uns gesellschaftlich vor große Herausforderungengestellt, die besonders Dataport für unser Land angegangen ist. DerBlick in die Zukunft jedoch, bietet uns viele Chancen am digitalenHorizont. Dass der Glasfaserausbau und kommunales WLAN inSchleswig-Holstein erfolgreich ist, ist jedoch nichtselbstverständlich. Deshalb gilt es am Ball zu bleiben, innovativ zudenken und die Herausforderungen der Zukunft anzunehmen. Unser Zielist es den "echten Norden" zum "vernetzten Norden" werden zu lassen."Der Vorstandsvorsitzende von Dataport, Dr. Johann Bizer, bedanktesich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, derenGrundstein bereits 1968 gelegt wurde und blickte optimistisch in dieZukunft: "Fünfzig Jahre nach dem Start der systematischen undkooperativen IT steht Schleswig-Holstein wieder weit vorne. Eineweitreichende Digitale Agenda beschreibt den Weg in die digitaleZukunft des Landes. Ein Digitalisierungsprogramm schafft den Rahmenfür die Umsetzungsziele der nächsten Jahre. Die Grundlagen dafür hatdas Land in den vergangenen Jahren geschaffen und hat mit Dataportden richtigen Partner dafür. IT ist inzwischen integraler Bestandteilvon Verwaltung. Algorithmen und Künstliche Intelligenz werden zuweiteren großen Veränderungen beim Technikeinsatz führen. DieEntscheidungsgewalt darüber sollten Staat und Verwaltung in eigenenHänden behalten. Mit Dataport ist das ohne Weiteres möglich."Am 1. Oktober 1968 nahm die Datenzentrale Schleswig-Holsteingemeinsam für Land und Kommunen ihre Arbeit auf. Insgesamt zehnBeamte und 46 Angestellte waren damals für den IT-Betriebverantwortlich. Heute, fünfzig Jahre später, sind es bei Dataport,dem 2004 aus der Fusion der DZ-SH mit der vergleichbaren HamburgerEinrichtung hervorgegangenen IT-Dienstleister, rund 2.800Mitarbeiter. Haben damals ein Land und zahlreiche Kommunenmiteinander kooperiert, sind es heute sechs Bundesländer.Während IT in ihren Anfangsjahren vor allem als Hilfstechnik eineRolle spielte, mit der Statistiken erstellt oder Gehälter errechnetwurden, ist IT heute integraler Bestandteil der öffentlichenVerwaltung. Ohne IT wäre sie nicht mehr arbeitsfähig. Wo vor fünfzigJahren in Lochkartensälen Daten auf Rechnern mit 64 KilobyteSpeicherplatz erfasst wurden, stehen heute im leistungsfähigenRechenzentrum von Dataport zwei Millionen Gigabyte virtuellerSpeicher zur Verfügung. Wo 1968 Kugelkopfschreibmaschinen ohneSpeicherfunktion im Büroalltag unterstützen, wird heute auf Notebooksim Home Office gearbeitet und Falschparker werden über das Smartphoneerfasst. Neue Technologien wie Blockchain und Künstliche Intelligenzwerden für ihren Einsatz in der öffentlichen Verwaltung erprobt.