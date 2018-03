50 Jahre Ford Escort: über Hundeknochen, Brenda, Erika, Flair und Fun (FOTO)

Köln (ots) -Als der Ford Escort im August 1968 in Deutschland auf den Marktkam, wurde der Debütant angesichts seiner Front von den Autofahrernliebevoll "Hundeknochen" getauft - der Start einer bemerkenswertenautomobilen Erfolgsgeschichte, die nach insgesamt siebenEscort-Generationen und 30 Jahren erst im Jahre 1998 endete, als dieBaureihe vom damals neuen Ford Focus abgelöst wurde, von dem nunseinerseits in diesem Jahr bereits die vierte Generation auf denMarkt kommen wird. Der Escort feierte auch im Motorsport einenTriumph nach dem anderen - kein Auto in der bisherigenFord-Geschichte war erfolgreicher auf Renn- und Rallyepisten."Sein Erfolg kam nicht von ungefähr: Die funktionelle Schönheitder gelungenen Karosserie machten den Escort zum Verkaufsschlager inEngland und auf den Exportmärkten", konnte Ford im August 1968 zurEinführung der ersten Escort-Generation in Deutschland verkünden. DieFahrzeuge für den deutschen Markt kamen zunächst aus dem britischenWerk in Halewood - im Juni 1968, knapp fünf Monate nach derMarkteinführung auf der Insel, lief dort bereits das 100.000steExemplar der neuen Baureihe vom Band. Im Januar 1970 nahm dann dasdeutsche Ford-Werk in Saarlouis/Saarland die Produktion auf....Wie es mit dem Ford Escort weiterging und was es mit Brenda,Erika, Flair und Fun auf sich hat, steht in der umfangreichenPressemeldung zum Thema "50 Jahre Ford Escort" (pdf-Datei).Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit derGründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 MillionenFahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten undDienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbHTelefon: 0221/90-17518ihennen1@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell