Köln (ots) -- 15M RS, 17M RS und 20M RS: Mit einem sportlichen Dreigestirnfing es an- Capri RS 2600: Das Volkscoupé für 200 km/h Spitze- Die RS-Legende schlechthin: Der Escort RS 2000 der erstenGeneration- Escort II RS 2000: Leistungsvermögen eines Sportwagens, Vernunfteines ganz normalen Escort- Der RS 200 - Er gilt bis heute als eines der schönstenRallyeautos- Der Ford Escort III RS: Das erste Ford-Großserienmodell mitTurbolader- Sierra RS Cosworth: Eine nachgeschärfte Version des ersten"Cossie"-Sierra von 1985- Escort V RS Cosworth: Rallye-Siege einfahren und für Fahrspaßsorgen- Ford Focus RS I: Nach fast 8-jähriger Pause wurde das legendäreRS-Kürzel reaktiviert- Ford Focus II RS: Zum "State of the Art"-Fahrwerk gehörte die"Revo"-Vorderachse- Ford Focus III RS: Er wurde vom neuen "Ford Performance"-TeamentwickeltVom 15M RS aus dem Jahre 1968 bis zum Ford Focus RS der drittenGeneration, dessen Produktion Anfang 2018 auslief: Das Kürzel "RS"steht bei Ford für "Rallye Sport" und damit für Leistung, für "Dampfunter der Haube", für Fahrspaß pur und für Käufer, die sich ganzbewusst von der Masse der konventionellen Serienfahrzeuge abhebenwollen. Aber "RS" steht auch für internationale Triumphe imMotorsport. Nachfolgend eine kurze Darstellung der 50-jährigenGeschichte der Ford "RS"-Modelle, die - vorläufig - Anfang 2018endete, als im Werk Saarlouis/Saarland im Zuge derProduktionsumstellung auf die neue, vierte Ford Focus-Generation dieFertigung des Ford Focus RS der dritten Generation auslief.Die Langfassung "50 Jahre Ford RS" ist zusammen mit weiterenBildern über diesen Link abrufbar: http://ots.de/zRzZch.1968: 15M RS | 17M RS | 20M RSLos ging es im Jahre 1968 mit dem Auftritt eines sportlichenFord-DreigestirnsLos ging es im Jahre 1968 mit dem Auftritt eines sportlichenFord-Dreigestirns: 15M RS (die P6-Baureihe), 17M RS (die P7-Baureihe)und 20M RS (die P7-Baureihe) gaben sich die Ehre. Ein Hingucker warendie Cockpits der Autos. Drehzahlmesser und Tacho in Großformat undzentraler Anordnung, garniert mit Ampere-Meter und Öldruckanzeige,ein kurzer Schaltknüppel mit holzgemasertem Knauf und einlederbezogenes Lochspeichen-Sportlenkrad für den 15M RSbeziehungsweise einen Lenkradkranz aus Holzimitat (für 17M RS und für20M RS).Für den "Dampf unter Haube" sorgten drei Triebwerke: Unter derHaube des 15M RS steckte der damals stärkste Vierzylinder von Ford,eine 1,7-Liter-V4-Maschine mit einer Leistung von 70 PS. Dieser Motorbeschleunigt den 15M RS in 14,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h undverlieh ihm eine Höchstgeschwindigkeit von 155 km/h. Die größeren 17-und 20M RS waren mit prestigeträchtigen V6-Motoren ausgerüstet, wobeies die 90 PS starke Zwei-Liter-Version des 17M RS auf eineBeschleunigung von 14,2 Sekunden und 160 km/h maximales Tempobrachte. Am besten war in dieser Hinsicht naturgemäß der kräftigsteVertreter des Fahrspaßtrios, der 20M RS mit 2,3-Liter-V6-Triebwerk.108 muntere Pferdestärken ließen ihn die 100-km/h-Hürde nach 11,4Sekunden überspringen und bei freier Bahn waren 170 Sachen durchausdrin. Die Wahl der Außenfarbe war indes wesentlich einfacher, als dieWahl der Motorisierung: Alle RS-Modelle werden in den Farben Rot oderSilbermetallic lackiert.1970: Escort I RS 1600 | Capri I RS 2600Escort I RS 1600: Ein ziemlich wilder Hund - mit KnochenGerade beim Escort RS 1600 war das Kürzel RS (für Rallye Sport)wörtlich zu nehmen, kaprizierte sich das Fahrzeug mit demHundeknochen-Gesicht im Werksauftrag auf dieses Metier. Dass dieseMission erfolgreich verlief, dafür sorgte der berühmte BDA-Motor(Belt Drive A Series) von Cosworth.Capri I RS 2600: Das Volkscoupé für 200 km/h SpitzeBereits die erste Generation des Ford Capri gab es ab 1970 auchals RS. Stil- und charakterprägend für das schnelle Volkscoupé warein 150 PS starker V6-Motor mit Kugelfischer-Benzineinspritzung.Daraus resultierte eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h und eineStandardbeschleunigung von 8,0 Sekunden. Auch beim direkt vomRenn-Capri abgeleiteten Fahrwerk hatten die Ingenieure dasanspruchsvolle RS-Konzept konsequent umgesetzt mitBilstein-Einrohrdämpfer rundum, einem speziellenVorderachs-Querträger für aggressiven Negativsturz der Vorderräder,flachen Einblattfedern an der Hinterachse und 6-Zoll-Aluminiumfelgenmit Reifen des Formats 185/70 HR 13. Und weil bei solchen Autos auchzur Schau gestellter Purismus den Heldenstatus fördert, ersetzten dieFord-Designer gewissermaßen die Windjacke durch ein Muscle Shirt undließen den RS 2600 unten ohne antreten, sprich: ohne Stoßstangen.Die Vorteile des RS-Konzepts, in dem Alltagstauglichkeit undRennkompetenz zusammenfanden, zeigten sich auch im Innenraum desCapri RS 2600. Vier Sitze, ein reisetauglicher Kofferraum und eineansprechende Ausstattung mit beheizbarer Heckscheibe,Vollkreis-Ventilation, Kartenleselampe und Bodenteppich sorgten fürWohlgefühle. Es blieb nicht viel, was man gegen Aufpreishinzubestellen konnte. Ein Stahlkurbeldach vielleicht,Magnesiumfelgen, hintere Ausstellfenster oder ein"Drucktasten-Autoradio".Wer sein Autofahrerheil dann doch lieber auf dem Nürburgring oderauf ähnlichen Rennstrecken suchte, für den stand ja noch diepuristische Motorsportvariante mit Türen und Kofferraumdeckel ausKunststoff, Seitenscheiben aus Plexiglas und schlanken 900 KilogrammLeergewicht parat. Bei 150 PS entsprach das einem Leistungsgewichtvon 6 Kilo pro PS. Was auch heute noch, knapp 50 Jahre später, nachwie vor eine äußerst spritzige Mischung ist.1973: Escort I RS 2000Die RS-Legende schlechthin: Der Escort RS 2000 der erstenGenerationEine Ikone der RS-Historie - wenn nicht sogar die RS-Legendeschlechthin - ist der Escort RS, erste Generation ("Mk1"), und zwarnicht zuletzt aufgrund seiner großen Erfolge im Rallye-Sport. Es gabkaum einen bedeutenden Wettbewerb, in dem die teilnehmendenWerks-Escort nicht auf einem der vordersten Plätze die Rallyesbeendeten.Der Reiz des Escort I RS 2000 bestand vor allem darin, dass ersich der Einordnung in klassische Autokategorien entzog. Äußerlichein Escort, motorisch ein Auto mit 2,0 Liter Hubraum und 100 PS. Inder Leistung den meisten 2-Liter-Wagen überlegen, die meist weit mehrals 100 PS brauchen, um Vergleichbares zu erreichen - so beschriebihn Ford. Kein Wunder: Mit 915 Kilogramm war das nicht einmal vierMeter lange Fahrzeug ein Leichtgewicht.Der RS-"Hundeknochen" war aber nicht nur ein talentierterSportler. Denn neben seiner hervorragenden Leistung hat der FordEscort RS 2000 auch noch den sympathischen Vorteil, einefamilienfreundliche Limousine zu sein. Zu einem familienfreundlichenPreis: Es gibt praktisch keine Möglichkeit, 100 PS noch günstigereinzukaufen, so Ford.1975: Escort II RS 2000Leistungsvermögen eines Sportwagens, Vernunft eines ganz normalenEscortDer RS 2000 verbindet das Leistungsvermögen eines Sportwagens mitder Vernunft eines ganz normalen Escort. Seine Leistungsdaten - 8,9Sekunden aus dem Stand auf Hundert und gut 180 Spitze - sindtechnische Angaben, keine Weltanschauung ... So gesehen, passt der RS2000 ohne Einschränkung in das Ford Vernunftkonzept, hieß es bei derMedien-Präsentation.Von seinen konventionellen Brüdern unterschied sich der Escort RS2000 (2. Generation) schon äußerlich durch eine verlängerte undabgeschrägte Front mit vier Halogen-Scheinwerfern, integrierterStoßstange und integriertem Luftleitblech. Viele praktischeEigenschaften hatte das Fahrzeug dennoch mit seinen zivilenModellgefährten gemeinsam. Schließlich war der RS 2000 mit seinem2,0-Liter Motor und einer Leistung von 110 PS immer noch eingrundsolider, geräumiger, übersichtlicher und handlicher Ford Escort.Die Karosserie hatten die Chassis-Spezialisten um 20 Millimetertiefergelegt und in tragenden Elementen verstärkt, zusätzlich dielanghubigen Federbeine vom Capri II übernommen, die Spur verbreitertund den Vorderrädern einen leicht negativen Sturz mitgegeben.Und wer es wirklich ernst meinte mit dem Pistensport, der musstezum Tunen und Aufrüsten keine fragwürdigen Hinterhof-Schrauberaufsuchen, sondern konnte sich an seinen Ford-Händler wenden. Derhielt ein reichhaltiges Technik-Buffet bereit: Gasdruckstoßdämpfer,Kotflügelverbreiterungen, 7,5-Zöller mit 235/60er-Bereifung sowieSperrdifferenzial, Zusatzscheinwerfer, Überrollkäfig,Hosenträgergurte und Schalensitze.1984: Ford RS 200 | Escort III RS TurboDer RS 200: Er gilt bis heute als eines der schönsten RallyeautosEine der spektakulärsten Ford-Kreationen mit dem magischenZwei-Buchstaben-Kürzel war der Ford RS 200 - er gilt bis heute alseines der schönsten Rallyeautos. Mit seiner keilförmigenCoupé-Kontur, den kurzen Karosserieüberhängen, sanft gerundeten,klassisch-zeitlosen Linien und dem kraftvollen Heckflügel vermochteer schon im Stand Leidenschaft zu wecken.Der Prototyp, der die Rückkehr von Ford in den Rallyesportmarkieren sollte, wurde im November 1984 vorgestellt. Schauplatz warder Turiner Automobilsalon. Die "200" im Namenszug bezog sich auf dieAnzahl der Fahrzeuge, die zur Homologation für die (späterberühmt-berüchtigte, weil gefährlich schnelle) Gruppe B-Kategorie zubauen waren. Neben seiner ursprünglichen Bestimmung alsprofessioneller Zeitenjäger war das Auto damit auch alsStraßenversion für Technik-Gourmets und solvente Könner konzipiert,die das erforderliche Budget von 92.500 DM stemmen konnten.Technisch war der RS 200 eine einzigartige Kreuzung vonKonstruktionsprinzipien aus der Formel 1 und dem Rallyesport:Mittelmotor mit Transaxle-Antrieb zur Vorderachse, Wahlmöglichkeitzwischen Hinterrad- und Allradantrieb, variable Kraftverteilung,50-zu-50-Gewichtsverteilung. Die komplexe Mechanik aus Vorgelege- undFünfganggetriebe, zwei Kardanwellen sowie dreiFerguson-Sperrdifferenzialen verteilte im Allradmodus dasAntriebsmoment im Verhältnis 37 zu 63 Prozent zwischen Vorder- undHinterachse. Die beiden 74 beziehungsweise 42 Liter fassendenKraftstofftanks waren im Chassis hinter den Sitzen positioniert. DasFahrwerk mit Doppelquerlenker-Radaufhängungen entsprach demklassischen Rennwagenbau, wobei sich durch die jeweils doppelteFeder- und Dämpferbestückung pro Rad verschiedene Stoßdämpfer- undFederraten kombinieren ließen.Den 1,7-Liter-Ford BDT-Vierventilmotor, der in den Jahren zuvor inRallye-Werks- und Gruppe-C-Sportwagen zum Einsatz gekommen war, hatteman für den Einsatz im RS 200 auf 1,8 Liter Hubraum vergrößert undmit einem Garrett T.04-Turbolader kombiniert. Ein Mikro-Prozessor desTyps Ford EEC IV, seinerzeit eines der fortschrittlichstenMotorsteuerungssysteme weltweit, taktete und dosierteBenzineinspritzung und Zündung. Im Interesse eines gesundenTemperaturhaushalts waren Auspuffkrümmer und Turbolader vomMotorblock abgerückt, die abgestrahlte Hitze wurde durchBelüftungsöffnungen im Heckspoiler nach außen geleitet.Dass es dem RS 200 dann dennoch versagt blieb, auf denRallyepisten der Welt Ruhm und Ehre von Ford zu mehren, war demReglement der Gruppe B geschuldet. Die Autos hatten sich als zuschnell und zu gefährlich für Fahrer und Zuschauer erwiesen. Nachmehreren schweren Unfällen, teils mit tödlichem Ausgang, zog dieWelt-Motorsportbehörde FIA zum Ende der Saison 1986 den Stecker unddamit einen Schlussstrich. So blieb dem RS 200 nichts anders übrig,als in anderen Motorsport-Disziplinen zu zeigen, wo der Hammer hängt.Was er auch tat, vorzugsweise auf europäischen Rallyecross-Pisten undbei Bergrennen einschließlich des legendären "Pikes Peak"-Wettbewerbsin den Rocky Mountains im US-Bundesstaat Colorado.Ford Escort III RS Turbo: Das erste Ford-Großserienmodell mitTurbolader1984 wurde auch die dritte Ford Escort-Generation wieder durcheine RS-Version getoppt. Der neue Ford Escort III RS Turbo war daserste europäische Ford-Modell aus Großserienproduktion mitAbgasturbolader und Ladeluftkühlung. Zu den technischen Feinheitendes 132 PS starken Kraftpakets zählten die vollelektronischeSteuerung von Ladedruck und Zündung sowie eine neuartigeDifferenzialsperre mit Visko-Kupplung und nahezu schlupffreierZuteilung des Antriebsmoments auf die Vorderräder.Entwickelt worden war der Escort III RS Turbo von der SVE-Gruppe(Special Vehicle Engineering). Als Basisfahrzeug diente ein mitRallye-Komponenten aufgerüsteter XR3i, dessen1,6-Liter-Einspritzmotor für die Liaison mit dem Booster ebenfallsgründlich modifiziert worden war. Ein Garrett-Turbolader "AirResearchT3", mit integriertem Wastegate-Ventil und Ladeluftkühlung beatmeteden Motor mit 0,5 bar Überdruck, eine elektronische Bosch KE-Jetronicsteuerte exakt bemessene Spritmengen bei und eine vollelektronischeZündung mit 3D-Kennfeld ließ den Kraftstoff inMillisekunden-Feintaktung in den Zylindern explodieren. Damit diesessorgsam bereitete Kraftmenü auf Glattstellen nicht sinnlos verpuffte,hielt eine serienmäßige Visko-Differenzialsperre den Radschlupf inGrenzen.Ein heruntergezogener Frontspoiler mit integrierten Kotflügel- undTürschweller-Verbreiterungen trug zur optischen Erdung seinesAuftritts bei, während ein markanter Heckspoiler für zusätzlichenAbtrieb sorgte. Serienmäßige RS Turbo-Features waren unter anderemeine Zentralverriegelung, ein gläsernes Kurbelhubdach, getönteScheiben, elektrische Scheibenheber, Ausstellfenster hinten und - ein"Must have" für prestige- und ergonomiebewußte RS-Piloten -Recaro-Sportsitze vorne. Übrigens: Der RS Turbo war ausschließlich inunschuldigem Weiß bestellbar.1985: Sierra I RS CosworthAuserkoren, via Homologation Motorsport-Einsätzen den Weg zubereiten Wie einige andere seiner RS-Gefährten war auch dieser Sierradazu auserkoren, via Homologation künftigen Einsätzen im Motorsportden Weg zu bereiten. Unter der Haube des extrovertierten Bolidenarbeitete ein von Cosworth mit Doppelnockenwellen- sowie Vierventil-und Turbotechnik aufgepumpter und von Visko-Sperrdifferenzial,Scheibenbremsen und Fünfgang-Sportgetriebe assistierterZweiliter-Vierzylinder, der stolze 204 PS entwickelte und dengeflügelten Kölner bis zu 241 km/h schnell rennen ließ.Und weil Ford in den Jahren 1986 und 1987 lediglich 6.000Exemplare baute, lässt sich leicht ausrechnen, dass auch dieser RS -wie praktisch alle RS - nicht nur zum Kult-, sondern auch zumbegehrten (und entsprechend hoch gehandelten) Sammlerobjekt wurde.1987: Sierra I RS 500 CosworthDer RS 500: Eine nachgeschärfte Version des ersten "Cossie"-Sierravon 1985Satte 220 PS konnte dieser motorseitig nochmals nachgewürzteDampfhammer auf die Straße wuchten - was den "Ü 30er" in SachenTopspeed (247 km/h) auch heute noch auf Augenhöhe mit aktuellenSeriensportlern gehobener Kategorie agieren lässt. Berühmt wurde vorallem die im Motorsport erfolgreiche Rennversion des Sierra RS 500Cosworth, mit der Klaus Ludwig 1987 beim 24-Stunden-Rennen auf demNürburgring einen grandiosen Start-Ziel-Sieg hinlegte und ein Jahrspäter den DTM-Titel einkassierte.1990: Sierra II Cosworth 4x4Er präsentierte sich weniger als sportbetonter Krawallbruder,sondern eher elegantDer Allrad-Cossie, basierend auf der zweiten FordSierra-Generation, präsentierte sich weniger als sportbetonterKrawallbruder, sondern eher elegant, auch wenn stilistische Detailsdem Kenner signalisierten, dass er einen Wolf im Schafspelz vor sichhatte. Die Front-Stoßfänger mit dem integrierten Kühllufteinlassetwa, die lamellenartigen Luftöffnungen in der Fronthaube, die inWagenfarbe lackierten Stoßfänger und natürlich der unverzichtbareHeckflügel.Hatte schon die heckgetriebene Sierra RS Cosworth-Version alsambitionierte Sportlimousine für Aufsehen gesorgt, setzte die4x4-Variante noch eins drauf. Der vergrößerte Ladeluftkühler sorgtein Verbindung mit einem überarbeiteten Einlasskrümmer für nocheffizientere Zylinderfüllungen und ließ das Drehmoment auf 290Newtonmeter (bei 3.500 U/min) und die Leistung auf 220 PSanschwellen.1992: Escort V RS CosworthZwei Jobs für den Escort V RS Cossie: Rallye-Siege einfahren undFahrspaß erzeugenDem Escort RS folgte in den Jahren 1992 und 1993 ein Escort RS,der sich mit dem Kosenamen "Cossie" schmücken durfte und ebenfallsauf der fünften Ford Escort-Generation basierte. Die Ingenieurehatten ein Sportgerät geschaffen, mit dem Ford ab 1993 in derRallye-Meisterschaft gehörig mitmischte - und das mit beachtlichemErfolg.Nicht nur in puncto Power und Performance war der Escort V RSCosworth ein Glanzstück, er war generell ein Beleg beeindruckenderIngenieurskunst. Um die Bestimmungen für Gruppe A- undN-Motorsportfahrzeuge erfüllen zu können, mussten innerhalb einesJahres mindestens 2.500 Einheiten gebaut werden. Über dieseHomologationsserie hinaus war von Anfang an auch die Produktion alsStraßenfahrzeug vorgesehen. Und wenn bei der Konstruktion wesentlicheKomponenten des Sierra RS Cosworth verwendet wurden, mussten dochsehr viele Teile - wie Motor, Kraftübertragung, Radaufhängung,Bremsen, Lenkung, Instrumente, Spoiler, Außenhaut und Unterboden -modifiziert oder völlig neu entwickelt werden. Die Karosserie desSerienmodells hatten Ford und die Firma Karmann gemeinsam entwickeltund dabei die vom Sierra 4x4 übernommene Bodengruppe auf Maßgeschneidert.Auch der Zwei-Liter-Vierventilmotor mit 220 PS entsprach imGrundaufbau dem des Sierra Cossie. Wesentliche Modifikationenbetrafen unter anderem den Garrett-Turbolader. Zusammen mit weiterenDetail-Maßnahmen gelang es, das maximale Drehmoment (290 Nm) auf3.500 U/min "vorzuverlegen". Auf die Straße gebracht wurde die Kraftvia permanentem Allradantrieb mit visko-gesperrten Differenzialen.Ein neu abgestimmtes und gestrafftes Fahrwerk sowie die eigensentwickelte Pirelli-Besohlung des Typs P Zero 225/45 ZR 16 rundetedas Werk sprichwörtlich ab. Zu den Kenndaten des darausresultierenden Fahrspaßes gehörten eine Standardbeschleunigung von6,1 Sekunden und die ebenso stramme Höchstgeschwindigkeit von 225km/h.Auch Cossie's Sportler-Karriere ließ sich vielversprechend an: EinPrototyp der Motorsport-Variante siegte mehrfach bei Wettbewerben fürnoch nicht homologierte Fahrzeuge und zeigte sein Potential beikleineren Rallyes auf nationaler Ebene. Was folgte, istMotorsporthistorie - verewigt unter anderem in fünf Rallye-WM-Siegengleich in der Debüt-Saison 1993, dem Triumph bei der legendärenRallye Monte Carlo 1994, in weiteren Top-Platzierungen auf demSiegertreppchen sowie in 25 Laufsiegen bei derRallye-Europameisterschaft und in diversen Siegen auf nationalerEbene.2002: Ford Focus I RSNach rund 8-jähriger Pause reaktivierte der Ford Focus daslegendäre RS-KürzelMit 215 Turbo-PS und 315 Nm Drehmoment aus zwei Litern Hubraumsorge der RS der ersten Ford Focus-Generation für Furore.Verantwortlich für das hohe Grip-Niveau war das Sperrdifferenzial desbritischen Unternehmens Quaife Engineering Ltd., das die Kräftetraktionsgerecht und variabel den Vorderrädern zuteilte. WeitereEdel-Komponenten wie Brembo-Bremsen, 18-Zoll-Leichtmetallräder von OZsowie eine von Michelin eigens entwickelte 225/40-Sportbesohlungmachten ebenfalls klar, dass dieser Ford Focus I RS den Unterschiedmachen konnte zwischen Sportlichkeit und Sport.2009: Ford Focus II RSZum "State of the Art"-Fahrwerk gehörte die "Revo"-Vorderachse ImDezember 2007 machte Ford insbesondere seiner RS-Klientel einvorweihnachtliches Geschenk mit der Ankündigung, auch für die zweiteFord Focus-Generation einen RS auf den Markt zu bringen. Das Ergebnisim Jahre 2009 war ein wahres Schmuckstück in leuchtendem Giftgrün,eine schöne Reminiszenz an das klassische Le Mans-Grün, das der FordEscort RS 1600 in den 1970er-Jahren getragen hatte. Unter derMotorhaube des Ford Focus II RS arbeitete eine nochmalsleistungsgesteigerte Version des guttural röhrenden2,5-Liter-Fünfzylinder-Motors aus dem Ford Focus ST, jetzt mit 305 PSund einem satten Drehmomentplateau von 410 Nm. Die zusätzliche Powergegenüber dem 250 PS starken ST hatten die Ingenieure mit Anpassungenvon Motormanagement und Ladedruck sowie durch ergänzendes"Feintuning" an der Hardware umgesetzt.Vom Feinsten waren auch die Kraftübertragung und das Fahrwerk.Dazu gehörte eine "Revo"-Vorderrad-Aufhängung auf Basis desMcPherson-Federbein-Layouts, aber in Kombination mit einerdrehmomentorientierten Quaife-Differenzialsperre. Eine Lösung, dieauf die Lenkung einwirkende Antriebskräfte reduzierte und so fürpräzisen Geradeauslauf sorgte - auch bei voller Beschleunigung, aufunebener Fahrbahn und bei unterschiedlicher Verteilung der Reibwerte.Passend zum dynamischen Potenzial des bis dato leistungsstärkstenFord Focus kam eine üppiger dimensionierte Bremsanlage mit336-Millimeter-Scheiben vorne und 300-Millimeter großen Scheiben ander Hinterachse zum Einsatz. Das für Fahraktivisten erfreulicheErgebnis dieser Bemühungen: hohe Traktionsreserven und messerscharfeHandling-Präzision.Einen glanzvollen Höhe- und zugleich Schlusspunkt der zweiten FordFocus RS-Modellgeneration setzte das Unternehmen mit der 350 PSstarken, auf 500 Exemplare limitierten Sonderauflage RS 500, die imFrühjahr 2010 auf der AMI Leipzig präsentiert wurde. Die motorischenModifikationen zielten vor allem darauf ab, im mittleren und oberenDrehzahlbereich Mehrleistung zu generieren, ohne dabei Durchzugskraftaus dem Drehzahl-Untergeschoss herzugeben. Ein Ansinnen, das vonErfolg und herausragenden Fahrleistungen gekrönt war. So legte nichtnur die Leistung um 45 auf 350 PS zu, sie lag nun auch schon bei6.000 (anstatt 6.500) U/min an. Auch das maximale Drehmomentverbesserte sich um 20 auf 460 Nm und war in dem breiten Drehzahlbandvon 2.500 bis 4.500 U/min abrufbar.Den ebenso stimmgewaltigen wie leistungsstarken Motor hatten dieRS-Spezialisten zusammen mit dem externen Unternehmen RevolveTechnologies entwickelt. Heraus kam ein fein abgestimmtesTechnik-Menü, das den RS 500 in 5,6 Sekunden über die 100-km/h-Grenzekatapultierte und ihn mit 265 km/h eine Höchstgeschwindigkeiterreichen ließ, die den Begriff "Top-Speed" nicht nur bezüglich desAutos selbst absolut verdiente - sondern auch im Vergleich zu anderenSportwagen.Dass schon der "normale" Ford Focus RS sein technologischesRüstzeug selbstbewusst und expressiv nach außen dokumentierte,hinderte den RS 500 nicht daran, diesen Auftritt dramaturgisch nochweiter zuzuspitzen - mit einer augenfälligen Folierung inMatt-Schwarz, schwarz glänzenden 19-Zoll-Leichtmetallrädern, einemtrapezförmigen Lufteinlass in Hochglanzschwarz plus zusätzlicherSpoiler-Lippe, dem doppelblättrigen Heckflügel und einem sogenanntenVenturi-Tunnel zur Kanalisierung des Luftstroms unter dem Wagenboden.Farbliche Applikationen wie rote Bremssättel und ein "RS 500"-Emblemam Heck sorgten ebenfalls für Differenzierung. Im Innenraum zeigtesich der Exklusivitätszuschlag an Details wie einer Mittelkonsole inKohlefaseroptik mit Editionsplakette sowie roten Ziernähten anLenkrad und Türverkleidungen.2015: Ford Focus III RSDie dritte Ford Focus RS-Generation wurde vom "FordPerformance"-Team entwickeltAm 12. Dezember 2014 bestätigte Ford, dass es auch von der drittenFord Focus Generation eine "ultimative Performance-Version" mit demRS-Signet geben werde. Zugleich gab das Unternehmen die Gründungeines global agierenden "Ford Performance"-Teams bekannt, und zwarunter Einbeziehung des europäischen "Team RS" und des "SpecialVehicle Teams" (SVT) in Nordamerika. Ziel: eine noch effektivereEntwicklung und die weltweite Vermarktung von besondersleistungsstarken Modellen und sportlichem Zubehör.Seinen ersten Live-Auftritt auf internationaler Bühne hatte derneue RS dann auf dem Genfer Automobilsalon im März 2015 - Seite anSeite mit dem Supersportler Ford GT, der dort sein Europa-Debütfeierte. Herausgekommen war eine fünftürige Limousine mit einem 2,3Liter EcoBoost-Vierzylindermotor, der 320 PS (235 kW) entwickelte.Erwähnenswert war auch der ebenfalls vom "Ford Performance"-Teamentwickelt innovative Allradantrieb. Kennzeichen: eine dynamischeDrehmomentverteilung (Torque Vectoring) für Kurvengeschwindigkeiten,die bis dato im Ford Focus-Segment beispiellos waren.Das neue Allrad-Antriebssystem basierte auf zwei elektronischgesteuerten Differenzialen, die nicht nur die Kraftverteilungzwischen vorne und hinten regelten, sondern auch dieDrehmomentbalance zwischen den Hinterrädern. Bis zu 70 Prozent derMotorleistung flossen damit an die Hinterräder, im Falle extremerTraktionsunterschiede zwischen links und rechts sogar komplett an eineinzelnes Rad. Für das perfekte Fahrerlebnis ließen sich individuellvier Fahrmodi einstellen: "Normal", "Sport", "Rennstrecke" oder"Drift". Ebenfalls serienmäßig an Bord war eine "Launch Control" füreinen traktionsoptimierten Rennstart. Das überarbeitete Fahrwerkverfügte über elektronisch verstellbare Stoßdämpfer mit einem eigensfür Rennstrecken entwickelten Setup. Sogar Semi-Slicks von Michelinstanden für Einsätze auf abgesperrten Tracks als Option erstmals zurWahl.Einen Motor hatte der RS natürlich auch. Zwar nun mit einemZylinder weniger als das unvergleichliche Zylinder-Quintett desVorgängers, aber dafür mit 350 PS, einem Drehmoment von 440 Nm (imOverboost-Modus sogar für 15 Sekunden von 470 Nm) sowie signifikantgesenkten Verbrauchs- und Abgaswerten. Das immense Kraft- undEffizienzpotenzial des 2,3-Liter-EcoBoost-Motors resultierte auseiner Benzin-Direkteinspritzung modernster Bauart, variablerNockenwellenverstellung, einem Start-Stopp-System, einemreibungsoptimierten Twin Scroll-Turbolader mit üppig dimensionierterVerdichterseite, einem deutlich vergrößerten Ladeluftkühler sowie derdurchsatzoptimierten Gestaltung von Ansaugtrakt und Abgasanlage.Damit der Sound auch die Hardcorefans begeisterte, komponiertezusätzlich ein Regelventil die Balance zwischen Staugegendruck undMotorklang.Ein Auto, das 268 km/h schnell ist, in 4,7 Sekunden die100-km/h-Marke knackt - und damit in punkto Beschleunigung dasschnellste RS-Modell ist, das Ford jemals produziert hat -, brauchtkein Bling-Bling und keine Show-Deko - es ist selbst die Show.Im Mai 2017 erklärte das Unternehmen, der Ford Focus III RS sei absofort auch mit dem neuen Ausstattungspaket "Blue & Black"bestellbar. Wichtigste Änderung gegenüber dem "RS": ein mechanischesVorderachs-Sperrdifferenzial, das die Traktion weiter verbesserte undsomit ein noch dynamischeres Fahrverhalten ermöglichte, da dem Radmit besserer Bodenhaftung mehr Drehmoment zugeleitet und somitSchlupf an der Vorderachse vermindert wurde.Produziert wurde der Ford Focus III RS, wie die beidenVorgänger-Generationen, im Werk Saalouis/Saarland. Im Zuge derEinführung der neuen, vierten Ford Focus-Generation (dieMarkteinführung in Deutschland ist für September 2018 geplant) liefdie RS-Produktion im Frühjahr 2018 aus. Zum Verkaufsstart des FordFocus III RS hatte das Unternehmen erklärt, dieses Modell sei einesvon insgesamt zwölf neuen Performance-Fahrzeugen, die Ford weltweitbis 2020 auf den Markt bringen werde. 