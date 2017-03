50 Jahre DaF bei Klett - 50 Jahre Expertise (FOTO)

Stuttgart (ots) -Jedes Jahrzehnt schreibt seine eigene Zuwanderergeschichte.Ob Gastarbeiter oder Geflüchteter, ob 1967 oder 2017 - für dieerfolgreiche Integration neuer Mitbürger muss in erster Linie diesprachliche Hürde überwunden werden. Seit 50 Jahren trägt Klett dazubei, dass diese gelingen kann.Technischer Fortschritt, politische Rahmenbedingungen, sprachlicheReformen: Sprache durchlebt stetige Veränderung. Daraus ergeben sichin der Folge auch ständige Weiterentwicklungen und Neuerungen in derVermittlung durch Lehrende. Und auch die Möglichkeiten für Lernendewerden vielseitiger und individueller. Hielt man vor 50 Jahren nochFrontalunterricht mit einem Buch ab, gehen Kursleiter heute auf deneinzelnen Lernenden ein, setzen sich mit seiner Identität undVorerfahrung auseinander. Man arbeitet digital, in der Gruppe,differenziert innerhalb eines Kurses.Ankommen, aber richtig!Deutsch als Fremdsprache (DaF) entwickelte sich in den letzten 50Jahren sehr dynamisch. Sprachbrücken wurden gebaut, um die fremde(Sprach-)Welt verständlicher zu machen. Klett gilt als Pionier dieserBewegung, schuf 1967 mit dem Erscheinen des erfolgreichen Lehrwerks"Deutsch für Ausländer" eine wichtige Grundlage, um die wachsendeNachfrage nach DaF zu befriedigen. Das Lehrwerk, das aus der Mittedes Goethe-Instituts (GI) kam - die Autoren Braun, Nieder und Schmöegehörten alle dem GI an - ging innovative neue Wege, die damalsdirekt in das "elektronische Klassenzimmer" führten. Im In- undAusland war der Verlag erfolgreich aktiv, vergab schon früh Lizenzenund hat damit den DaF-Unterricht weltweit stark gefördert. Dieserfortwährende Prozess führt zu einem Knowhow, das den Verlag über dieJahrzehnte zu einer festen Größe und einem Experten für Deutsch alsFremdsprache gemacht hat.2013 erwarb der Ernst Klett Sprachen Verlag den Teilbereich Schuleund Erwachsenenbildung von Langenscheidt und damit ein weiteres sehrerfolgreiches DaF-Programm. Langenscheidt hatte seit den 70er Jahrenim In- und Ausland, zuletzt mit Lehrwerken für die Integration, großeErfolge. Seit dem 01.01.2017 firmieren beide Programme unter derErnst Klett Sprachen GmbH. Diese Zusammenarbeit sichert dem Verlagauf dem DaF-Markt eine zentrale Stellung. Im Mittelpunkt stehen dabeiimmer die Bedürfnisse der Deutsch-Lernenden und -Lehrenden.www.daf50.de - DaF und Ernst Klett Sprachen feiern "GoldenesJubiläum"Mit vielen verschiedenen Veranstaltungen feiert der Verlag indiesem Jahr das 50-jährige DaF-Jubiläum. Zuletzt auf derBildungsmesse didacta in Stuttgart, aktuell auf der FaDaFJahrestagung in Berlin sowie auf der IDT in Fribourg/Schweiz lädtErnst Klett Sprachen DaF-Lehrende dazu ein, auf die Goldene 50anzustoßen. Geschenke gibt es ebenfalls: Rund um das Jahr bietet derVerlag neue Produkte, kostenlose Unterrichtsmaterialien undkostenlose Fortbildungen für Lehrende an. Auf der Websitewww.daf50.de gibt es außerdem viele interessante News und Fakten zurEntwicklung von Deutsch als Fremdsprache zu entdecken - allgemein alsChronik und verlagsspezifisch mit frischen Ideen und kostenlosenDaF-Angeboten und Downloads."Wir möchten, dass unser Goldenes DaF-Jubiläum ein Fest für allewird" erklärt Elizabeth Webster, Geschäftsführerin der Ernst KlettSprachen GmbH."Deshalb freuen wir uns, wenn wir viele unserer Kundenauf den Veranstaltungen begrüßen dürfen. Es lohnt sich auf jedenFall! Denn ohne sie als Sprachenvermittler wäre unser Sprachenauftragnicht möglich."Über den Ernst Klett Sprachen VerlagDer Ernst Klett Sprachen Verlag ist einer der führendenSprachenverlage in Europa. Der Verlag entwickelt sowohlmaßgeschneiderte digitale und Print Lernmedien für Schüler undErwachsene, als auch Lehrwerke für erwachse ne Sprachenlerner im In-und Ausland. Das Programm umfasst hochwertige Produkte für 21Sprachen, darunter auch Deutsch als Zweitsprache und Deutsch alsFremdsprache. Neben Lehrwerken wird eine breite Palette an Lektüren,Grammatiken, Wortschätzen bis hin zu Produkten für dieZertifikatsvorbereitung angeboten. Ernst Klett Sprachen setzt sichals Ziel, das Lehren und Lernen von Fremdsprachen zu erleichternPressekontakt:Ansprechpartnerin:Adriana AkinTel. 0711 6672 5035pr@klett-sprachen.deErnst Klett Sprachen GmbHRotebühlstr. 7770178 StuttgartOriginal-Content von: Ernst Klett Sprachen GmbH, übermittelt durch news aktuell