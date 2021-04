50 Jahre Bioland: Lidl feiert den Geburtstag seines Kooperationspartners mit zusätzlichen Aktionsprodukten

Bad Wimpfen (ots) - Lidl feiert die nachhaltige Land- und Lebensmittelwirtschaft: Anlässlich des 50. Geburtstags seines Kooperationspartners Bioland am kommenden Sonntag bietet der Lebensmitteleinzelhändler zusätzliche Bioland-Aktionsprodukte wie Brie, Kaffee-Joghurt oder Ingwer-Shots in allen Filialen an. Zudem rückt das Unternehmen auf verschiedenen Kommunikationskanälen wie dem Haushaltshandzettel und in den sozialen Medien den Mehrwert der Bioland-Artikel in den Fokus und gratuliert zum Jubiläum. Von den 50 Jahren ist Lidl seit über zwei Jahren fairer Partner des führenden Verbands für ökologischen Landbau in Deutschland und Südtirol. Die Kooperation bringt zunehmend Bioland-Produkte in die Mitte der Gesellschaft und bietet heimischen Landwirten dauerhaft sichere Absatzmöglichkeiten. Aktuell sind rund 80 Produkte mit dem grünen Bioland-Markenzeichen in allen über 3.200 Lidl-Filialen erhältlich.Weitere Informationen zur Kooperation von Lidl und Bioland unter: www.lidl.de/biolandWeitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuell