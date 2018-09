50 Jahre Asterix in Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) -Am 4. Oktober erscheint zu diesem festlichen Anlass der allerersteBand "Asterix der Gallier" als Sonderedition in neuem Glanz. AchtZusatzseiten gehen dem Phänomen Asterix auf den Grund. Im Dezember1968, vor nunmehr 50 Jahren, packte Deutschland das Asterix-Fieber!Der 91jährige Asterix-Erfinder Albert Uderzo freut sich sehr darüber:"Der Erfolg ist ungebrochen, gerade in Deutschland. Das ist eingroßes Glück für uns. Herzliche Grüße an alle Leser in Deutschland!"Asterix ist laut Umfragen 99 Prozent aller Deutschen ein Begriff!In den 50 Jahren seit dem erstmaligen Erscheinen von "Asterix derGallier" in deutscher Sprache (am 18.12.1968) haben die Deutschen einDrittel der weltweiten Gesamtauflage - sagenhaften 370 MillionenAlben gekauft, gelesen, verschlungen: Ein verlegerisches Phänomen dasseinesgleichen sucht und dessen Erfolgsgeschichte alle zwei Jahre mitneuen Abenteuern fortgeschrieben wird.Den Lesespaß als Sonderedition "Asterix der Gallier" gibt es abdem 4. Oktober im Handel (Egmont Comic Collection, 56 Seiten, EUR15,00, ISBN 978-3-7704-4043-6 und als Softcover bei Egmont EhapaMedia, EUR 7,50)Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepagewww.egmont.de. Für Illustrationen sowie Rezensions- undVerlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den untenstehendenPressekontakt.Pressekontakt:Anja AdamPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitEgmont Verlagsgesellschaften mbHFon +49 (0)30/ 24 00 85 35E-Mail: a.adam@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuell