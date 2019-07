50 JAHRE PRIDE: Von Aufstand bis Zelebrierung - Was wissen wir eigentlich über den CSD?

Los Angeles, USA (ots) - Vor 50 Jahren fand der Christopher StreetDay - kurz CSD und international auch als PRIDE bekannt - seinenUrsprung in New York. Nach 50 Jahren und weltweit mittlerweile mehrals 500 PRIDE-Veranstaltungen jährlich sollte man meinen, das seiallgemein bekannt. Falsch gedacht: Tinder hat nachgefragt und 28.000User*innen haben geantwortet. Doch was wussten sie wirklich über denCSD?Fakten mal anders: Was uns die Dating-Kultur über den CSD verrätAnlässlich des 50jährigen CSD-Jubiläums wollte Tinder(https://tinder.com/) herausfinden, was seine User*nnen wirklich überden CSD wissen. Denn auch wenn es heute so einfach scheint, mit demgleichen oder anderen Geschlecht zu chatten, sich zu daten und auchsich zu lieben: Das war nicht immer so. Es war ein jahrzehntelangerKampf, an den jährlich der CSD erinnert. Doch woher stammt eigentlichder Name CSD? Vor genau 50 Jahren wehrte sich die LGBTQ+ Communitytagelang gegen polizeiliche Willkür - in einer Szene-Bar namensStonewall Inn. Die Bar liegt in der Christopher Street in New Yorkund verleiht der Demo ihren Namen. Rund 40 Prozent der befragtenUser*innen nehmen fälschlicherweise an, dass die Demo nach ihremBegründer benannt wurde, Christopher Street.Von Nie bis Bi - das sagen Tinder User*innenAuch wenn mehr als ein Drittel nicht wusste, warum der CSD auchCSD heißt, wussten mehr als die Hälfte aller Befragten, dass dererste deutsche CSD 1972 stattgefunden hat - und zwar in Münster. In(West-)Berlin findet am 27. Juli 2019 der CSD zum 40. Mal statt undzwei Drittel (60 Prozent) der befragten Berliner*innen planen diesesJahr zum CSD zu gehen oder haben bereits einen besucht. ImBundesdurchschnitt sind es "nur" 34 Prozent. Klingt nach viel "Nein"- doch die Umfrage hat auch viel "Ja" ergeben. Tinder fragte: DeinTinder Match ist bisexuell - gehst du zum Date? Die Antwort:Durchschnittlich 80% der Befragten gehen zum Date, in Berlin selbstsind es sogar 86 Prozent.Ein Zeichen der Freiheit und für die Liebe. Dass sich die LGBTQ+Community auf Tinder wohlfühlt, bestätigte bereits eine globaleTinder-Studie im Mai, in der ausschließlich LGTBQ+ Angehörige befragtwurden: Für 41 Prozent der Befragten ist es dank einer erhöhtenSichtbarkeit der Vielzahl sexueller Orientierungen einfacher, offenund ehrlich mit ihrem Liebes- und Dating-Leben umzugehen. UndTinder-Nutzer*innen sind selbstbewusst: Von ihnen denkt mehr als dieHälfte (55 Prozent), dass es heute einfacher für sie ist, offener mitihrer Sexualität umzugehen.Informationen zur StudieNeben allgemeinen Fakten hat Tinder die Entwicklung der LGBTQ+Rechte am Beispiel ihrer Dating-Kultur erfragt und erklärt. Die"PRIDE TIME" Umfrage wurde über die App selbst ausgespielt underreichte somit mehrere Tausend User*innen. Rund 28.000 Personenhaben teilgenommen; davon zählen sich fast 70 Prozent nicht zurLGBTQ+ Community.Über TinderTinder wurde 2012 gegründet und ist die weltweit führendeSocial-App, um neue Leute kennenzulernen. Die App ist in 190 Ländernrund um den Globus verfügbar, und überall nutzen Tinder-User dasSwipe-Right Feature, um mit anderen in Kontakt zu kommen. Jeden Taggibt es 26 Millionen Matches auf Tinder - und bis heute insgesamt 30Milliarden. Im Dezember 2014 hatte Tinder keinerlei zahlendeMitglieder und ist seitdem rapide auf 4 Millionen Abonnentengewachsen. Damit gehört Tinder zu den Top 5 umsatzstärkstenNon-Gaming Apps weltweit.Pressekontakt:PIABO PR GmbHtinder@piabo.netInstagram: @tindergermanyFacebook: @tindergermanyOriginal-Content von: Tinder, übermittelt durch news aktuell