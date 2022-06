"50 German Leaders" / Neuer Unternehmensfilm über die Großbäckerei Mestemacher GmbH von TBD Media, London, zur Kampagne "50 German Leaders".

Gütersloh (ots) -Der Film beleuchtet die Erfolgsfaktoren des Weltmarktführers für ungeöffnet lang haltbare Roggenvollkornbrote, Westfälische Pumpernickel und internationale Brotspezialitäten.Herausgestellt werden die Bereiche gesundheits- und klimabewusste Ernährung, Regionalität, Ökologie, Gleichstellung von Frau und Mann sowie Vereinbarkeit Beruf und Familie.Die geschäftsführende Gesellschafterin und Sprecherin der Mestemacher-Gruppe, Prof. Dr. Ulrike Detmers, hebt anhand eines 4-Säulen-Modell hervor, was das Geheimnis des unternehmerischen Erfolgs des 150-Jahre alten Familienunternehmens ist. "Denke Global, handle regional, das ist unsere Philosophie" betont Ulrike Detmers. Damit begründet sie auch die sehr hohe Exportrate von über 30 % der "Made in Germany" Brote- und Backwaren.Mestemacher liegt auch im Trend bei den sogenannten Generationen Y und Z. Vegane und vegetarische Lebensmittel wachsen im Verzehr weltweit an. Und Mestemacher gehört zu den Produzenten von rein pflanzlichen Produkten. Mestemacher verarbeitet nur das ganze Roggenvollkorn, alle Nährstoffe sind noch vorhanden, das charakterisiert den gesundheits- und umweltorientierten Charakter der Brote.In der Backstube des Westfälischen Pumpernickels, welches auch als "das schwarze Gold der Westfalen" bezeichnet wird, werden bis zu 50 Tonnen Brot pro Tag hergestellt. Der regionale Pumpernickel, mit seiner bekannten leicht süßlichen und zugleich herben Note und dem saftigen Geschmack, wird von der Backstube nach dem Verpacken in die ganze Welt verschickt."Die Familienunternehmen sind innovativ, leidenschaftlich und marktorientiert", betont Gesellschaftergeschäftsführerin Detmers. Sie sieht es als eine der größten Herausforderungen für die Zukunft der Familienunternehmen an, die Lücke , die die Babyboomer durch ihren Eintritt in den Ruhestand verursachen, zu füllen, mit qualifizierten Unternehmertalenten, die unternehmerische Qualifikation mit Leib und Seele verkörpern.Hier gehts zum Film (https://www.youtube.com/watch?v=8yGS99PH688)Pressekontakt:Prof. Dr. Ulrike DetmersInitiatorin der PreiseGeschäftsführende GesellschafterinVorsitzende der GeschäftsführungMestemacher Management GmbHSprecherin Mestemacher-GruppeGeschäftsführung Marketing, CSR, PR,Nachhaltigkeit und UmweltTel.: 05241 8709-68ulrike.detmers@mestemacher.dewww.mestemacher.deOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuell