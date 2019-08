Mainz (ots) -In der Jubiläumsausgabe "Justitias Zuhälter" am Freitag, 23.August 2019, 20.15 Uhr, ermittelt Kriminalhauptkommissarin Vera Lanz(Katharina Böhm) mit Paul Böhmer (Jürgen Tonkel) und MaximilianMurnau (Christoph Schechinger) in einem Fall von versuchterKindesentführung. Das potenzielle Opfer steht in unmittelbarerVerbindung zu Veras Vergangenheit. Das ZDF strahlt ab 23. August 2019freitags um 20.15 Uhr fünf neue Folgen der Freitagskrimi-Reihefreitags aus; jeweils eine Woche vor der Ausstrahlung sind dieEpisoden in der ZDFmediathek abrufbar.Vera erfährt von einem Toten in einem Kinderheim. Es handelt sichum einen mutmaßlichen Kindesentführer, erschossen von einem Wachmann.Als ihr Kollege Murnau an einer Zimmertür das Namensschild "AaronFechter" findet, wird der Fall für seine Chefin sehr persönlich:Aaron (Marinus Hohmann) ist der Sohn des verstorbenen Mario Fechter,der Vera und ihr Team lange Zeit in Atem gehalten hatte. Nun istAaron verschwunden.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über die ZDF Presse und Information,Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/diechefinAusführliche Informationen in der Pressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/die-chefin-6/"Die Chefin" in der ZDFmediathek: https://diechefin.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell