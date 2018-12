50+ CEOs übertreffen zum zweiten Jahr in Folge weltweit ihre Kollegen in Sachen Frauenförderung

Die Catalyst CEO Champions For Change machenGeschlechtergleichstellung zur PrioritätNew York (ots/PRNewswire) - Das zweite Jahr in Folge weisen dieUnternehmen von Catalyst CEO Champion For Change(https://www.catalyst.org/champions/) insgesamt mehr Frauen inFührungsrollen vor als ihre Kollegen weltweit-mehr weiblicheUnternehmensvorstände, Direktoren, Führungskräfte, Senior Manager undManager. Seit März 2017 demonstrieren die Catalyst CEO Champions(https://www.catalyst.org/champions/ceo-champions) - mehr als 50Top-Industrie-Führer -, dass Fortschritt möglich ist. Wir sind nochweit entfernt von einer wirklichen Gleichstellung der Geschlechter inBeruf und Gesellschaft, aber die Catalyst CEO Champions habenbewiesen, dass Engagement, das zu Taten führt, Veränderungen bewirkenkann.Die Unterzeichner von Catalyst CEO Champions For Change setzensich für die Förderung von mehr Frauen aus allen ethnischen Gruppenin Führungpositionen und Unternehmensvorständen ein. Um dieseVerantwortung zu demonstrieren und auch ihre Organisationen zurRechenschaft zu ziehen, versprachen diese Führungskräfte, transparentzu sein und ihre messbaren Fortschritte öffentlich zu machen. Diesist das zweite Jahr, dass die Organisation Catalyst berichtet (https://www.catalyst.org/champions/inclusion-action-catalyst-ceo-champions-change), wie ihre Unternehmen ihren Verpflichtungen gerecht werden.Die Zahlen zeigen, dass die Unternehmen von Catalyst CEO ChampionFor Change ihren globalen Kollegen bei der Förderung von Frauenmehrere Schritte voraus sind:- Frauen machen 38,1% der Manager aus, verglichen mit 33% in anderenglobalen Unternehmen.- Frauen machen 28,2% der Senior Manager aus, verglichen mit 26%weltweit.- Frauen haben zu 24,4% geschäftsführende Rollen inne, verglichen mit20% weltweit.- Frauen sind zu 27,1% in Vorständen vertreten, verglichen mit 22% inS&P-500-Unternehmen.Zudem sind die Unternehmen von Catalyst CEO Champion For Changeihren globalen Kollegen bei der Förderung von Frauen aus derbesonders unterrepräsentierten PoC-Gruppe ("people of color") einenSchritt voraus. Sie haben eine besser ausgebaute Pipeline anweiblichen PoC-Mitarbeitern für Managerpositionen und sie sind ihrenKollegen Schritte voraus, wenn es darum geht, diese Frauen inFührungspositionen zu befördern. Diese Unternehmen haben eineherzeigbare Vorstandsebene, auf der insgesamt mehr weibliche PoC imUnternehmensvorstand vertreten sind als in denTop-200-S&P-500-Unternehmen."Catalyst CEO Champions glauben mit Leidenschaft daran, dass das,was für Frauen gut ist, gut für uns alle gut ist. Sie haben diepositiven Ergebnisse der zunehmenden Diversität und der inklusivenUnternehmenskultur aus erster Hand kennengelernt", sagtCatalyst-Präsident und CEO Lorraine Hariton(https://www.catalyst.org/who-we-are/our-people/lorraine-hariton)."Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, mit den Catalyst CEO Championszusammenzuarbeiten, um eine Gleichstellung der Geschlechter amArbeitsplatz zu schaffen und andere Organisationen ebenso dazu zuinspirieren."Mehr dazu: catalyst.org/championsDiskutieren Sie mit: #CatalystForChange #InclusionInActionInformationen zu CatalystCatalyst ist eine weltweite gemeinnützige Organisation, die miteinigen der bedeutendsten CEOs und führenden Unternehmenzusammenarbeitet, um frauenfreundliche Arbeitsplätze zu schaffen.Catalyst wurde 1962 gegründet und fördert den Wandel mitbahnbrechender Forschung, praktischen Tools und bewährten Lösungen,um Frauen in mehr Führungspositionen zu befördern - denn Fortschrittfür Frauen ist Fortschritt für alle.MedienkontaktStephanie Wolf, Gründerin und Geschäftsführerin, SWPR (http://stephaniewolfpr.com/)media@stephaniewolfpr.comLogo -https://mma.prnewswire.com/media/597751/Catalyst_C4C_Logo.jpgOriginal-Content von: Catalyst, übermittelt durch news aktuell