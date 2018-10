50.000 demonstrieren am Hambacher Wald für schnellen Kohleausstieg - Gemeinsame Pressemitteilung von Initiative Buirer für Buir, BUND, Campact, Greenpeace, NaturFreunde Deutschlands

Berlin/Buir (ots) - 50.000 Menschen demonstrieren heute amHambacher Wald friedlich für einen schnellen Kohleausstieg und gegendie Zerstörung des Waldes. Es ist die bislang größteAnti-Kohle-Demonstration im Rheinischen Revier. Wegen Staus undÜberlastung der Bahn kam es zu Verzögerungen bei der Anreise. Nochbis zum späten Nachmittag werden tausende Menschen am Wald ankommen.Die Veranstalter der Großdemonstration, die Initiative Buirer fürBuir, der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND),Campact, Greenpeace und die NaturFreunde Deutschlands, fordertengemeinsam mit den Teilnehmern von der Bundesregierung einen zügigenAusstieg aus der klimaschädlichen Kohle und von dem EnergiekonzernRWE einen Komplettverzicht auf die geplante Rodung des HambacherWaldes. Noch gestern musste das Demo-Bündnis die Genehmigung für dieKundgebung mit einem Eilantrag gerichtlich einklagen.Die Demonstration verlief wie die überwiegende Mehrheit derProteste rund um den Hambacher Wald friedlich, viele Familien mitKindern waren gekommen. Bekannte Künstler wie die Band Revolverheldunterstützten die Großdemonstration.Auch online sprechen sich immer mehr Menschen für entschlossenenKlimaschutz und gegen die Abholzung des Waldes aus. Mehr als 800.000Menschen unterstützen bereits den Online-Appell "Hambacher Wald:Retten statt roden".ZITATE der Redner/innen:Antje Grothus, Initiative Buirer für Buir: "Gerichte musstendurchsetzen, was eigentlich Aufgabe der Politik ist, nämlichwertvolle Natur zu schützen vor den rücksichtslosen undrechtswidrigen Plänen eines Energiekonzerns. Die Sturheit von RWEsKohlepolitik und der Beistand der Landesregierung haben Deutschlandinternational blamiert. Jetzt muss die Bundesregierung die letztenReste des deutschen Klimarufs retten und den Kohleausstieg sehrambitioniert angehen."BUND-Vorsitzender Hubert Weiger:"Wir haben heute ein starkes Signal der Zivilgesellschaft füreinen schnellen Kohleausstieg gesendet. Trotz aller Versuche von RWEund der NRW-Landesregierung den Protest unmöglich zu machen, habensich Tausende für mehr Klimaschutz stark gemacht. Jetzt gibt es einZeitfenster in der Kohlekommission, einen großen gesellschaftlichenKompromiss für den schnellen Kohleausstieg und für zukunftsfähigeArbeitsplätze in den betroffenen Regionen zu verhandeln."Christoph Bautz, Geschäftsführender Vorstand von Campact: "RWE unddie Regierung Laschet haben mit ihrer Ignoranz und Arroganz imHambacher Wald eine krachende Niederlage erlitten - ein riesigerErfolg für die Klimaschutz-Bewegung. Doch das war erst der Auftakt:Noch nie haben so viele Menschen für den Ausstieg aus dem KlimakillerBraunkohle demonstriert. Jetzt lassen wir nicht mehr locker, bis dieBagger endlich still stehen und die Schlote nicht mehr rauchen."Martin Kaiser, Greenpeace-Geschäftsführer: "Dieser Tag zeigt, wiestark die Klimabewegung inzwischen geworden ist. Sie hat RWEsrücksichtslose Kohlepläne gestoppt und sendet damit ein klares SignalRichtung Berlin: Hunderttausende Menschen wollen, dass der Ausstiegaus der Kohle schon heute beginnt. Kein Wald, kein Dorf, keine Kirchedürfen mehr für klimaschädliche Kohle geopfert werden. Nun kann dieKohlekommission endlich ohne RWEs Störfeuer an ihrem Auftragarbeiten. Sie muss bis Ende des Jahres einen Plan vorlegen, wieDeutschland seine Energieversorgung schnell genug modernisiert, umdie Pariser Klimaziele zu erreichen und den Menschen in den Revierendabei eine Zukunftsperspektive zu bieten."Michael Müller, Bundesvorsitzender der NaturFreunde Deutschlands:"Es geht hier um viel mehr als allein den Hambacher Wald. Wirbrauchen den schnellen Kohleausstieg und insgesamt das Ende desfossilen Zeitalters, denn die Menschheit ist auf dem Weg in dieökologische Selbstvernichtung. Niemand kann die Gesetze der Naturignorieren. In der Kohlekommission darf es bei den Ausstiegsfristennicht um irgendeinen Deal gehen. Im Klimaschutz muss das Notwendigeund nicht nur das scheinbar Mögliche getan werden."____Weitere Informationen zur Demo: www.stop-kohle.de . Erste Bilder(weitere folgen) verfügbar unterhttps://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJWHD7VJ oder Tel.0151-14076819Pressekontakte:BUND: Dirk Jansen, Geschäftsleiter BUND NRW, Mobil: 0172-2929733,E-Mail: dirk.jansen@bund.netCampact: Olga Perov, Mobil: 0151-52582390, E-Mail:perov@campact.deGreenpeace: Gregor Kessler, Mobil: 0151-72702918, E-Mail:gregor.kessler@greenpeace.deNaturFreunde: Michael Müller, Bundesvorsitzender, Tel.:0172-2462125, E-Mail: mueller@naturfreunde.deOriginal-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell