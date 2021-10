50.000 Tech-Talente: Bertelsmann-Stipendienprogramm geht in die letzte Runde

Gütersloh (ots) -- Startschuss für dritte und letzte Runde des von Bertelsmann gesponserten "Udacity Technology Scholarship Program"- Interessent:innen aus aller Welt können sich ab sofort für eines von 15.000 Stipendien in den Bereichen Cloud, Data und Künstliche Intelligenz bewerben- Für die insgesamt 30.000 Plätze in den ersten beiden Runden hatten sich mehr als 105.000 Menschen beworben.Bertelsmann startet im Rahmen seiner Digitalinitiative #50000Chancen die dritte und letzte Runde des "Udacity Technology Scholarship Program" und stellt weitere 15.000 Tech-Stipendien bereit. Interessentinnen und Interessenten aus aller Welt können sich ab sofort online unter www.udacity.com/bertelsmann-tech-scholarships für eines der Stipendien in den Bereichen Cloud, Data und Künstliche Intelligenz bewerben. Insgesamt hat das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen über einen Zeitraum von drei Jahren 50.000 Stipendien für Studienkurse der Online-Weiterbildungsplattform Udacity in den Zukunftsbereichen Cloud, Data und Künstliche Intelligenz ausgelobt. Bertelsmann leistet mit seiner Initiative einen Beitrag, um den weltweit, aber auch im eigenen Unternehmen steigenden Bedarf an qualifizierten Fachkräften mit technologischen Kompetenzen auf allen Ebenen zu decken. Im Rahmen der Stipendien werden einführende "Challenge"-Kurse vergeben, auf die vertiefende "Nanodegree"-Kurse folgen, an denen wie in den Vorjahren etwa zehn Prozent der "Challenge"-Kurs-Absolvent:innen teilnehmen können. Begleitet wird die Bewerbungsphase von einer umfangreichen Imagekampagne.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Technologiebasierte Geschäftsmodelle entwickeln sich immer schneller; dadurch steigt der Bedarf an Fachkräften in diesem Bereich massiv. Bertelsmann sieht sich in der Verantwortung, möglichst vielen Menschen den Zugang zu Online-Lernangeboten in Technologiefeldern Cloud, Data und Künstliche Intelligenz zu eröffnen. Die überwältigende Resonanz auf die ersten beiden Runden unseres Stipendienprogramms bestärkt uns darin, noch einmal Tausende Menschen für ein 'Upskilling' im Bereich der Technologiekompetenzen zu begeistern."Udacity ist eine Lernplattform, die in Zusammenarbeit mit führenden Tech-Unternehmen praxisrelevante Online-Kurse und Lernpfade entwickelt. Bertelsmann ist über die Bertelsmann Education Group einer der größten Anteilseigner und strategischer Partner des Unternehmens mit Sitz im Silicon Valley. In den ersten beiden Runden des Udacity-Stipendienprogramms hatten sich bereits mehr als 105.000 Menschen aus allen Teilen der Welt um die bis dahin 30.000 Plätze beworben. Rund 4.000 Bewerbungen stammten dabei von Bertelsmann-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern. Ein "Nanodegree"-Abschluss von Udacity ist inzwischen in vielen globalen Tech-Unternehmen überaus anerkannt.Interessierte können zwischen drei Fachgebieten wählen: "Data" (mit dem "Nanodegree"-Kurs "Business Analytics", für Anfänger:innen ohne Vorkenntnisse geeignet), "Künstliche Intelligenz" (mit dem "Nanodegree"-Kurs "Intro to Machine Learning with Tensor Flow", für Fortgeschrittene mit Vorkenntnissen) und "Cloud" (mit dem "Nanodegree"-Kurs "Azure Cloud Architect", für Expert:innen mit weiteren Vorkenntnissen). Die in der dritten Runde angebotenen "Challenge"-Kurse von Udacity dauern diesmal zwei Monate und sind mit einem Zeitaufwand von zwei bis vier Stunden pro Woche gut berufsbegleitend zu bewältigen.Mehr Informationen zum "Udacity Technology Scholarship Program" sind unter www.udacity.com/bertelsmann-tech-scholarships zu finden. Hier können ab sofort bis zum 30. November auch Bewerbungen eingereicht werden. Die ersten Kurse starten im Dezember.Anmeldung: www.udacity.com/bertelsmann-tech-scholarshipsÜber BertelsmannBertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit rund 130.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 17,3 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030. Im Jahr 2021 begeht Bertelsmann den 100. Geburtstag seines Nachkriegsgründers und langjährigen Vorstandsvorsitzenden Reinhard Mohn.Über UdacityUdacity ist ein globaler Anbieter für lebenslanges Lernen, die Bildung am Arbeitsplatz ermöglicht und Studierenden Fähigkeiten vermittelt, mit denen sie ihre Karriere vorantreiben können. Mission des Unternehmens ist es, Arbeitskräfte in aller Welt für die Berufswege der Zukunft auszubilden. Durch die Nanodegree-Programme von Udacity erhalten Studierende Referenzen über Wissen, das in Online-Kursen und -Projekten zu Themenfeldern wie selbstfahrende Autos, künstliche Intelligenz, Datenwissenschaft oder digitales Marketing vermittelt wird. Udacity arbeitet mit weltweit mehr als 200 führenden Unternehmen zusammen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Zu den Investoren gehören Bertelsmann, Andreessen Horowitz, Charles River Ventures und Drive Capital. Mehr Informationen unter www.udacity.com.Pressekontakt:Bertelsmann SE & Co. KGaAMarkus HarbaumLeiter Communications Content / UnternehmenskommunikationTel.: +49 5241 80-2466markus.harbaum@bertelsmann.deOriginal-Content von: Bertelsmann SE & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuell