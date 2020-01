50.000 Euro Spende nach Channel Aid Charity-Konzert mit Bastille in der Elbphilharmonie Hamburg / Scheckübergabe

Hamburg (ots) - Ab heute täglich ein BASTILLE Video auf YouTube.com/ChannelAid -Jeder Click auf den Stream ergibt eine weitere Spende für die sozialen ProjekteDas diesjährige Channel Aid-Konzert verband nicht nur den rockigen Sound derbritischen Indie-Band Bastille mit dem orchestralen Klang des Baltic SeaPhilharmonic - es brachte auch 2.100 Besucher in der ehrwürdigen "Elphi" zuStanding Ovations und großen Emotionen. Weitere 100.000 guckten den Livestreamauf channel-aid.tv und sorgten auch damit für Spenden. Geld für den guten Zwecksammeln und das über Klicks bei YouTube ist die Idee hinter dem Projekt "ChannelAid", das immer neue Musikvideos präsentiert.Aus den direkten Konzert-Erlösen konnte Channel Aid-Gründer Fabian Narkuszusammen mit Bastille am Konzertwochenende 50.000 Euro an die drei Projekte"Chance to Dance", "Right to play" und "Laureus Sport for Good" übergeben, umKinder und Jugendliche sowie Menschen mit Behinderung finanziell zuunterstützen. "Aus den Klicks in 2020 auf dem YouTube-Kanal @ChannelAid erhoffenwir mindestens weitere 50.000 Euro Spendeneinnahmen in 2020, die dann auch andie drei Projekte gehen werden. Es sollte also weiter fleißig geklickt undgeguckt werden! Ab sofort laden wir jeden Tag um 18 Uhr ein weiterenBastille-Song aus dem Elphi-Konzert hoch", sagt Fabian Narkus.Eine Charity-Idee, so einfach wie visionärÜber den YouTube-Kanal kommen Kulturfreunde in den Genuss exklusiver Musikvideos- und tun schon damit etwas Gutes. Denn nicht nur die Künstler und Sponsorenmachen Channel Aid möglich, die YouTube-Zuschauer selbst sind mit ihren Klicksder entscheidende Faktor für die Höhe der Erlöse. Nach dem Motto: you click, wedonate, zahlt Channel Aid die Spende, wenn die Fans kostenlos die Musikvideosverfolgen und die Werbung nicht wegklicken."Wir können damit auch junge Leute ansprechen und für Charity sensibilisieren.Denn die Klicks auf dem YouTube-Kanal Channel Aid generieren Erlöse. EineMöglichkeit für die 'YouTube-Generation', Spaß zu haben und gleichzeitig Guteszu tun", sagt der Managing-Director der FABS Foundation Fabian Narkus, derChannel Aid ins Leben gerufen und auch das Konzert am 4.1. in der "Elphi"organisiert hat.Links zu den Kommunikationskanälen:YouTube: https://www.you

tube.com/ChannelAid '> https://ww

w.youtube.com/ChannelAid '> nelAid'>https://www.youtube.com/ChannelAid'> https://www.youtube.com/ChannelAid )https://www.youtube.com/ChannelAidhttp://www.channel-aid.comPressekontakt:Mehr Infos und Presseakkreditierungen:Claudia Schulz PRClaudia SchulzSierichstraße 17222299 Hamburgwww.claudiaschulzpr.dechannelaid@claudiaschulzpr.deTel. +49 40 18297739Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127363/4488883OTS: FABS FoundationOriginal-Content von: FABS Foundation, übermittelt durch news aktuell