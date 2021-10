506 500 Hektar bewässerte Freilandfläche im Jahr 2019

WIESBADEN (ots) -In der Landwirtschaft ist die künstliche Bewässerung eine mögliche Lösungsstrategie, um auf steigende Temperaturen und längere Dürrephasen zu reagieren. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis der endgültigen Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020 mitteilt, wurden in Deutschland 2019 rund 506 500 Hektar Freilandfläche bewässert. Im Vergleich zu 2009 ist die bewässerte Fläche damit um 36 % gestiegen. Wie intensiv bewässert wird, hängt jedoch auch stark von den klimatischen Bedingungen des jeweiligen Jahres ab.Die Ergebnisse der Landwirtschaftszählung zeigen ebenfalls, dass die Landwirtinnen und Landwirte in Deutschland im vergangenen Jahrzehnt ihre Bewässerungskapazitäten erhöht haben. So hat die potenziell bewässerbare Freilandfläche von 639 000 Hektar im Jahr 2009 auf 768 300 Hektar im Jahr 2019 zugenommen, das ist ein Anstieg um 20 %.Die potenziell bewässerbare Freilandfläche von 768 300 Hektar des Jahres 2019 entspricht in etwa 5 % der Freilandflächen insgesamt - in Anbetracht der zunehmenden Dürrephasen ein eher geringer Prozentsatz. Spitzenreiter sind Hamburg und Niedersachsen, die 15 % beziehungsweise 14 % ihrer Freilandflächen bewässern konnten. Der Ausbau der Bewässerungskapazitäten ist jedoch ein kostenintensiver Prozess, welcher in der Regel nur dann erfolgt, wenn er aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten sinnvoll ist. Des Weiteren spielen unter anderem regionale Auflagen sowie die verfügbare Wasserkapazität eine entscheidende Rolle für den Ausbau der Bewässerung.Weiterführende Informationen zum Thema Bewässerung finden Sie in der StoryMap "Leistungsträger Boden". Mit diesem StoryMap-Beitrag endet die Veröffentlichungsreihe, in der vor allem regionale Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 2020 zu einer Vielzahl von Themen in StoryMaps dargestellt sind.Weitere Informationen zu den endgültigen Ergebnissen der Landwirtschaftszählung 2020 sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter https://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Agrarstrukturen und BetriebsregisterTelefon: +49 611 75 8651www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell