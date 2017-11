500plus: Zusätzliche Stellen für Menschen mit Handicap - Fachtagung der ZAV-Beschäftigungsinitiative für schwerbehinderte Akademiker (FOTO)

Bonn (ots) -"Die Initiative 500plus des Arbeitgeber-Service fürschwerbehinderte Akademiker der ZAV möchte 500Beschäftigungsmöglichkeiten für qualifizierte Menschen mitSchwerbehinderung eröffnen - und damit 500 zusätzliche Chancen",stellte Annette Tigges-Thies, GeschäftsbereichsleiterinFachvermittlung, das neue Projekt der Zentralen Auslands- undFachvermittlung (ZAV) am Mittwoch, den 29. November, vor. Um über dasProjekt zu informieren, hatte die ZAV zu einer Fachtagung 500plusnach Bonn eingeladen. Knapp einhundertSchwerbehindertenvertrauenspersonen aus Unternehmen nutzten dieGelegenheit zum sektorenübergreifenden Informationsaustausch und zurVernetzung untereinander. Die Initiative 500plus steht unter derSchirmherrschaft von Verena Bentele, der Beauftragten derBundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung, dieebenfalls an der Veranstaltung teilnahm.Schwerbehinderte mit akademischem Abschluss sind doppelt so häufigvon Arbeitslosigkeit betroffen wie Menschen ohne Beeinträchtigung.Derzeit suchen 7500 schwerbehinderte Akademikerinnen und Akademikereine neue Beschäftigung. Der Arbeitgeber-Service für schwerbehinderteAkademiker der ZAV hat zur Aufgabe, für diesen Personenkreis Stellenzu erschließen. Unternehmen können qualifizierte, hochmotivierte undbesonders loyale Fachkräfte gewinnen, und Bewerberinnen und Bewerbererzielen ein durch Arbeit erwirtschaftetes Einkommen, steigern ihreberufliche Mobilität und erweitern ihre Berufserfahrung.Auf der Veranstaltung erläuterte Annette Tigges-Thies auch, wie500plus funktioniert: "Unternehmen wenden sich an die ZAV mit einerStellenbeschreibung für einen zunächst auf zwei Jahre eingerichtetenArbeitsplatz." Die ZAV schlägt dann geeignete Bewerberinnen undBewerber mit passendem Qualifikationsprofil vor und zeigt dieindividuellen Möglichkeiten auf, wie zusammen mit denIntegrationsämtern zusätzliche Hilfen Barrieren gemindert oderbeseitigt werden können. "Erfahrungsgemäß münden über zwei Drittelder Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ähnlichen Modellprojektenanschließend in einer Dauerbeschäftigung ein", so AnnetteTigges-Thies."Es ist volkswirtschaftlich kaum zu erklären, in Zeiten desFachkräftemangels nicht alle Potenziale zu nutzen", bekundet VerenaBentele. "Die Initiative 500plus ist ein guter Schritt, um diePrivatwirtschaft für mehr Beschäftigung von Akademikerinnen undAkademikern mit Behinderungen zu gewinnen. Inklusion hat nur eineChance, wenn wir begreifen, dass von dem Miteinander alleprofitieren."Weitere Informationen unter: www.zav.de/500plusPressekontakt:Bundesagentur für ArbeitZentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV)PressestelleDr. Beate RaabeTel: 0228 713-1350E-Mail: zav.presse@arbeitsagentur.dewww.zav.deOriginal-Content von: Zentrale Auslands- und Fachvermittlung (ZAV), übermittelt durch news aktuell