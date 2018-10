500 Walnussbäume suchen Baumpaten

Berlin (ots) - Vor den Toren Berlins bauen zwei junge HauptstädterBio-Walnüsse an. Mit dem Projekt namens "Hof Windkind" wollen siezeigen, dass die Zukunft in einer regionalen, nachhaltigenLandwirtschaft liegt. Mit einer besonderen Baumpatenschaft bieten sieihren Kunden regionale Bio-Nüsse vom eigenen Baum an. Möglich wirddas gemacht durch die ersten 500 Walnussbäume, die bereits voreinigen Jahren auf dem "Hof Windkind" vor den Toren Berlins gepflanztwurden. Nun werden weitere 500 Bäume gepflanzt.Dazu Silvia Geier, Geschäftsführerin und Gründerin von "HofWindkind": "Nachhaltigkeit ist für uns in der Familie ein großesThema und Walnüsse haben immer schon einen festen Platz auf unseremSpeiseplan gehabt. Weil sie lecker und gesund sind. Der eigentlicheAuslöser war aber, dass wir irgendwann festgestellt haben, dassWalnüsse fast ausschließlich importiert werden müssen. Zum Teildurchqueren sie die halbe Welt, bis sie bei uns ankommen. Wir wolltendas ändern und haben den Entschluss gefasst, es selbst in die Hand zunehmen. Und wenig Zeit später standen dann schon unsere ersten 500Bäume. Es ist für uns sehr motivierend zu wissen, für wen wir unsereNüsse anbauen. Direkt vom Bauern zum Endverbraucher, ganz ohneZwischenhändler. Wir freuen uns darauf, in wenigen Tagen weitere 500Bäume zu pflanzen."Herkömmliche Baumpatenschaften setzen den Fokus auf dieBaumpflege, "Hof Windkind" geht einen Schritt weiter und stellt einedirekte Verbindung zwischen Erzeuger, Verbraucher und Produkt her.Kunden erhalten jährlich 8kg Bio-Walnüsse vom eigenen Baum. Dabeidauert die Verpflichtung immer jeweils ein Jahr. Der Kunde kann nachjedem Jahr entscheiden, ob er den Baum behalten möchte.Baumpatenschaften können direkt im Online Shop unterwww.hof-windkind.com bestellt werden. Der Preis für dieBaumpatenschaft inklusive der jährlichen Lieferung von 8kg Walnüssenbeträgt 92EUR im ersten Jahr und 64EUR ab dem zweiten Jahr.Pressekontakt:David GeierEmail: presse@hof-windkind.comTel: 0176/ 56 87 50 12Original-Content von: Hof Windkind UG (haftungsbeschränkt), übermittelt durch news aktuell