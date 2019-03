500 Tage vor Tokyo 2020: Sporthilfe und ihr Partner PwC setzen ElitePlus-Förderung fort

Finanztrends Video zu



Frankfurt am Main (ots) - Monatlich 1.000 Euro extra für diebesten Athleten auf dem Weg zu den Spielen in JapanDer Countdown läuft: 500 Tage vor dem Start der OlympischenSommerspiele in Tokyo 2020 (24. Juli bis 9. August 2020) hat dieDeutsche Sporthilfe gemeinsam mit ihrem PartnerPricewaterhouseCoopers GmbH (PwC) die heiße Phase derOlympia-Vorbereitung geförderter Spitzenathleten eingeläutet und dienächste Runde ihres Förderprogramms ElitePlus gestartet.Die höchste Förderstufe soll Medaillenaspiranten, die keineSportförderstelle bei der Bundeswehr, Polizei oder Zoll innehaben,trotz Studium, Ausbildung oder Beruf eine optimale Vorbereitung aufdie Olympischen Spiele in Japan ermöglichen. Sie erhalten für maximal18 Monate eine zusätzliche monatliche Förderung in Höhe von 1.000Euro. Eineinhalb Jahre vor Tokyo 2020 nahm die Sporthilfe im erstenSchritt 16 Athleten in die ElitePlus-Förderung auf, darunter dieOlympiasieger Ingrid Klimke (Reiten), Max Hoff (Kanu-Rennsport) undThomas Röhler (Speerwurf) sowie die Medaillenhoffnungen PamelaDutkiewicz (100 Meter Hürden), Malaika Mihambo (Weitsprung), ThomasPlößel, Fabian Graf (beide Segeln) und einige Athleten aus dem TeamDeutschland-Achter. Darüber hinaus werden auch die Damen- und dieHerren-Nationalmannschaft im Hockey durch die zusätzlicheElitePlus-Förderung unterstützt. Weitere Aufnahmen sind für dienächsten Wochen und Monate vorgesehen."Wir als PwC haben großen Respekt vor den Leistungen derTop-Athleten. Sie inspirieren uns, täglich für unsere Kunden dasBeste zu geben. Wir sind uns unserer gesellschaftlichen Verantwortungbewusst und unterstützen Athletinnen und Athleten sowohl finanziellals auch mit Praktikumsmöglichkeiten, Fortbildungsprogrammen bis hinzu möglichen Job-Angeboten. So wollen wir den Athleten Perspektivenauch jenseits der abgesicherten Sportförderstellen bieten", sagt Dr.Ulrich Störk, Sprecher der Geschäftsführung von PwC Deutschland."Um bei Olympischen Spielen die bestmögliche Leistung abrufen zukönnen und in der Weltspitze zu bestehen, braucht es eine optimaleund fokussierte Vorbereitung. Mit der ElitePlus-Förderung erleichtertunser Partner PwC den Athleten die Entscheidung, sich für dieunmittelbare Vorbereitungsphase voll und ganz auf den Sport zukonzentrieren. Medaillenkandidaten, die neben dem Leistungssportstudieren oder eine Ausbildung machen, sollen in dieser Zeit damitähnlich wie Aktive aus Sportfördergruppen wie der Bundeswehr oder derBundespolizei finanziell gefördert werden", ergänzt Dr. MichaelIlgner, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Sporthilfe.Die ElitePlus-Athleten werden von den Sportfachverbändenvorgeschlagen und vom Gutachterausschuss der Sporthilfe ausgewählt.Dieser ist mit ehemaligen Spitzensportlern und Vertretern vonDeutschem Olympischen Sportbund und Bundesinnenministerium besetzt.Der bisherige Erfolg gibt dem 2011 erstmals eingeführtenElitePlus-Programm recht: Bei den Olympischen Sommerspielen 2016errangen 20 der 42 für Rio ElitePlus-Athleten eine Medaille, neunwurden Olympiasieger. Bei den Winterspielen 2018 in Pyeongchangerreichten alle vier an den Start gegangenen ElitePlus-Sportler einePlatzierung unter den Top 8, darunter waren mit Eiskunstläufer BrunoMassot und den Bob-Anschiebern Martin Grothkopp und Thorsten Margisdrei Olympiasieger."Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, DeutscheTelekom, Deutsche Post und Allianz. Sie unterstützen die StiftungDeutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportlerund die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragenderWeise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFabian MüllerOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 514Fax: 069/67803 - 599E-Mail: Fabian.Müller@Sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuell