Der 500. Speed Queen-Waschsalon in Warschau, Polen, eröffnet

Ripon, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Speed Queen®, derWeltmarktführer bei der Kompletteinrichtung von Waschsalons, hat dieKundenzufriedenheit neu definiert. Das Unternehmen, das auf derganzen Welt präsent ist, hat in Warschau seinen 500. SpeedQueen-Waschsalon eröffnet und damit einen weiteren Meilenstein inseiner Geschichte erreicht."Die 500 Speed Queen-Stores revolutionieren das Konzept derSB-Wäscherei in Europa", sagte Marco Treggiari, Direktor für SpeedQueen-lizenzierte Geschäfte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika."Ihr Design, ihre einzigartige Wasch- und Trockenleistung, ihrKomfort und ihre Eleganz tragen dazu bei, die Vorstellung vonunordentlichen und schmutzigen Orten in elegante Räume zu verwandeln,die Kunden gerne besuchen und bei denen die Unternehmer stolz daraufsind, sie zu besitzen."Der Standort in der Wlodarzewska-Straße ist schon der neunteWaschsalon mit Speed Queen-Branding, den der Unternehmer JazekZilinsky besitzt. Das macht ihn zu einem der größten Eigentümer unterder Marke Speed Queen.Der Shop bietet eine erstklassige Atmosphäre und ein perfektesStyling. Ein zentrales Zahlungssystem bietet dem Kunden angenehmenAbwicklungs-Komfort. Wie in allen Speed Queen-Waschsalons verfügtauch der von Zilinsky über schnelle und effiziente SpeedQueen-Waschmaschinen mit einer Kapazität von 14 bis 24 kg und dreirobuste 14-kg-Wäschetrockner. Diese bewährte Ausstattung garantiertqualitativ hochwertige Waschergebnisse und die Kunden können ihreWäsche in viel kürzerer Zeit erledigen als zu Hause. In Polenerreicht Speed Queen heute mehr als 50 % des expandierenden Marktesfür Waschsalons."Das Wissen und die Unterstützung des Teams von Speed Queen warenvon entscheidender Bedeutung für den Erfolg hier und an unserenanderen Standorten", sagte Zilinsky. "Vom Shop-Konzept und Designüber die richtige Maschinen-Ausstattung und deren Qualität - diesesKonzept enthält alle Elemente, um diese Branche zu verändern und denInvestoren die Chance zu bieten, ihre Märkte zu dominieren."Weitere Informationen zu Speed Queen sowie zu den Möglichkeiten,einen eigenen Waschsalon mit Speed Queen-Marke zu eröffnen sowie zurSuche des nächstgelegenen Speed Queen-Salons finden Sie unterwww.speedqueeninvestor.comÜber Speed Queen - Speed Queen bietet Eigentümern vonSB-Waschsalons eine Vielzahl innovativer und zuverlässigergewerblicher Waschschleuder-Maschinen, Trockner und weitererAusstattung. Als führendes Unternehmen der Branche ist Speed Queenbestrebt, seine Marktexpertise zum Wachstum der Branche derSelbstbedienungs-Wäschereien zur Verfügung zu stellen. Um dies zuerreichen, bietet das Unternehmen diverse Speed Queen FinancialServices an, also Finanzierungs-Unterstützungen, die eine Reihestabiler, langfristiger Kapitallösungen speziell für dieWäschereibranche bieten. Die Marke gehört zum Unternehmen AllianceLaundry Systems LLC mit Hauptsitz in Ripon, Wisconsin, USA, demweltweit führenden Hersteller von gewerblichen Wäschereimaschinen undAnbieter von Dienstleistungen für gewerbliche Wäschereien,Wäschepflegezentren in Wohnanlagen und für Wäschereiabteilungen inGewerbeobjekten.Mehr Informationen unter www.SpeedQueenCommercial.com.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/833757/1.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/833754/2.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/833753/3.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/833761/5.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/833759/6.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/833758/7.jpgPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/833755/8.jpgPressekontakt:Randy F. Radtke+1 920-748-4309or randy.radtke@alliancels.comOriginal-Content von: Speed Queen, übermittelt durch news aktuell