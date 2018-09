Baden-Baden (ots) -Mit dem 15. Geburtstag von "Sag die Wahrheit" ist nach 1.500Geschichten und 3.000 Kandidaten längst nicht jede skurrile undspannende Geschichte erzählt. Unzählige herausragende Kandidatinnenund Kandidaten warten darauf, vorgestellt zu werden. Auch in der 500.Folge stellt sich das prominente Rateteam wieder der Herausforderung,herauszufinden, wer von den drei Kandidaten und Kandidatinnen dieWahrheit sagt: Menschen, die Extremes geleistet haben, ungewöhnlicheFähigkeiten besitzen oder außergewöhnlichen Berufen und Hobbysnachgehen. Die Jubiläumssendung ist am 24. September um 22 Uhr im SWRFernsehen zu sehen. Im Anschluss präsentiert Michael Antwerpes um22:30 Uhr die Highlights aus 15 Jahren "Sag die Wahrheit".Jubiläumsfolge: Das Rateteam trifft auf Überraschungsgäste DiesesMal werden Überraschungsgäste das Rateteam mit Kim Fisher, MikeKrüger, Ursula Cantieni und Pierre M. Krause vor ungewohnte Aufgabenstellen. Außerdem wird Alkohol getrunken, aber unter sportlichenGesichtspunkten, so viel sei vorab verraten. Das Rateteam mussdiesmal zudem in ganz familiärem Rahmen der Wahrheit auf den Zahnfühlen.Das Beste aus 500 Folgen "Sag die Wahrheit" In der Best-of-Ausgabevon "Sag die Wahrheit" werden die lustigsten, schönsten undschrillsten Momente der vergangenen Folgen in einer außergewöhnlichenSendung vereint. Eine kunterbunte Mischung, die vom Heuschreckenessenüber Kissenschlacht und Gruppenkuscheln bis zum Schwertschluckenreicht. Moderator Michael Antwerpes und das Promiteam durften dabeiAufgaben meistern, die auch erfahrene Ratefüchse an ihre Grenzenbringen. Am Ende gibt es dazu einen besonderen Einblick in "Sag dieWahrheit": geheime Szenen, die in den Sendungen bisher niemalsvorkamen.Sendung:"Sag die Wahrheit" Jubiläumssendung zur 500. Folge, Montag, 24.September 2018, 22 Uhr im SWR Fernsehen. "Das Beste aus 500 Folgen'Sag die Wahrheit'", Montag, 24. September 2018, 22:30 Uhr im SWRFernsehen.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/swrfernsehensagdiewahrheitfolge500Fotos unter www.ardfoto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285,grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell