Köln (ots) - Ab heute ist das WDR Projekt "Walden" unter www.zusammen-walden.de online: Die Hörer*innen erwartet ein rund 16-stündiges Hörspiel in 26 Kapiteln nach dem Klassiker von Henry David Thoreau. Der WDR hatte daraus ein Schwarmhörspiel gemacht und im April seine Hörer*innen aufgerufen, jeweils eine der 503 Seiten online einzulesen. Innerhalb weniger Tage luden 500 User*innen ihre Interpretation einer Textpassage hoch und gestalteten so das Hörspiel mit. Schließlich verbanden Andreas Ammer, Driftmachine und Acid Pauli das Textmaterial mit Musik und Sound."Thoreaus Frage danach, wie wir leben sollen und wollen, könnte gerade heute nicht aktueller sein. Von so vielen Menschen gemeinsam vorgetragen, erhält der Text eine besondere Intensität und Dringlichkeit. Er bringt Gemeinschaft zum Klingen, macht die Produktivität einer Gruppe hörbar und weist Wege in der Isolation - und aus ihr heraus. Wir bedanken uns bei jedem einzelnen Mitmachenden und freuen uns auf die Vielen, die das Projekt jetzt anhören und sich inspirieren lassen", sagt WDR-Hörspielredakteurin Christina Hänsel.1845 baute sich der amerikanische Schriftsteller Henry David Thoreau eine Hütte, abgeschieden im Wald von Massachusetts. Hier führte er ein Leben, das Isolation fruchtbar zu machen versuchte. Sein Tagebuch dieser Zeit nutzte er als Vorlage für "Walden", das zu einem der einflussreichsten Bücher der amerikanischen Literatur wurde.