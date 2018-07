500 Millionen Dollar Venture Mall.Global gibt Online-Shopping ein neues Gesicht: True Hybrid ist die Zukunft des Einzelhandels

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Online-Shopping wird mit dem Start von Mall.Global sehr vielspannender. Das erstmalige Venture im Wert von 500 Millionen USD desin Dubai ansässigen Tech-Unternehmens gab die Umrisse des Projektsbekannt, das herkömmlichem E-Commerce ein neues Gesicht geben soll,indem immersive Technologien und Geschäftspraktiken integriertwerden.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/713500/mall_global_Logo.jpg )Die Plattform wird ein personalisiertes Erlebnis für jedenBenutzer in einer virtuellen Welt bieten und innovative Integrationenund Technologien nutzen, um das Kundenerlebnis zu verstärken durch:Markenimmersion, Virtuelle Realität, lokale AR-Hinweise (augmentierteRealität), Bewertungen von Mikrobeeinflussern, Künstliche Intelligenzund maschinelles Lernen, plattformübergreifende Treueprogramme undAkzeptanz mehrerer Kryptowährungen - damit kann angeboten werden, wasdie Entwickler als ein True-Hybrid-Erlebnis bezeichnen.Die Plattform soll bis 2020 mit mehr als 2.500 Markengeschäftenund sequenziellen Launches in der GCC-Region, Indien, Nordafrika,Europa, der GUS und China eingeführt werden. Mall.Global wird imFrühjahr nächsten Jahres Tests mit Gruppen von Live-Kunden beginnen.Neue Märkte sind die Heimat von 90% aller Millenials der Welt, miteinem jährlichen Einkommen, das bis 2030 voraussichtlich 4 BillionenUSD überschreiten wird. Das True-Hybrid-Erlebnis von Mail.Global istkonzipiert, um dem Lebensstil dieser "digital Natives" zuentsprechen.Mall.Global wurde als die wahre Definition einer digitalen Mallentwickelt, in der Marken sehr viel mehr tun können, als nur Produktezu verkaufen; sie können das Einzelhandelserlebnis rekreieren, dasdie ideale Brücke zwischen physischem Geschäft und Online bildet.Mall.Global wird es Marken ermöglichen, ihre Persönlichkeit zupräsentieren und ihre Kampagnen in einer Online-Umgebung zukommunizieren, wie sie es im traditionellen Einzelhandel tun würden.Jede Marke auf der Plattform wird ihr eigenes VR Store Design Toolkithaben, mit dem sie ihre Online-Stores designen, erstellen undkontinuierlich aktualisieren können, synchron zu ihren Kampagnen,Kollektionen und Saisons.Mail.Global wird unterstützt durch ein Team von globalenE-Commerce- und Technologie-Spezialisten. CEO Sofya Shamuzovakommentierte dazu: "Einige der besten Innovationen unserer Zeitentstanden durch ein Bedürfnis. Das Bedürfnis in diesem Fall war, einhöheres Maß an Wert und Bequemlichkeit zu erzielen, dabei alleAspekte des Online-Shoppings beizubehalten, an die die Verbrauchergewöhnt sind, und das Wesentliche der Markenpersönlichkeiten wie beimtraditionellen Einzelhandel zu bewahren. Die Plattform wurdeentwickelt, um die häufigsten Wünsche von Kunden zu erfüllen, wieetwa durch "Try & Buy", um Kunden die Option zu gegen, bestimmteProdukte wie Kleidung und Schuhe in einer Größe über und unter ihrerausgewählten Bestellung zu erhalten, um eine hundertprozentigeZufriedenheit in jeder Hinsicht zu gewährleisten. Es wird oft gesagt,dass E-Commerce die Zukunft des Einzelhandels ist; Ich sage, es istbestenfalls die Gegenwart des Einzelhandels. Die Zukunft ist ein Ort,wo Kunden nicht einfach nur stöbern und Produkte kaufen, sondern dieMarke tatsächlich erleben, bevor sie es tun, und Mail.Global wirdgenau das bieten.""Darüber hinaus wird Mall.Global alle seine Produkte im Hinblickauf deren Originalität unterstützen und unser Markenversprechen"Genuine Guaranteed & Global" (echt, garantiert und global) wirdzunehmend klarer werden", fügte sie hinzu.Besuchen Sie http://www.mall.globalPressekontakt:mall.global/press-media-kit Kontakt: info@nfactor.globalmedia@mall.global Iris Nibbering PR ConsultantN FactorTelefon: +971-50-462-4491 E-Mail: iris@nfactor.globalOriginal-Content von: Mall.Global, übermittelt durch news aktuell