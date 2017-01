500 Jahre Reformation, Sorbische Ostern und Klassik-Highlights: Zehnmal Deutschland im neuen kultimer

München (ots) - Von weltbewegender Religionsgeschichte bis zuOpern-Inszenierungen der Spitzenklasse: Der jetzt erschienenekultimer-Katalog von Studiosus rückt Deutschland in den Mittelpunkt -mit zehn unterschiedlichen Kulturtrips.Die Reise "Eisenach - Berlin: Auf Luthers Spuren" (8 Tage) etwaverbindet alle drei großen Nationalen Sonderausstellungen anlässlichdes 500. Reformationsjubiläums - in Berlin, Wittenberg und auf derWartburg in Eisenach. Die Ausstellungen geben einen umfassendenÜberblick über die Reformation des Christentums und das Leben MartinLuthers. Besonderes Konzept dieses Kulturtrips, der auch Eisfeld undErfurt umfasst: Die kultimer-Gäste reisen parallel zur Gruppe einesfranzösischen Veranstalters. Die Besichtigungen finden getrenntstatt, aber bei den Essen und auf der Busfahrt können sich diedeutschen und französischen Kulturliebhaber austauschen (Internet:www.studiosus.com/18S6).Die Sorben sind eine offiziell anerkannte deutsche Minderheit inBrandenburg und Sachsen - ihrer westslawischen Kultur ist diekultimer-Reise "Sorbische Osterbräuche in der Lausitz" (6 Tage)gewidmet. Im Spreewald können die Reisenden die sorbische Kunst derOstereierverzierungen bestaunen und in Bautzen die Prozessionsorbischer Osterreiter miterleben: Über 200 Männer in Frack undZylinder reiten auf festlich geschmückten Pferden von Gemeinde zuGemeinde. Weitere Highlights: das Große Zittauer Fastentuch (56Quadratmeter) sowie die Altstädte von Cottbus und Görlitz. (Internet:www.studiosus.com/18N9)Mit acht aktuellen kultimer-Reisen können die Studiosus-Gästezudem besondere Konzertereignisse in Deutschland erleben. Bei"Matthäus-Passion und Oper in Hamburg" (4 Tage) zum Beispielbeeindrucken gleich zwei Spitzenproduktionen in der Hansestadt: Die200. Jubiläumsvorstellung von Bachs "Matthäus-Passion" als Ballettdes Meisterchoreografen John Neumeier und die Premiere von Strauss'Märchenoper "Die Frau ohne Schatten" mit Stardirigent Kent Nagano.(Internet: www.studiosus.com/18H5). Die kultimer-Reise "MusikalischeOstern in Leipzig" (5 Tage) verbindet eine Aufführung von Bachs"Johannespassion" in der Thomaskirche und ein Orgelkonzert imGewandhaus mit Streifzügen durch die Gründerzeitviertel und einemAusflug nach Wittenberg (Internet: www.studiosus.com/18L3). Und mit"Eisenach: ''Tannhäuser'' auf der Wartburg" (4 Tage) erleben diekultimer-Gäste ein berühmtes Opern-Werk von Wagner - ganz authentischim Festsaal der Wartburg, dem Originalschauplatz der Handlung(Internet: www.studiosus.com/18F4). Weitere Konzertreisen imaktuellen kultimer-Katalog führen zum Neuen Boulez-Konzertsaal inBerlin, zu den Bachwochen nach Thüringen, zu den Musikfestspielen undzum Neuen Konzertsaal in Dresden sowie zu einer Gesamtaufführung vonWagners "Nibelungenring" in Wiesbaden.Mehr Informationen zu diesen und allen anderen aktuellenkultimer-Reisen gibt es in Reisebüros oder im StudiosusService-Center unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 - 2402 2402(aus D, A und CH). Internet: www.kultimer.comDer kultimer von StudiosusKurz, konzentriert, kulturorientiert: Der kultimer-Katalog vonStudiosus erscheint sechsmal im Jahr mit jeweils mehr als 40Kulturtrips weltweit. Er bietet Kurzreisen zu herausragenden Eventsmit einem Rahmenprogramm, das von einem speziell qualifiziertenStudiosus-Reiseleiter begleitet wird. Das kultimer-Angebot ist eineMischung aus Kurztrips zu Konzerten, Ausstellungen undTheateraufführungen in aller Welt. Zur Wahl stehen aber auchzahlreiche Reisespecials zu den Themen Flora, Fauna und Kulinarik.Charakteristisch für alle kultimer-Reisen ist dasRundum-Sorglos-Leistungspaket: Die perfekte Organisation inklusiveEintrittskarten, Rahmenprogramm und Studiosus-Reiseleitung. Einweiteres Plus: Viele kultimer-Angebote sind auch als individuellesPaket aus Hotel, Event und Anreise buchbar. Internet:www.kultimer.comPressekontakt:Dr. Frano Ilic, Pressesprecher der UnternehmensgruppeTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail: frano.ilic@studiosus.comOriginal-Content von: Studiosus Reisen, übermittelt durch news aktuell