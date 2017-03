500 Jahre Reformation - Das Jubiläumsjahr in Leipzig / Programm mit über 200 Veranstaltungen erschienen (FOTO)

Leipzig (ots) -Mit über 200 Veranstaltungen würdigt Leipzig dasReformationsjubiläum. Die Bandbreite des Programms, das soeben ingedruckter Form erschienen ist, reicht von Ausstellungen überKonzerte, Events, Stadtführungen bis zu kulinarischen Angeboten.Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der "Kirchentag auf dem Weg",der vom 25. bis 28. Mai 2017 unter dem Motto "Leipziger Stadtklang:Musik. Disput. Leben." stattfindet. In dessen Rahmen wird auf demMarkt das 70-minütige Open-Air-Spektakel "ZUM LICHT" aufgeführt. Anden Abenden des 26. und 27. Mai zeigt es in einer Mischung ausMusik, Video und Licht-Performance historische Ereignisse imZusammenhang mit der Leipziger Disputation und spannt den Bogen zuaktuellen Themen. Ein großes Orchester, Chöre, Schauspieler undTänzer machen die Themen der Inszenierung emotional erlebbar.Wer sich für die Thematik Reformation interessiert, sollte sichunter dem vielfältigen Angebot auch folgende zehn Tipps vormerken:Theaterdinner: Die Luthers privatSpannende Einblicke in das Eheleben von Martin Luther undKatharina von Bora bekommen die Zuschauer bei der neuestenTheaterdinner-Produktion in Auerbachs Keller. Zusätzlich zurunterhaltsamen Kost genießen die Gäste ein eigens für diesen Anlasskreiertes Vier-Gang-Menü. Das Zwei-Personen-Stück nimmt die Zuschauermit auf eine Zeitreise, sie in Luthers geistige Welt führt undgleichzeitig eine Begegnung mit dem Ehepaar Luther ist.Termin: 17.2., 17.4., 29.10., 31.10., 12.11.2017BläserfestZum Bläserfest werden Posaunenchöre aus ganz Deutschland erwartet.Nach der Bläser-Eröffnung lässt ein Bläser-Nachtgebet den Tagausklingen. Der Höhepunkt ist das Bläser-Festkonzert um 18 Uhr aufdem Augustusplatz, zu dem rund 10.000 Bläser erwartet werden.Termin: 26. bis 28.5.2017500 Minuten Bach500 Jahre Reformation heißt auch 500 Jahre evangelischeKirchenmusik. Einer der bedeutendsten Komponisten ist JohannSebastian Bach. An seiner letzten Wirkungsstätte, der Thomaskirche,wird es ab dem Vorabend des Bachfestes Leipzig acht Stunden und 20Minuten lang Musik von Bach geben. In Abständen von ca. 20 Minutenwechseln sich viele Künstler an verschiedenen Instrumenten ab.Termin: 8.6.2017, 15.17 bis 23.37 UhrBachfest LeipzigUnter dem Motto "Ein schön new Lied" widmet sich Bachfest Leipzigin diesem Jahr dem Thema Musik und Reformation. Martin Luther sah in"Frau Musica" eine göttliche Kunst. Er stellte die Musik in eineReihe mit der Theologie und erhob das deutschsprachige geistlicheLied zu einem festen Bestandteil des reformatorischen Programms undließ es Eingang in den Gottesdienst finden. Das Bachfest 2017 stelltdeshalb die Verarbeitung von Luther-Chorälen im Schaffen Bachs in dasZentrum seines Programms.Termin: 9. bis 18.6.2017Musik und Worte: Martin Luther und die Reformation Das Konzert imGroßen Sitzungssaal des Bundesverwaltungsgerichts wirft auf demReformator drei Schlaglichter: Luther als Prediger, als Politiker undals Privatperson. Die Musik wird vom Ensemble Flautando Köln sowieGästen gestaltet. Termin: 18.6.2017, 11 UhrKonzert: Disputation - A. Brumel, Missa et ecce terrae motusLeipzig, Sommer 1519: Auf der Pleißenburg verteidigte MartinLuther über mehr als zwei Wochen vor päpstlichen Vertretern seine"ketzerischen" Thesen. Weniger bekannt ist, dass die Thomaner jeneDisputation musikalisch umrahmten. Und so kam es anlässlich desStreitgesprächs im sonntäglichen Festgottesdienst in der Thomaskirchezur spektakulären Aufführung einer Messe, "die aus Harmonien von zwölStimmen zusammenklang." Dies ist Ausgangspunkt einer Premiere:Erstmalig treten die weltweit bekannten Vokalensembles amarcord undCalmus Ensemble gemeinsam auf.Termin: 27.6., 20 Uhr, ThomaskircheTheater: Woyzeck, letzte Szene, ein öffentlicher PlatzDas ist die Rekonstruktion eines von der Justiz legitimiertenMordes, der als erzieherisches Spektakel am 27.8.1824 vor großemPublikum auf dem Markt stattfand. Die Schaubühne Lindenfelsinszeniert am historischen Datum einen Erinnerungsort, der auf dieErkenntnis zielt: Geschichte geht uns alle an! Bei diesereinzigartigen Inszenierung sind alle Zuschauer eingeladen, Teil desTheaterstücks zu werden.Termin: 27.8.2017, 18 Uhr, MarktMusik, Film, Choreographie, Licht: Abendmahl - abnehmenderSchrecken / zunehmende LiebeEine 42 Meter lange, von 95 Stühlen umrahmte Tafel füllt ab dem 2.September plötzlich den Markt. Die gewaltige Großinstallation istTeil des trimedialen Kunstwerks Abendmahl" des Komponisten undMedienkünstlers Thomas Christoph Heyde. 95 Sänger verteilen sich aufden Sitzplätzen und bringen den lateinischen Originaltext der 95Thesen von Martin Luther zur Uraufführung. Über den Köpfen derAkteure werden riesige Videoscreens installiert.Termin: 2.9.2017, 20 Uhr, Markt (transmediales Konzert), 2. bis4.9.2017 (Installation)Musik: Josquin - Das ProjektJosquin des Préz war der Bach seiner Zeit, der herausragendeMusiker seiner Epoche. Geboren um 1450 wirkte er als Sänger, Kantorund Komponist in den Musikzentren Europas. Erstmalig weltweit wirddas beeindruckende Gesamtwerk, darunter 18 Messen, 60 Motetten und 60Chansons, in einem Konzertzyklus zusammenhängend aufgeführt.Termin: 1.9. bis 3.9.2017, verschiedene VeranstaltungsorteReformationstag 2017: Festgottesdienst mit dem ThomanerchorLeipzigDen Gottesdienst zum Reformationsfest in der Thomaskirchegestaltet der Thomanerchor Leipzig. Unter der Leitung vonThomaskantor Gotthold Schwarz führt er gemeinsam mit demGewandhausorchester Leipzig, Thomasorganist Ullrich Böhme sowieSolistinnen und Solisten die Bach-Kantate "Eine feste Burg ist unserGott" (BWV 80) auf.Termin: 31.10.2017, 9:30 UhrWeiterhin präsentieren Leipziger Museen hochkarätige Ausstellungenzum Thema Reformation. Bis zum 28. Mai 2017 zeigt das GRASSI Museumfür Angewandte Kunst "Gedanken Raum geben. Künstler gestalten Räumefür Besinnung". Im Museum der bildenden Künste könnenKunstinteressierte vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 dieAusstellung "Lucas Cranach und die Motive der Reformation"besichtigen. Das Stadtgeschichtliche Museum Leipzig zeigt ab 12.April 2017 die Schau "Luther im Disput. Leipzig und die Folgen", inder auch originale Luther-Exponate ausgestellt werden.Im "Barthels Hof" kann man ein Familienessen wie zu Luthers Zeitengenießen. Außerdem bietet die Leipzig Erleben GmbH einenStadtrundgang "Auf Luthers Spuren in Leipzig" an. Wer die Regionerkunden möchte, kann sich auf den Lutherweg in Sachsen begeben.Reiseangebote nach Leipzig können bei der Leipzig Tourismus undMarketing GmbH gebucht werden: www.leipzig.travel/reiseangeboteDie ausführliche Programmübersicht ist während der InternationalenTourismusbörse Berlin am Leipzig Stand (Halle 11.2, Stand 102) sowiein der Tourist-Information Leipzig (Katharinenstr. 8) erhältlich.Alle Informationen unter www.luther-in-leipzig.de.Pressekontakt:Leipzig Tourismus und Marketing GmbHLeiter Öffentlichkeitsarbeit/PRAndreas SchmidtAugustusplatz 9, D-04109 LeipzigTel.: +49 (0)341 7104-310, Fax: +49 (0)341 7104-301E-Mail: presse@ltm-leipzig.deInternet: www.leipzig.travel, www.leipzig.deOriginal-Content von: Leipzig Tourismus und Marketing GmbH, übermittelt durch news aktuell