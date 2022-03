500 Euro zur Verfügung? Diese 3 Aktien bieten jetzt Sicherheit

Weitere Suchergebnisse zu "Nextera Energy":

In der Vergangenheit war es immer ein genialer Schachzug, sein Geld in Zeiten von Börsencrashs und Korrekturen zu investieren.

Diese hochprofitablen Aktien können dabei helfen, Zeiten hoher Volatilität erfolgreich zu überstehen.

Ob man nun darauf vorbereitet ist oder nicht, es herrscht gerade enorme Volatilität an den Aktienmärkten. Nach einer außergewöhnlich starken Erholung vom Bärenmarkt im März 2020 sind sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq Composite um einen zweistelligen Prozentsatz von ihren jeweiligen Allzeithochs zurückgegangen.

Die Geschwindigkeit, mit der Aktien während einer Korrektur zurückgehen, kann zuweilen beunruhigend sein. Die Geschichte hat jedoch immer wieder gezeigt, dass Crashs und Korrekturen immer ein idealer Zeitpunkt sind, um Geld in starke Unternehmen zu investieren.

Verständlicherweise hat nicht jeder Anleger die gleiche Risikotoleranz. Das heißt aber nicht, dass es für konservative Anleger keine guten Möglichkeiten gibt. Wer 500 Euro zur Verfügung hat, findet hier drei der sichersten Aktien, die man in der Korrektur kaufen kann.

AT&T

Markenunternehmen, die ein Produkt oder eine Dienstleistung des Grundbedarfs anbieten, sind oft eine sichere Investition. Die Telekommunikationsaktie AT&T (WKN: A0HL9Z) ist eine solche sichere Aktie, die im Moment eine Investition von 500 Euro wert sein könnte.

Das wichtigste Segment von AT&T ist seit Langem das Mobilfunkgeschäft. Obwohl die Blütezeit des Wachstums für robuste Telekommunikationsaktien nun vorüber ist, hat AT&T die einmalige Chance, durch die Einführung der 5G-Infrastruktur ein bescheidenes organisches Wachstum zu erzielen.

Die Aufrüstung der Infrastruktur wird nicht billig werden, und sie wird auch nicht über Nacht geschehen. Aber angesichts der Tatsache, dass die Downloadgeschwindigkeiten seit etwa einem Jahrzehnt nicht mehr verbessert wurden, bietet 5G eine enorme Wachstumschance. Da in diesem Segment die höchsten Gewinnspannen durch den Datenverbrauch erzielt werden, könnte AT&T stark von 5G profitieren.

AT&T befindet sich außerdem mitten in einer geschäftlichen Umstrukturierung, die seine Bilanz verbessern soll und sehr wohl Shareholder Value freisetzen könnte. In den kommenden Monaten wird das Unternehmen die Content-Sparte WarnerMedia ausgliedern und mit Discovery zu einem neuen Medienunternehmen zusammenführen. Dieses aufgestockte Medienunternehmen soll durch Kostensynergien jährlich über 3 Mrd. US-Dollar einsparen und wird (auf der Grundlage von Pro-forma-Zahlen) etwa 94 Millionen Streaming-Abonnenten haben.

Die Trennung von WarnerMedia wird es AT&T ermöglichen, sich auf seine 5G-Mobilfunkdienste und den Schuldenabbau zu konzentrieren. Auch wenn AT&T seine Dividende nach der Abspaltung etwa halbieren wird, wird das Unternehmen immer noch eine Rendite von mehr als 4 % auszahlen. Außerdem werden die Anleger eine Beteiligung an der neu gegründeten WarnerMedia-Discovery erhalten.

AT&T ist bei weniger als dem 8-Fachen der von der Wall Street für 2022 prognostizierten Gewinne recht preiswert und weit weniger volatil als der S&P 500. Die Aktie erfüllt alle Voraussetzungen für konservative Value- und Einkommensinvestoren.

Berkshire Hathaway

Eine weitere der sichersten Aktien, die Anleger am Aktienmarkt getrost mit 500 Euro kaufen können, ist der Mischkonzern Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2).

Obwohl Berkshire eines der größten börsennotierten Unternehmen in den USA ist, ist es nicht gerade ein bekannter Name. Zum Glück übernimmt dafür der CEO die Rolle des Prominenten: Warren Buffett.

Das Orakel von Omaha, wie Buffett inzwischen genannt wird, kann auf eine lange Geschichte der Outperformance zurückblicken. Zwar sind auch die größten Investoren nicht unfehlbar, aber Buffetts 57-jährige Amtszeit als CEO hat zu durchschnittlichen jährlichen Gewinnen von mehr als 20 % für die Klasse-A-Aktien von Berkshire geführt. Buffett hat seit seinem Amtsantritt eine Wertschöpfung von über 685 Mrd. US-Dollar und einen Gesamtgewinn von über 3.700.000 % erzielt.

Ein Grund dafür, dass Berkshire Hathaway eine so sichere Anlage ist, liegt in seiner Vorliebe für Investitionen in und den Erwerb von zyklischen Unternehmen. Ein „zyklisches“ Unternehmen schneidet gut ab, wenn die US- und die Weltwirtschaft expandieren, und hat zu kämpfen, wenn es zu wirtschaftlichen Rückgängen oder Rezessionen kommt. Buffett ist sich durchaus bewusst, dass Rezessionen ein unvermeidlicher Teil des Wirtschaftszyklus sind. Aber er weiß auch, dass Phasen der wirtschaftlichen Expansion wesentlich länger dauern als Rezessionen. Mit anderen Worten: Das Portfolio von Berkshire Hathaway ist perfekt positioniert, um vom Wachstum der US-amerikanischen und weltweiten Wirtschaft zu profitieren.

Das Orakel von Omaha und sein Investmentteam schätzen zudem auch Dividendenaktien. In diesem Jahr wird Berkshire Hathaway voraussichtlich mehr als 5 Mrd. US-Dollar an Dividendenerträgen (einschließlich der Ausschüttung von Vorzugsaktien) einnehmen, was einer Rendite von etwa 5 % der Kosten entspricht. Unternehmen, die eine Dividende zahlen, sind oft profitabel, haben sich bewährt und verfügen über transparente langfristige Wachstumsaussichten.

Anleger sollten auch wissen, dass Warren Buffett und seine rechte Hand Charlie Munger den Rückkauf von Aktien ihres eigenen Unternehmens vorantreiben. Zwischen dem 30. Juni 2018 und dem 30. September 2021 haben Buffett und Munger den Rückkauf von Aktien der Klasse A (BRK.A) und der Klasse B (BRK.B) im Wert von 51 Mrd. US-Dollar genehmigt. Eine geringere Anzahl ausstehender Aktien kann den Gewinn pro Aktie eines Unternehmens steigern und es durchaus attraktiver machen.

NextEra Energy

Ein dritter sicherer Titel, der sich jetzt mit einem kleinen Betrag von 500 Euro anbieten würde, ist der nach Marktkapitalisierung größte Stromversorger der USA, NextEra Energy (WKN: A1CZ4H).

NextEra bedient einen Grundbedarf. Wer ein Haus besitzt oder eine Immobilie mietet, benötigt Strom oder Erdgas. Die Nachfrage nach Strom schwankt in der Regel nicht so stark von einem Jahr zum nächsten. Das macht den Cashflow der Stromversorger recht vorhersehbar – und die Wall Street liebt Vorhersehbarkeit.

Was NextEra Energy so interessant macht, ist der unglaubliche Fokus des Unternehmens auf Erneuerbare-Energie-Anlagen. Kein anderes Elektrizitätsversorgungsunternehmen im Land erzeugt mehr Kapazitäten aus Wind- oder Solarenergie als NextEra. Und da das Unternehmen zwischen 2020 und 2022 insgesamt 50 bis 55 Mrd. US-Dollar für neue Infrastrukturprojekte ausgibt, ist es unwahrscheinlich, dass ein anderer Energieversorger in absehbarer Zeit die Krone der grünen Energie übernehmen wird.

Obwohl die Investitionen in Solar- und Windprojekte kostspielig sind, konnte NextEra die historisch niedrigen Kreditzinsen nutzen, um seine Projekte im Bereich der sauberen Energie zu finanzieren. Diese Projekte führen auch zu einer deutlichen Senkung der Stromerzeugungskosten des Unternehmens. Dies hat zu einer anhaltenden Wachstumsrate im hohen einstelligen Bereich seit mehr als einem Jahrzehnt geführt. Im Vergleich dazu verzeichnen die meisten Stromversorgungsunternehmen ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Neben seiner führenden Kapazität im Bereich der erneuerbaren Energien erfüllt NextEra mit seinen regulierten Versorgungsbetrieben (d. h. denjenigen, die nicht durch Wind- oder Solarenergie betrieben werden) einen wichtigen Zweck. Obwohl das Unternehmen die Tarife nicht ohne die Zustimmung der staatlichen Versorgungsbehörden erhöhen kann, stellt diese Regulierung auch sicher, dass es nicht den potenziell volatilen Strompreisen im Großhandel ausgesetzt ist. Kurz gesagt, die regulierten Aktivitäten tragen zur Transparenz des Cashflows des Unternehmens bei.

NextEra Energy ist eine Aktie mit geringer Volatilität und einer Rendite von über 2 %, die ihren Aktionären in 19 der letzten 20 Jahren eine positive Gesamtrendite beschert hat. Es ist eine ideale, sichere Aktie für konservative Anleger.

Der Artikel 500 Euro zur Verfügung? Diese 3 Aktien bieten jetzt Sicherheit ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Sean Williams besitzt Aktien von AT&T. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B shares) und NextEra Energy und empfiehlt Aktien von Discovery. Dieser Artikel erschien am 28.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022