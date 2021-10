500 Euro zum Investieren? 2 Top-Aktien, die eine erste Investition wert sein könnten

Mit 500 Euro in Top-Aktien investieren? Ohne Zweifel kann das ein guter Weg sein, um jetzt einen Fuß in so manche Tür zu stellen. Vielleicht denken einige Investoren immer noch: Mit einer solch kleinen Position kann ich keinen Blumentopf gewinnen. Vielleicht nicht so sehr. Aber du kannst sie ausbauen und auch jetzt bereits nette, langfristige Chancen entdecken.

Riskieren wir einen Blick auf zwei Top-Aktien, in die ich jetzt 500 Euro investieren würde. Wobei der Gedanke, einen ersten Fuß in die Tür zu stellen, dabei gar nicht so verkehrt ist.

500 Euro in Top-Aktie investieren: The Trade Desk

Eine erste Top-Aktie, bei der ich jetzt mit 500 Euro die Eröffnung einer Position wagen würde, wäre The Trade Desk (WKN: A2ARCV). Hierbei handelt es sich um eine spannende Aktie, die sich in den vergangenen drei Jahren bereits mehr als ver-6-facht hat. Das führt dazu, dass einige Investoren die Aktie für teuer halten. Langfristig orientiert existiert jedoch noch jede Menge Potenzial.

The Trade Desk wird derzeit zwar mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis in Höhe von 31,6 gehandelt. Günstig ist das natürlich nicht. Dafür mischt das Unternehmen jedoch einen Multi-Milliarden-Dollar-Markt auf: nämlich den der digitalen Werbung. Das Unternehmen ist zudem dabei, auch in andere Regionen mit seinen programmatischen Werbeanzeigen zu expandieren. Zudem ist man bereits im Bereich Connected TV vertreten und gut positioniert. Die Weichen für ein nachhaltiges Wachstum sind entsprechend gelegt.

Mit 500 Euro investiert in diese Top-Aktie sichert man sich ein starkes Wachstum. Zuletzt kletterten die Umsätze beispielsweise um 101 % im Jahresvergleich auf 280 Mio. US-Dollar. Besonders bemerkenswert: Das Unternehmen ist mit einem Nettoergebnis von 47,7 Mio. US-Dollar bereits profitabel. Der Pfad für ein langfristiges Wachstum in dem gigantischen Markt scheint daher gut befestigt. Trotz hoher Bewertung könnte es zumindest clever sein, mit 500 Euro einen Fuß in diese Tür zu stellen.

Innovative Industrial Properties: Wachstum & Dividende

Wachstum und Dividende sind bei einer Top-Aktie eher dein Ding? Falls ja, könnte Innovative Industrial (WKN: A2DGXH) ein spannender Name sein, bei dem man ebenfalls mit 500 Euro einen Fuß in die Tür bekommt. Und sich eine interessante, aber eben nicht ganz günstige Dividendenwachstumsaktie sichern könnte.

Innovative Industrial Properties investiert als Real Estate Investment Trust in Immobilien. Aber vor allem in Produktionsstätten und Verkaufsflächen für Marihuana. Die US-Legalisierungswelle schafft derzeit neue Möglichkeiten, zuletzt investierte der REIT in seine 76. Immobilie. Weiteres Wachstum scheint daher vorprogrammiert zu sein.

Der REIT hat dabei zuletzt die eigene Dividende um über 30 % im Jahresvergleich erhöht. Wobei das Erhöhungsintervall in den vergangenen Vierteljahren stets die Quartalsdividende tangierte. Für das dritte Quartal erhöhte das Management die Dividende je Aktie beispielsweise von 1,40 auf 1,50 US-Dollar, was einem Wachstum von 7,1 % entsprochen hat. Mit einer Dividendenrendite von 2,3 % ist die Bewertungslage zwar nicht preiswert. Für die Wachstumsaussichten könnte das trotzdem ein attraktives Maß sein, um zunächst mit 500 Euro eine initiale Investition zu wagen.

