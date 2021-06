500 Euro übrig? Diese Aktie könnte den Einsatz verdoppeln

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Mit 500 Euro kann man einiges anfangen. Ein neues Smartphone, einen neuen Kühlschrank. Irgendwo ist immer Bedarf.

Doch man könnte diese Summe auch investieren. Am besten in eine Aktie, die jetzt in den Startlöchern steht.

Die Puma-Aktie (WKN: 696960) könnte jetzt genau die richtige Aktie für diesen Zweck sein. Dieser Klassiker kennt einfach kein Top.

Die Rendite spielt in der ersten Liga

Für 500 Euro bekommt man derzeit etwa fünf Puma-Aktien (Stand für diese Zahl und alle weiteren Zahlen: 17.06.2021). Das sieht auf den ersten Blick nach einer mageren Ausbeute aus. Doch am Ende zählt die Qualität. Und an dieser Front ist Puma bestens aufgestellt.

Die Leistung der Puma-Aktie war in den vergangenen Jahren sehr beeindruckend. Auf Sicht der vergangenen drei Jahre hat sich der Aktienkurs beinahe verdoppelt. Trotz Krise. Trotz uraltem Geschäftsmodell.

Von der Rendite aus betrachtet könnte man die Puma-Aktie glatt mit einer heißen Technologieaktie verwechseln. Aber hoppla! Puma ist und bleibt der beliebte Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach.

Ein Unternehmen mit einer drehbuchreifen Geschichte. Zwei Brüder kämpfen sich durch Hyperinflation, Wirtschaftskrise und Weltkrieg. Am Ende kommt der Bruch. Es entstehen zwei erfolgreiche Sportausrüster von Weltrang.

Das Geschäft blüht in der Krise auf

Allein für diese wilde Geschichte könnte man 500 Euro auf den Tisch legen. Doch auch das Geschäftsmodell macht noch immer viel her. Trotz einer Firmenhistorie von nunmehr 73 Jahren.

Die Coronakrise scheint einen echten Outdoor-Sportboom ausgelöst zu haben. Ich kann mich nicht erinnern, vorher so vielen voll ausgerüsteten Läufern begegnet zu sein.

Die Entwicklung ist logisch. Viele Indoor-Optionen waren lange Zeit geschlossen. Dem Drang zum Sport konnten viele Sportler nur im Freien folgen.

Da wundert es nicht, dass die Krise Puma zwar das Ergebnis in 2020 verhagelt hat, aber der Umsatz erstaunlich stabil blieb. Ein Krisengewinner? Vielleicht. Oder einfach ein stabiler Klassiker mit langfristigen Chancen.

500 Euro für ein ewiges Geschäftsmodell? Aber gerne doch!

Für 500 Euro bekommt man hier einiges geboten. Obgleich die Puma-Aktie nicht leicht einzuordnen ist.

Einen zuverlässigen Dividendenzahler bekommt man hier nicht. Hin und wieder öffnet Puma mal die Kasse. Doch oft genug bleiben die Einnahmen im Unternehmen.

Das ist sehr sympathisch. Man weiß in Herzogenaurach offenbar, wann es an der Zeit ist, in das Wachstum zu investieren. Oder wann es an der Zeit ist, die Investoren bei Laune zu halten.

Ob man seine 500 Euro mit der Puma-Aktie mittelfristig verdoppeln kann, hängt stark vom künftigen Umsatzwachstum ab. Diese Kennzahl war in den vergangenen Jahren nicht immer, aber oft genug zweistellig.

Aber kann das auch so weitergehen? Ich denke, die Chancen stehen nicht schlecht.

Sport wird immer nachgefragt. Jedenfalls solange in der nächsten Zeit kein allumfassendes Exo-Skelett entwickelt wird. Aber darauf würde ich ehrlich gesagt keine 500 Euro wetten.

Der Artikel 500 Euro übrig? Diese Aktie könnte den Einsatz verdoppeln ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

