500 Bäume in Wittenberg / Baumpflanzungen im Luthergarten vollständig, Projekt wird fortgesetzt (FOTO)

Wittenberg (ots) -In Wittenberg wurde am heutigen Reformationstag mit zwölfsymbolischen Baumpflanzungen die Bepflanzung des Luthergartensoffiziell abgeschlossen. Seit 2009 wurden damit insgesamt 500 Bäumevon Kirchen und Gemeinden aus aller Welt gepflanzt. "Der Luthergartenist ein lebendiges Reformationsdenkmal", betonte die Direktorin desLWB-Zentrums Wittenberg, Inken Wöhlbrand. "Auch in Zukunft wird derLuthergarten ein Erleb-nisraum bleiben: Für die Wittenberger eineHeimat, für die Besucher ein Anziehungspunkt, für alle gemeinsam einZeichen der Verbindung Wittenbergs mit der Welt und der Verbindungaller Konfessionen untereinander."Der letzte Baum des Luthergartens ist eine kleinkronigeWinterlinde. Sie wurde für das Deutsche Nationalko-mitee desLutherischen Weltbundes (DNK/LWB), dem Initiator des Projektes,gepflanzt. Die Zeremonie nah-men drei Jugendliche aus dem DNK/LWBvor. Sie stellten dem Baum den Psalm 71,17-18 zur Seite: "Gott, duhast mich von Jugend auf gelehrt, und noch jetzt verkündige ich deineWunder. Auch verlass mich nicht, Gott, im Alter, wenn ich grau werde,bis ich deine Macht verkündige Kindeskindern und deine Kraft allen,die noch kommen sollen."Die jungen Erwachsenen verbanden die Pflanzung mit einemleidenschaftlichen Appell für eine wirksame Jugendbeteiligung in derKirche. Sie leiste einen wichtigen Beitrag zu der andauerndenReformation und dass Jugendliche neue Impulse einbringen können, soLWB-Ratsmitglied Lasse Schmidt-Klie. "Was im Lutheri-schen Weltbundschon lange verstanden worden ist und durch Quoten garantiert wird,ist bei uns in Deutsch-land noch lange nicht überallselbstverständlich", konstatierte Sebastian Bugs, Vorsitzender desJugendaus-schusses des DNK/LWB. Die 20-jährige Sophie Bimmermannschloss mit Blick auf den Luthergarten: "Der Garten soll uns daranerinnern, wie Luther für die Erneuerung der Kirche gekämpft hat. Sowie Luther sind auch wir aufgefordert, nicht stehen zu bleiben."Neben dem Baum für das DNK/LWB wurden heute elf weitere Bäumegepflanzt, u. a. von Kirchen und Ein-richtungen aus den USA, ausTansania, dem Irak, der Tschechischen Republik und Italien. Zu jedemdieser Bäume soll auch ein Partnerbaum in der Heimatkirche gepflanztwerden. "Der Luthergarten ist nicht nur der Park in Wittenberg. Dazugehören hunderte Bäume und Gärten weltweit und jeden Monat kommenneue da-zu. Was für ein wunderbares Zeichen der internationalenVerbundenheit", unterstrich Direktorin Wöhlbrand.An die Baumpflanzungen schloss sich ein Empfang an, bei dem derLutherische Weltbund der Stadt Witten-berg sowie seinen lokalenPartnern für die gute Kooperation bei der Bepflanzung desLuthergarten dankte. Die Früchte des Luthergartens wurden dabei nichtnur im übertragenen Sinne gewürdigt: Die Evangelische Gesamtschule"Philipp Melanchton" bot eine Verkostung der Luthergarten-Marmeladean, die von Schülerin-nen und Schülern aus der Ernte der Obstbäume imLuthergarten hergestellt wird. Weitere Projekte in und um denLuthergarten sollen folgen, so Wöhlbrand: "Dem Lutherischen Weltbundist es wichtig, auch nach dem Reformationsjubiläum 2017 in Wittenbergpräsent zu sein. Mit dem Luthergarten sind wir fest in Wittenbergverwurzelt."Hinweise:Weitere Informationen über den Luthergarten, inklusive Angaben zuallen gepflanzten Bäumen, finden Sie unter www.luthergarten.de. Seit1984 folgt der LWB einer verbindlichen Jugendquote von 20 % in allenseinen Gremien. Das DNK/LWB hat ein spezielles Jugendgremium, denJugendausschuss, eingerichtet.