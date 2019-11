500.000 Tüten mit Lebensmitteln für die Tafeln

Köln (ots) - REWE und Kunden spenden Waren im Wert von 2,42 Millionen EuroDie Tafeln befinden sich in einem Dilemma: Die Zahl der Menschen, die diebundesweit 947 Einrichtungen nutzen, steigt. Demgegenüber können die Tafeln kaummehr Lebensmittel retten und an Bedürftige verteilen. "Diese Entwicklung istalarmierend", warnt der Vorsitzende von Tafel Deutschland e.V., Jochen Brühl.Besonders bei Senioren ist der Anstieg mit 20 Prozent dramatisch. NiedrigeRenten und Altersarmut sind nach Langzeitarbeitslosigkeit der zweithäufigsteGrund, eine Tafel aufzusuchen. Völlig inakzeptabel sei auch die Situation beiKindern und Jugendlichen - fast 50.000 mehr junge Menschen sind auf dieUnterstützung mit Lebensmitteln angewiesen. Insgesamt liegt ihr Anteil bei 30Prozent der Tafel-Nutzer. Brühl: "Vor diesem Hintergrund hilft uns die schonseit 2010 jährlich stattfindende Tafeltüten-Aktion von REWE und nahkauf sehr,unser Engagement aufrechtzuerhalten. Wir bedanken uns daher herzlich bei allenKundinnen und Kunden, den Marktteams und den Organisatoren des Handelskonzernsfür das überragende Spendenergebnis für die Tafeln."Hintergrund der Danksagung: Im Rahmen der Benefizaktion "Geben. Teilen. Leben."von REWE und nahkauf haben die Tafeln in Deutschland Lebensmittel im Wert von2,42 Millionen Euro zusätzlich erhalten. Das Ergebnis wurde erreicht, indem dieMärkte vom 4. bis 17. November ihren Kunden eine Tüte mit sechs ja!-Artikelnangeboten hatten, um diese der örtlichen Tafel zu spenden. Der Inhalt bestandaus lang haltbaren Lebensmitteln, die in den kommenden Wochen das üblicheAngebot der Tafeln für die Bedürftigen sinnvoll ergänzen: Reis,Spaghetti-Gericht mit Tomaten, vegetarische Tortelloni, Tomatencremesuppe,Nuss-Nougat-Creme und Kekse. Die von den Kunden abgegebenen Spendentüten wurdenin einer Aktionsbox im Supermarkt gesammelt. Ehrenamtliche Tafelmitarbeiterholten die Tüten ab und verteilten diese an sozial und wirtschaftlichBenachteiligte. Nach Abschluss der Aktion erweiterte REWE die Kundenspenden vonknapp 500.000 gefüllten Tüten um weitere gut lagerfähige Lebensmittel undDrogerieartikel im Wert von 40.000 Euro, die sich die Tafeln gewünscht haben.Durch die Tafel-Aktionswochen haben Kunden und REWE seit 2009 Lebensmittel imWert von nunmehr fast 20 Millionen Euro gespendet."Wir sind stolz darauf, dass wir mit der Aktion wieder viele Menschen erreichenund das Spendenvolumen auf hohem Niveau halten konnten", sagt Peter Maly, beiREWE als Geschäftsführer für den Vertrieb für bundesweit über 3.600 REWE-Märkteverantwortlich. "Denn die Tafeln verdienen diese breite Unterstützung aus derGesellschaft. Sie vereinen mit ihrem einzigartigen Engagement soziale undökologische Aspekte und sind eine der größten sozialen Bewegungen unserer Zeit.Mit ihrer schnellen und unbürokratischen Hilfe lindern die Tafeln die Folgen vonArmut in einer reichen Gesellschaft - und stehen für Solidarität undMitmenschlichkeit."Seit 1996 kooperieren REWE und die Tafeln ehr eng miteinander. So spenden dieMärkte und Läger des Handelsunternehmens täglich Lebensmittel an die lokalenAusgabestellen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um Frischeprodukte, die zwarnicht mehr verkauft, aber dennoch bedenkenlos verzehrt werden können. Damit istdas Unternehmen einer der größten Unterstützer der Tafeln in Deutschland.Über REWE:Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000 Mitarbeitern undüber 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmenim deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oderdurch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWEGroup ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland undEuropa. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über61 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländern präsent.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/108458/4444731OTS: REWE Markt GmbHOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell