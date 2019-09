500.000 Euro und sechs Monate Expertencoaching: Postcode Lotteries Green Challenge gibt Finalisten bekannt (FOTO)

Düsseldorf/Amsterdam (ots) -Diese fünf Startups aus der Nachhaltigkeits-Szene sind die Top 5von einem der weltweit größten jährlichen internationalen Wettbewerbefür grüne Gründer: nuventura aus Deutschland, Desolenator ausGroßbritannien, Field Factors aus den Niederlanden sowie SwedishAlgae Factory und TEXEL Energy Storage aus Schweden. Am 3. Oktobertreten sie im Amsterdamer Finale gegeneinander an. Es geht um denHauptpreis der Postcode Lotteries Green Challenge von einer halbenMillion Euro plus sechsmonatigem Coachingprogramm. Aus Deutschlandist das Deeptech-Startup nuventura dabei. Es entwickelt eine ganzneue Art von Schaltanlage als wesentlicher Bestandteil desStromnetzes. Das Besondere: Diese ist komplett frei von SF6, demstärksten aller Treibhausgase und hat das Potential, jährlichCO2-Emissionen von etwa 100 Millionen Autos einzusparen.Maximal 500.000, mindestens 100.000 Euro PreisgeldAls Unterstützung für grüne Gründer und Gründerinnen veranstaltetder Soziallotterieverbund der Postcode Lotterien bereits zum 13. Malden Startup-Wettbewerb. Nachhaltige Unternehmen konnten sich vom 1.März bis zum 1. Mai 2019 online bewerben. Davon schaffen es mit derheutigen Bekanntgabe fünf ins Finale.Deutsches Startup kämpft gegen stärkstes TreibhausgasAlle bisher bestehenden gasisolierten Schaltanlagen (GIS), einwesentlicher Teil des existierenden Stromnetzes, basieren auf demIsoliergas SF6 - dem stärksten existierenden Treibhausgas. 1 kg SF6ist äquivalent zu 23.500 kg CO2 und die jährlichen SF6-Emissionenentsprechen den jährlichen CO2-Emissionen von ungefähr 100 MillionenAutos. Finalist nuventura arbeitet mit seiner neuen, revolutionärenAnlage daran, ein sichereres und effizienteres Energienetz ohne SF6zu schaffen. Die innovative GIS des Unternehmens nutzt statt SF6einfach die Luft, die wir atmen. Außerdem reduziert sie im Einsatzdie Gesamtbetriebskosten der Schaltanlage.Neben dem deutschen Finalisten aus der Energiesparte kommen dieTop-Bewerbungen aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Desolenator ausGroßbritannien schafft zu 100 Prozent solarbetriebeneWasserreinigung, die Trinkwasser aus allen Wassertypen aufbereitet.Die Niederländer um das Startup Field Factors beschäftigen sich mitdem natürlichen Wasserzyklus von Regenwasser in Städten. Mit ihrerBluebloqs-Filterung kann das Wasser beliebig gespeichert und etwa fürdie Bewässerung genutzt werden. Aus Schweden kommen gleich zweinachhaltige Jungunternehmen der Top 5: Die Swedish Algae Factorysteigert durch den Einsatz einer lichtabsorbierenden Algenart dieLeistungsfähigkeit von Solaranlagen. TEXEL Energy Storage wiederumbietet eine einzigartige Batterietechnologie für die Speicherung vonWind- und Solarenergie, die keine seltenen Mineralien verwendet undum 90 Prozent kostengünstiger ist als bisherige Lithium-Ionen-Akkus.Beim Finale am 3. Oktober in Amsterdam entscheidet eineinternationale Expertenjury vor ausgewähltem Publikum über den bestenPitch und wer auf dem ersten Platz 500.000 Euro Preisgeld mit nachHause nimmt. Aber auch der Zweitplatzierte und die restlichen dreiFinalisten gehen nicht leer aus: 200.000 Euro gehen an den zweitenPlatz. Alle weiteren bekommen jeweils eine finanzielle Unterstützungvon 100.000 Euro. Über ein sechsmonatiges Experten-Coaching freuensich alle Finalisten.Mehr zu den Startups:www.greenchallenge.info/info/finalists/nuventurawww.greenchallenge.info/info/finalists/desolenatorwww.greenchallenge.info/info/finalists/field-factorswww.greenchallenge.info/info/finalists/swedish-algae-factorywww.greenchallenge.info/info/finalists/texel-energy-storageAlles zur Green Challenge:www.greenchallenge.infoFür Fotomaterial zu allen Startups und Interviewanfragen meldenSie sich gerne über den Pressekontakt.Über die Postcode Lotteries Green ChallengeUm einen Beitrag zu einer nachhaltigeren Welt zu leisten,organisiert der Soziallotterieverbund der Postcode Lotterien seit2007 die Postcode Lotteries Green Challenge. Hierbei handelt es sichum einen der weltweit größten jährlichen internationalen Wettbewerbeauf dem Gebiet nachhaltiger Unternehmenspläne. Zu gewinnen gibt esbis zu 500.000 Euro und sechs Monate Experten-Coaching. DerWettbewerb für grüne Startups fördert die Entwicklung neuer,innovativer, kreativer und dennoch kommerziell rentabler Produkte undDienstleistungen. Bei der Postcode Lotteries Green Challenge müssendie Startups und grünen Gründer keine Anteile abtreten und eineRückzahlungsverpflichtung gibt es auch nicht - das Preisgeld ist einereine Finanzspritze für eine nachhaltigere Welt. Das Gewinner-Startupvon 2018, The Great Bubble Barrier, siegte mit der innovativenEntwicklung eines Luftblasenvorhangs in Flussbetten, der Plastikaufnimmt, bevor es ins Meer gelangt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie erste Ziehung der Deutschen Postcode Lotterie, die sich fürMensch und Natur einsetzt, fand im Oktober 2016 statt. Das Konzeptist einzigartig: Man spielt mit seinem Postcode, der sich aus derPostleitzahl des Teilnehmers sowie einem Straßencode zusammensetzt.Jeden Monat werden beim Monatsgewinn insgesamt 600.000 Euroausgeschüttet - alle Lose im gewinnenden Postcode teilen sich 300.000Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahlebenfalls. So gewinnen ganze Nachbarschaften miteinander und tunzugleich Gutes. 30 Prozent von jedem Losbeitrag gehen an gute Zweckein der Nähe der Teilnehmer. Weil sie dabei sind, macht die DeutschePostcode Lotterie einen wirklichen Unterschied: Sie unterstütztdeutschlandweit bereits über 1.300 Projekte mit 22 Millionen Euro.Ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth entscheidet überdie Auswahl der Projekte. 