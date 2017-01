4ipnet optimiert Wi-Fi-Konnektivität auf dem Leibniz IPK Campus

Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - 4ipnet (http://www.4ipnet.com/)kündigte heute die erfolgreiche Bereitstellung seinerWi-Fi-Konnektivität und Gast-Zugriffs-Lösungen am Leibniz-Institutfür Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK), eingemeinnütziges Forschungsinstitut und Kernstück des Biotech-CampusGatersleben in Mitteldeutschland, an.Als international renommiertes botanisches Genomforschungsinstitutist es für das Leibniz IPK unbedingt erforderlich, über einWi-Fi-Netzwerk zu verfügen, das seinen Forschern eine umfassendeAbdeckung und zuverlässige Konnektivität bietet. Um dem gerecht zuwerden, galt die oberste Priorität der IT-Abteilung des Instituts,das bestehende Wi-Fi-Altnetzwerk mit einer zuverlässigen Lösung zuaktualisieren, die den aktuellen 11ac-Standards entspricht."Da wir regelmäßig so viele Arten von Nutzern erleben, ist es füruns entscheidend, campusweite Wi-Fi-Abdeckung sowie mehrfacheMethoden zur Benutzerauthentifizierung bereitzustellen", erklärteTorsten Reuner, Senior Administrator für die drahtlose Infrastrukturdes Instituts. Nachdem Wi-Fi-Lösungen mehrerer Anbieter ausgewertetwurden, fiel die endgültige Wahl vom Leibniz IPK schließlich auf4ipnet.Die 4ipnet WLAN-Gateway-Controller der WHG-Serie unterscheidensich in ihrer Art von anderen erhältlichen Lösungen durch Integrationvon Benutzerauthentifizierung, Durchsetzung von rollenbasiertenZugriffsrichtlinien und zentralisiertem AP-Management im gleichenSystem. Darüber hinaus ermöglicht die Service Zone-Funktion eineinzelnes WHG-Gateway, um mehrfache unabhängige virtuelle Netzwerke -jedes mit seinen eigenen Benutzerrollen - Zugriffsrichtlinien undbenutzerdefinierte Anmeldeseiten zu simulieren.Mit der Bereitstellung von 4ipnets WHG405 ist das Leibniz IPK inder Lage, einen auf individuelle Benutzergruppen zugeschnittenenWi-Fi-Dienst anzubieten. Gästen wird die erste Service-Zone zugeteiltund sie werden über die integrierte lokale Datenbank mit Kontenauthentifiziert, die mit 4ipnets WTG Tastatur-basierterTicketdruckerlösung generiert werden. Die zweite Service-Zone ist fürGastforscher konfiguriert. Hier werden Benutzer von 802.1X direktüber das "eduroam-Konto" ihrer Heimatinstitution authentifiziert, waseine noch nahtlosere Login-Erfahrung ermöglicht. Die dritteService-Zone "ipk" ist ausschließlich den Institutsmitarbeiternvorbehalten.Bezüglich der drahtlosen Konnektivität hat das IPK 4ipnetsZugriffspunkte EAP757, EAP767 und OWL630 bereitgestellt, um denverschiedenen Forschungslaboren, Vorlesungssälen, Bibliotheken undAußenanlagen gerecht zu werden. Die integrierten Funktionen aufUnternehmensniveau von 4ipnet APs helfen dem IPK, der Nachfrage nachUmgebungen mit höherer Dichte nachzukommen und so für einezuverlässige Benutzererfahrung zu sorgen.Bis jetzt ist das Leibniz IPK mit der Wi-Fi-Lösung von 4ipnetäußerst zufrieden, was Reuner in seinem Kommentar zurBenutzererfahrung mit großem Eifer durchklingen lässt: "Dank 4ipnetkönnen wir nun eine stabile und optimierte WLAN-Infrastrukturimplementieren. Wir freuen uns darauf, die restlicheWi-Fi-Bereitstellung gemeinsam mit 4ipnet Anfang 2017 abzuschließen."Informationen zu 4ipnet4ipnet, das 2002 gegründet wurde, entwirft und liefert innovativeLösungen für eine sichere Wi-Fi-Konnektivität von Gästen. DasUnternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung einespersonalisierten und disruptiven Ansatzes zur Bewältigung komplexerWi-Fi-Umgebungen und gewährleistet so eine leistungsstarke, flexibleund kostengünstige drahtlose Erfahrung. Mit integrierterBenutzer-Zugriffskontrolle, Einblicke in soziale Medien undgestaffelter Hotspot-Abrechnung verleiht 4ipnets PlattformUnternehmen neue Möglichkeiten für Mehrwertdienste undWi-Fi-Monetarisierung. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.4ipnet.com.Pressekontakt:Shihhan Chen8862-2718-7000#363Original-Content von: 4ipnet, übermittelt durch news aktuell