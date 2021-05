4 überraschende Wege, wie man beim Investieren in Kryptowährungen Geld verlieren kann

Trotz der Leute, die sagen, dass Kryptowährungen eine Blase sind, die kurz vor dem Platzen steht, ziehen Bitcoin (WKN:BTCEUR), Ethereum (WKN:A2YY6X), Dogecoin (WKN:DOGE-EUR) und viele andere Altcoins immer wieder neue Investoren an. Wie bei jeder Investition gibt es ein Verlustrisiko, wenn du in Kryptowährungen investierst. Aber auf das Falsche zu wetten ist nicht die einzige Möglichkeit, wie alles schiefgehen kann. Werfen wir einen genaueren Blick auf vier Möglichkeiten, wie dich das Investieren in Kryptowährungen Geld kosten kann und wie du dieses Risiko reduzieren kannst.

1. Investieren in die falsche Kryptowährung

Wenn es darum geht, in irgendetwas zu investieren, gibt es nicht wirklich ein klares Richtig und Falsch. Menschen haben ein Vermögen mit Penny-Aktien und glänzenden neuen Kryptowährungen gemacht, die auf lange Sicht nirgendwo hinführen werden. Sie hatten nur das Glück, zum richtigen Zeitpunkt ein- und auszusteigen. Aber die meisten Menschen haben nicht so viel Glück.

Es ist schwer vorherzusagen, welche Kryptowährungen, wenn überhaupt, Bestand haben und welche auf der Strecke bleiben werden. Aber du hast bessere Chancen auf einen Gewinner zu setzen, wenn du jeden Coin, an dem du interessiert bist, recherchierst. Versuche zu verstehen, was sie von Bitcoin unterscheidet und für welche Anwendungen sie genutzt werden könnte.

Springe nicht einfach auf den Zug auf und kaufe das, was gerade angesagt ist, oder welcher Coin die besten Memes hat. Das ist eine gefährliche Art, deine Investitionen zu wählen, denn wenn der Social Media-Hype zu etwas anderem übergeht, könntest du eine Menge Geld verlieren.

2. Kryptowährungsbetrug

Erst kürzlich gab die Federal Trade Commission (FTC) bekannt, dass mehr als 7.000 Investoren zwischen Oktober 2020 und März 2021 über 80 Millionen US-Dollar durch Kryptowährungsbetrug verloren haben. Bei so vielen Menschen, die sich im Moment für Kryptowährungen interessieren, ist es für Betrüger leicht, sich unter die Menge zu mischen.

Einige versprechen, Insider-Tipps zum Investieren anzubieten. Andere geben sich als Regierungsvertreter oder Prominente wie Elon Musk aus und bieten an, dir Geld zu geben, wenn du Kryptowährungen schickst. Es gibt eine Vielzahl von Taktiken, aber sie enden alle auf dieselbe Weise: Deine Kryptowährung ist weg und du bekommst nichts zurück.

Sei misstrauisch gegenüber jedem, der dir sagt, dass er dir ein Vermögen verschaffen kann, wenn du ihm deine Kryptowährung zum Investieren gibst und halte dich von Unternehmen fern, die darauf bestehen, in Kryptowährung bezahlt zu werden.

Wenn du auf einen Betrug stößt, reiche eine Beschwerde bei der FTC, der Commodities Futures Trading Commission, der Securities and Exchange Commission und der Kryptowährungsbörse ein, die du benutzt hast, wenn du Geld an einen Betrüger geschickt hast.

3. Hacker

Da Kryptowährungen in digitalen Wallets gespeichert werden und alle Transaktionen online stattfinden, sind Hacker manchmal in der Lage, die Kryptowährungen anderer Leute in ihre Hände zu bekommen, trotz der Sicherheitsmaßnahmen, die dies verhindern sollen.

Im Jahr 2014 musste die in Tokio ansässige Kryptowährungsbörse Mt. Gox Konkurs anmelden, nachdem Hacker umgerechnet 460 Millionen US-Dollar gestohlen hatten. Und das ist nicht das einzige Mal, dass so etwas passiert ist.

Du musst proaktiv sein, wenn du deine Kryptowährung sicher halten willst. Das bedeutet, dass du Betrügereien vermeiden und nur mit seriösen Kryptowährungsbörsen arbeiten solltest. Recherchiere die Sicherheit der Börse, um zu sehen, wie sie dein Geld schützt und stelle sicher, dass du dich damit wohlfühlst. Vergleiche sie mit anderen beliebten Börsen, bevor du dich für eine entscheidest, bei der du investieren möchtest.

Du könntest auch in Erwägung ziehen, deine Kryptowährung in einer offline (oder „kalten“) Wallet zu lagern, obwohl du dich der Möglichkeit eines physischen Diebstahls aussetzt, wenn du sie herumliegen lässt.

4. Passwortverlust

Wenn du das Passwort für deine kalte Wallet verlierst, könntest du den Zugang zu deiner Kryptowährung dauerhaft verlieren, selbst wenn du die Wallet direkt vor dir hast. Wenn du eine Hot Wallet hast – eine, die mit dem Internet verbunden ist – dann musst du dir vielleicht Sorgen machen, dass andere Leute ein Problem darstellen.

Ein besonders verheerender Fall ereignete sich im Jahr 2019, als Gerald Cotten, der Gründer der in Kanada ansässigen Kryptowährungsbörse Quadriga, unerwartet verstarb. Er war die einzige Person, die die entscheidenden Passwörter der Börse kannte, und ohne diese Informationen konnten seine Kunden nicht auf die kombinierten 250 Millionen US-Dollar auf ihren Konten zugreifen. Dies führte verständlicherweise zu einem Aufruhr, der so weit ging, dass einige forderten, Cottens Leiche zu exhumieren, um zu beweisen, dass er tatsächlich tot war und sie nicht betrogen hatte. Wie sich später herausstellte, war die Börse auch ein Ponzi-Schema.

Es liegt an dir zu entscheiden, wo du deine Kryptowährungen am besten aufbewahrst, aber du solltest die Vor- und Nachteile jeder Methode kennen. Wenn du eine Cold Wallet verwendest, solltest du deine Liste mit Passwörtern an einem sicheren Ort aufbewahren, an dem andere sie nicht finden können.

Du wirst nie in der Lage sein, das gesamte Risiko von Kryptowährungen auszuschalten, aber wenn du die oben genannten Tipps befolgst, kannst du deine Verlustwahrscheinlichkeit etwas reduzieren. Wenn du dich nicht wohl dabei fühlst, in Kryptowährungen zu investieren, weil du so viel Geld verlieren könntest, könntest du stattdessen versuchen, in Kryptowährungsaktien zu investieren. Das sind Aktien von Unternehmen, die von der zunehmenden Verbreitung von Kryptowährungen profitieren werden. Sie können aber auch eigenständig starke Unternehmen sein, sodass du nicht alles verlierst, wenn die Krypto-Blase platzt.

