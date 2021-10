4 todsichere Aktien für den nächsten Bärenmarkt

Wichtige Punkte

Realty Income und Costco können dein Portfolio in schwierigen Zeiten schützen.

Square und Shopify sehen teuer aus und ein Bärenmarkt könnte eine gute Gelegenheit sein, sie zu kaufen.

Investoren fürchten oft Bärenmärkte. Aber sosehr wir Bullenmärkte genießen, sosehr müssen wir auch die holprigen Phasen als Teil der Funktionsweise der Märkte akzeptieren. Wir können lernen, diese Perioden zu schätzen, indem wir ein solide diversifiziertes Portfolio von Aktien haben, die für uns in verschiedenen Investitionsumgebungen funktionieren – und indem wir Bärenmärkte nutzen, um Unternehmen mit starken, langfristigen Chancen zu identifizieren, die steigen sollten, wenn die Hausse zurückkommt.

Ich möchte dir vier Aktien empfehlen, die du in der nächsten Baisse kaufen solltest. Zwei davon können dein Portfolio in schwierigen Zeiten schützen, und zwei davon werden zu hohen Bewertungen gehandelt und können bei fallenden Kursen zu besseren Werten werden. Die ersten beiden sind Realty Income (WKN: 899744) und Costco Wholesale (WKN: 888351), und die zweiten beiden sind Square (WKN: A143D6) und Shopify (WKN: A14TJP).

Realty Income: Eine stabile und wachsende Dividende

Für Einkommensanleger gibt es bei Realty Income eine Menge zu mögen. Vor allem zahlt es eine monatliche Dividende anstelle der üblichen vierteljährlichen Dividende, und das seit 615 Monaten in Folge. Außerdem hebt das Unternehmen die Dividende vierteljährlich an, und zwar in 96 aufeinanderfolgenden Quartalen.

Realty Income ist als REIT (Real Estate Investment Trust) tätig und besitzt weltweit mehr als 6.700 Immobilien. Seine größten Mieter, wie Walgreens und FedEx, sind meist Unternehmen, die Waren des täglichen Bedarfs verkaufen und daher auch in Zeiten des wirtschaftlichen Abschwungs gut dastehen. Das gibt Realty Income Stabilität und bedeutet, dass du seiner Dividende vertrauen kannst.

Realty Income fusioniert mit VEREIT, einem ähnlichen Immobilieneigentümer, und wird damit seine Position auf mehr als 10.000 Immobilien erhöhen und zu einem der größten REITs der Welt werden. Das bedeutet noch mehr Sicherheit für die Aktionäre.

Costco: Das Argument für niedrige Preise

Der Kurs des Großhändlers Costco steigt seit Jahren stetig an und hat in den letzten zehn Jahren die Gewinne des S&P 500 fast verdoppelt. Er hat den Börsencrash im März 2020 kaum mitbekommen und hat sich bei anderen Rückgängen ähnlich gut entwickelt.

Das liegt daran, dass das Kernmodell, nämlich der Verkauf von Produkten mit hauchdünnen Gewinnspannen, für die Mitglieder, die in jeder Konjunkturlage in die Lagerhäuser strömen, tolle Angebote bereithält. Schlechte Zeiten kommen dem Unternehmen oft zugute, da die Mitglieder (die einen Jahresbeitrag von 60 US-Dollar für eine Standardmitgliedschaft oder 120 US-Dollar für eine Executive-Mitgliedschaft zahlen) bei Costco einkaufen, um das Beste aus der Mitgliedschaft herauszuholen und von den Preisen zu profitieren.

Die Umsätze von Costco stiegen zu Beginn der Pandemie sprunghaft an und wuchsen im Jahresvergleich im niedrigen zweistelligen Bereich, auch wenn sich das Wachstum bei anderen Pandemiegewinnern wieder normalisiert hat. Der Kurs der Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf um 20 % gestiegen, und das Unternehmen zahlt eine wachsende Dividende, die beim aktuellen Kurs 0,68 % beträgt.

Square: Ein wachstumsstarkes Fintech

Die Aktie des digitalen Zahlungsdienstleisters Square ist in den letzten fünf Jahren um mehr als 2.000 % gestiegen, aber die Wachstumsaussichten sind immer noch enorm. Allein im letzten Jahr hat Square mehrere neue Produkte gestartet, darunter den Handel mit Bitcoin und Aktien sowie ein Sparkonto, alles über die Cash App.

Das Unternehmen baut auch sein Verkäufergeschäft aus, um mehr mittelgroße und große Unternehmen anzusprechen – ein Schritt weg von seinen Hauptkunden, den Kleinunternehmen – und kündigte kürzlich einen Deal mit TikTok an, um die Square-Verkäuferplattform damit zu integrieren.

Mit einem Umsatz von 4,7 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal – 143 % mehr als im Vorjahr – und einem Nettogewinn von 250 Millionen US-Dollar gegenüber einem Verlust im zweiten Quartal 2020 zahlt sich die Wachstumsstrategie aus.

Square ist ein führendes Fintech-Unternehmen, das gerade erst am Anfang steht. Außerdem ist das Unternehmen sehr teuer, denn die Aktie wird mit einem KGV von 225 gehandelt. Dieser Aufschlag mag gerechtfertigt sein, aber die Aktie von Square ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, wenn der Kurs sinkt.

Shopify: Der Motor des E-Commerce

Die Aktie von Shopify ist eine fantastische Investition und hat in den letzten fünf Jahren um mehr als 3.000 % zugelegt. Aber sie war schon immer teuer und wird derzeit mit dem 70-Fachen der nachlaufenden 12-Monats-Gewinne gehandelt. Aber das Unternehmen hat noch so viele Möglichkeiten, und es hat bewiesen, dass es über die Mittel und das Team verfügt, um weiterzuwachsen.

Das Unternehmen, das anpassbare E-Commerce-Plattformen vertreibt, sieht einen ansprechbaren Gesamtmarkt von 153 Milliarden US-Dollar. Es arbeitet mit einer Vielzahl von Unternehmen zusammen, von kleinen (für eine monatliche Gebühr von 29 US-Dollar) bis hin zu großen (die mehr als 2.000 US-Dollar pro Monat kosten können), wodurch es eine große Reichweite hat. Außerdem bietet Shopify mehrere Produkte an, was ihm ein breiteres Wachstumspotenzial verschafft. Shopify ist mit einem Marktanteil von fast 9 % zum zweitgrößten Unternehmen im E-Commerce in den USA aufgestiegen, nur noch hinter Amazon.

Wie du dir sicher vorstellen kannst, war 2020 ein sehr erfolgreiches Jahr für Shopify, da der E-Commerce durch die Lockdowns viel wichtiger wurde. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 86 %. Aber 2021 wird es nicht darunter leiden. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal um 57 %. Und obwohl die Zahl der Händler im letzten Jahr sprunghaft angestiegen ist, wächst das Unternehmen immer noch, wenn auch mit eher typischen Raten.

Shopify ist ein großartiges Unternehmen mit starken Wachstumsaussichten. Anleger sollten den Kauf der Aktie in Erwägung ziehen – vor allem, wenn der Kurs sinkt.

Der Artikel 4 todsichere Aktien für den nächsten Bärenmarkt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Jennifer Saibil auf Englisch verfasst und am 20.10.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Jennifer Saibil hat keine Position in den genannten Aktien.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Bitcoin, Costco Wholesale, FedEx, Shopify und Square. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long Januar 2022 $1.920 Calls auf Amazon, Long Januar 2023 $1.140 Calls auf Shopify, Short Januar 2022 $1.940 Calls auf Amazon und Short Januar 2023 $1.160 Calls auf Shopify.

