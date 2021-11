4 superstarke Wachstumsaktien, die in 15 Jahren (oder weniger) 1 Billion US-Dollar wert sein könnten

Die wichtigsten Punkte

Innovation und Wirtschaftswachstum dürften die Bewertungen dieser vier Unternehmen im Laufe der Zeit deutlich nach oben treiben.

In der vergangenen Woche hat der Richtwert S&P 500 das getan, was er schon den Großteil des Jahres 2021 getan hat: Er ist auf einen neuen Rekordstand galoppiert. Aber der breit aufgestellte Index ist nicht das Einzige, was an der Wall Street in luftiger Höhe steht.

Kürzlich hat Tesla Motors zusammen mit Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon und Meta Platforms, dem Mutterunternehmen von Facebook, die psychologisch wichtige Bewertungsmarke von 1 Billion US-Dollar erreicht. Es gibt kaum Zweifel daran, dass mit dem Wachstum der Weltwirtschaft und den Innovationen der Unternehmen weitere Unternehmen in den Billionen-Dollar-Club eintreten werden.

In diesem Zusammenhang haben die folgenden vier wachstumsstarken Aktien das Potenzial, in 15 Jahren, wenn nicht schon früher, eine Billion US-Dollar wert zu sein.

Mastercard

Der nach Marktkapitalisierung größte Wachstumswert auf dieser Liste ist der Zahlungsdienstleister Mastercard (WKN: A0F602), dessen Aktienkurs nur noch eine Verdreifachung davon entfernt ist, eine Bewertung von 1 Billion US-Dollar zu erreichen. Wenn Investoren Mastercard zehn bis 15 Jahre Zeit geben, sollten sie diese Verdreifachung der Marktkapitalisierung erreichen.

Das Tolle an Zahlungsdienstleistern wie Mastercard ist, dass sie von langwierigen Expansionsphasen profitieren. Auch wenn Rezessionen ein unvermeidlicher Teil des Wirtschaftszyklus sind, dauern sie in der Regel nur ein paar Monate bis ein paar Quartale. Im Vergleich dazu dauern Expansionsphasen oft jahrelang an. So hat Mastercard viel Zeit, um von den steigenden Ausgaben der Unternehmen und Verbraucher zu profitieren.

Ein weiterer Schlüssel zur Wachstumsthese von Mastercard ist die Vermeidung von Krediten. Du würdest denken, dass Mastercard angesichts der langen Phasen des wirtschaftlichen Aufschwungs in den USA und der Weltwirtschaft Gebühren- und Zinseinnahmen erzielen möchte. Wenn es jedoch zu Rezessionen kommt, sind die Kreditgeber gezwungen, einen Rückzieher zu machen, indem sie Kapital zurücklegen, um ausstehende Kredite zu decken. Ohne ausstehende Kredite ist Mastercard besser in der Lage, wirtschaftliche Abschwünge zu überstehen. Die Vermeidung von Krediten hat dazu beigetragen, dass die Gewinnmarge konstant über 40 % liegt.

Da das Unternehmen die Möglichkeit hat, seine Zahlungsinfrastruktur auf die Schwellenländer auszudehnen, in denen keine Banken vertreten sind, dürfte das Wachstum von Mastercard in diesem Jahrzehnt, wenn nicht sogar weit darüber hinaus, stabil bleiben.

Salesforce

Der Anbieter von cloudbasierter Customer Relationship Management (CRM)-Software Salesforce.com (WKN: A0B87V) verfügt ebenfalls über das nötige Rüstzeug, um innerhalb von 15 Jahren von seiner derzeitigen Marktkapitalisierung von 297 Milliarden US-Dollar auf 1 Billion US-Dollar zu wachsen.

Auch wer CRM-Software noch nicht kennt, weiß, dass sie von Unternehmen mit Kundenkontakt eingesetzt wird, um die Kundenbeziehungen zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Sie dient nicht nur zur Erfassung von Echtzeitdaten, sondern auch zur Verwaltung von Online-Marketingkampagnen, zur Überwachung von Produkt- oder Servicefragen und vor allem zur Durchführung von vorausschauenden Umsatzanalysen für einen bestehenden Kundenstamm.

Was Salesforce besonders macht, ist seine Rolle als CRM-König. Laut IDC hat Salesforce im Jahr 2020 einen Anteil von 19,5 % an den weltweiten Ausgaben für CRM-Software. Das ist über einem Prozentpunkt mehr als der Marktanteil der Plätze 2 bis 5 … zusammen! CRM-Software wird in neuen Sektoren eingesetzt (z. B. im Finanz-, Industrie- und Gesundheitsbereich) und bietet auf absehbare Zeit ein nachhaltiges zweistelliges Wachstumspotenzial.

Salesforce profitiert auch von den umsichtigen Übernahmen von CEO Marc Benioff. Die Übernahme von MuleSoft, Tableau und kürzlich Slack Technologies hat das Salesforce-Ökosystem erweitert, seine Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen zugänglicher gemacht und dem Unternehmen zusätzliche Plattformen für das Cross-Selling seiner margenstarken Dienstleistungen verschafft.

Sea Limited

Billionen-Dollar-Bewertungen können auch auf den Überseemärkten auftauchen. Obwohl die Aktie der in Singapur ansässigen Sea Limited (WKN: A2H5LX) seit Beginn der Pandemie bereits einen gewaltigen Anstieg erlebt hat, könnte sie bis 2036 eine Billion US-Dollar wert sein.

Wie ich bereits erwähnt habe, ist der Erfolg von Sea darauf zurückzuführen, dass es nicht nur ein oder zwei, sondern drei schnell wachsende Segmente hat. Im Moment ist die Spielesparte die einzige, die ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erzielt. Im Juni-Quartal hatte Sea rund 725 Millionen aktive mobile Gamer, von denen 12,7 % für das Spielen bezahlten. Diese Pay-to-Play-Rate ist um ein Vielfaches höher als der Branchendurchschnitt.

Das junge Segment der digitalen Finanzdienstleistungen verzeichnet ebenfalls ein starkes Wachstum. Fast 33 Millionen Menschen haben im zweiten Quartal für digitale Geldbörsen bezahlt. Da viele der Zielregionen von Sea mit Banken unterversorgt sind, könnten mobile Geldbörsen ein wichtiges Instrument sein, um den Zugang zu grundlegenden Bankdienstleistungen zu demokratisieren.

Das spannendste Segment ist jedoch der E-Commerce. Shopee ist die am häufigsten heruntergeladene Shopping-App in Südostasien. Die Bruttobestellungen stiegen im zweiten Quartal um 127 % auf 1,4 Milliarden. Gemessen am Bruttowarenwert (GMV) liegt der jährliche Umsatz von Shopee jetzt bei 60 Mrd. US-Dollar gegenüber 10 Mrd. US-Dollar im gesamten Jahr 2018.

Airbnb

Eine vierte wachstumsstarke Aktie, von der erwartet wird, dass sie innerhalb von 15 Jahren eine Bewertung von 1 Billion US-Dollar erreichen kann, ist die Übernachtungsplattform Airbnb (WKN: A2QG35). Mit einer Marktkapitalisierung von 109 Milliarden US-Dollar hat Airbnb von allen Unternehmen auf dieser Liste am meisten zu tun.

Aber Airbnb bringt auch die größte disruptive Kapazität aller hier genannten Unternehmen mit. Airbnb verfügt über ein Netzwerk von mehr als 4 Millionen Gastgebern auf seiner Plattform, die in der Regel günstigere, bequemere und sicherere Übernachtungsmöglichkeiten bieten als traditionelle Hotels. Die Zahl der Einträge dürfte im Laufe der Zeit erheblich zunehmen, da die Hausbesitzer/innen das Cashflow-Potenzial erkennen, das sich aus der Einstellung der Immobilie auf der Airbnb-Plattform ergibt. Vor der Pandemie stiegen die Buchungen in nur drei Jahren um das Fünffache.

Interessanterweise ist die am schnellsten wachsende Kategorie die der Langzeitaufenthalte, d. h. Buchungen von 28 oder mehr Tagen. Da im Zuge der Pandemie immer mehr Arbeitskräfte aus der Ferne arbeiten, könnte Airbnb ein großer Nutznießer davon sein, dass die Beschäftigten nicht mehr an einen einzigen Ort gebunden sind.

Das Unternehmen macht auch mit seinem Segment Experiences von sich reden. Experiences arbeitet mit lokalen Experten zusammen, um Reisende auf Abenteuer mitzunehmen. Das ist einer der vielen Schritte, die Airbnb unternehmen kann, um über die reine Unterbringung hinaus zusätzliche Einnahmen zu erzielen.

Der Artikel 4 superstarke Wachstumsaktien, die in 15 Jahren (oder weniger) 1 Billion US-Dollar wert sein könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

