4 simple Aktien, in die du jetzt 300 Euro investieren kannst

Die jüngsten Kurseinbrüche bei diesen innovativen Unternehmen bieten Anlegern die perfekte Gelegenheit, um zuzuschlagen.

Freitag der 26. November war für die Anleger ein holpriger Tag. Alle drei großen Indizes verloren zwischen 2,2 und 2,5 % ihres Wertes, als in Südafrika die neue Omikron-Variante des Coronavirus auftauchte.

Während große Abwärtsbewegungen auf dem breiten Markt auf kurze Sicht beunruhigend sein können, stellen sie für langfristige Anleger immer eine Gelegenheit dar, großartige Unternehmen zu einem günstigen Preis zu kaufen. Das Beste daran ist, dass die meisten Online-Maklerunternehmen keine Mindesteinlage verlangen und keine Gebühren erheben, sodass Anleger mit jedem Geldbetrag – selbst mit 300 Euro – großartige Unternehmen zu einem günstigen Preis erwerben können.

Wer 300 Euro für ein schnelles Investment parat hat, sollte sich die folgenden vier unschlagbaren Aktien anschauen.

Visa

Alte Regel: Bei jedem schwächelnden Markt Aktien von Zahlungsabwicklern kaufen. Angesichts des Aufstiegs von Kryptowährungen und der bevorstehenden Übernahme von Afterpay durch Square ist die Gelegenheit reif, günstig Aktien von Visa (WKN: A0NC7B) einzutüten.

Das Schöne am Geschäftsmodell von Visa ist, dass es eng mit der US- und der Weltwirtschaft verknüpft ist. Auch wenn das Unternehmen bei Rezessionen anfällig für schwächere Gebühreneinnahmen ist, werden Zeiten wirtschaftlicher Instabilität oft nur in Monaten gemessen. Im Vergleich dazu dauern wirtschaftliche Aufschwünge jahrelang an. Mit dem Kauf von Visa können geduldige Anleger von einem einfachen Zahlenspiel profitieren. In dem Maße, wie die US- und die Weltwirtschaft wachsen, werden auch die Einnahmen und das Gewinnpotenzial von Visa steigen.

Visa bietet außerdem ein Wachstumspotenzial über mehrere Jahrzehnte. Da die meisten globalen Transaktionen immer noch in bar abgewickelt werden und viele Menschen noch nicht über eine Bank verfügen, hat Visa die Chance, seine Infrastruktur auf lange Zeit auf neue Regionen auszuweiten.

Außerdem vergibt Visa keine Kredite. Zwar könnte das Unternehmen in langen Phasen des wirtschaftlichen Aufschwungs Zinserträge erwirtschaften, doch wäre es auch dem Risiko von Kreditausfällen ausgesetzt, wenn es zu einem unvermeidlichen wirtschaftlichen Abschwung kommt. Da das Unternehmen keine Kredite vergibt, muss kein Kapital zur Deckung von Verlusten zurückgelegt werden. Dieser konservative Ansatz trägt dazu bei, dass die Gewinnspanne bei über 50 % liegt.

Walgreens Boots Alliance

Aktien aus dem Gesundheitswesen sind im Allgemeinen immun gegen große Abschwünge. Die Nachfrage nach Medikamenten, medizinischen Geräten und Gesundheitsdienstleistungen ändert sich kaum. Dies war jedoch nicht der Fall bei der Apothekenkette Walgreens Boots Alliance (WKN: A12HJF), die von der Pandemie betroffen war. Die gute Nachricht für Anleger ist, dass man sich zu einem attraktiven Preis (das 9-Fache der Gewinnprognose der Wall Street für das kommende Jahr) an dieser Turnaround-Story beteiligen kann.

Walgreens befindet sich inmitten einer mehrstufigen Strategie, die darauf abzielt, die Margen zu steigern und das Engagement der Kunden zu erhöhen. Wie man sich vielleicht vorstellen kann, ist die Reduzierung unnötiger Kosten Teil des Plans. Obwohl das Management bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022 jährliche Einsparungen in Höhe von 2 Mrd. US-Dollar anstrebte, hat Walgreens die 2 Mrd. US-Dollar an jährlichen Einsparungen ein ganzes Jahr früher als erwartet übertroffen.

Die Sache ist die: Selbst mit einem aufmerksamen Blick auf Kostensenkungen werden keine Kosten gescheut, wenn es um Ausgaben für die Digitalisierung geht. Es steht außer Frage, dass die stationären Filialen von Walgreens der Hauptumsatzträger des Unternehmens bleiben werden. Dank einer neu gestalteten Online-Präsenz und da man Bestellungen online abholen kann, hat das Unternehmen jedoch die Möglichkeit, den Umsatz auf der Grundlage von Bequemlichkeit schnell zu steigern.

Aber das Spannendste an diesem Unternehmen ist vielleicht die Partnerschaft mit dem Privatunternehmen VillageMD. Die beiden wollen bis 2025 mehr als 600 Full-Service-Kliniken eröffnen, die in Walgreens angedockt sind. Bis 2027 sollen 1.000 Standorte erreicht werden. Während die meisten Kliniken nicht mehr als Impfungen und Schnupfenbehandlung anbieten, werden die Walgreens/VillageMD-Kliniken von Ärzten betreut.

Ping Identity

Eine weitere unproblematische Aktie, in die man jetzt 300 Euro stecken kann, ist das Cybersicherheitsunternehmen Ping Identity (WKN: A2PQ5E).

Das Tolle an Cybersicherheit ist, dass sie sich zu einer grundlegenden Dienstleistung entwickelt hat. Bots und Hacker kennen keinen Feiertag. Da immer mehr Unternehmen eine Online-Präsenz aufbauen und ihre Daten in die Cloud verlagern, wird zunehmend auf Anbieter von Drittlösungen wie Ping Identity vertraut.

Wie der Name schon sagt, bietet Ping Lösungen zur Identitätsüberprüfung. Genauer gesagt stützen sich seine Lösungen auf künstliche Intelligenz, um im Laufe der Zeit immer intelligenter und effektiver Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren. Die PingOne Cloud Platform arbeitet Hand in Hand mit lokalen Lösungen, um Benutzer zu verifizieren, zu authentifizieren und kontinuierlich zu überwachen.

Die aufregendste Entwicklung für das Unternehmen ist die stetige Verlagerung weg von befristeten Abonnementlizenzen hin zu Software-as-a-Service (SaaS)-basierten Abonnements. Letzteres bietet einen stabileren Cashflow, eine höhere Wahrscheinlichkeit der Kundenbindung und dürfte die ohnehin schon üppige Abonnementmarge des Unternehmens von 84 % weiter steigern.

Novavax

Lange vor Omikron hatte die Biotech-Aktie Novavax (WKN: A2PKMZ) das Zeug zu einem schlauen Kauf.

Der Name Novavax dürfte vielen ein Begriff sein, denn es wird erwartet, dass das Unternehmen eine Schlüsselrolle im Kampf gegen COVID-19 spielen wird. Der Impfstoffkandidat des Unternehmens, NVX-CoV2373, wurde in diesem Jahr in zwei groß angelegten Studien untersucht und erzielte eine Impfeffizienz von 89,7 % in Großbritannien und 90,4 % in den USA und Mexiko. Der Erfolg eines COVID-19-Impfstoffs hängt zwar nicht nur von seiner anfänglichen Wirksamkeit ab, aber die Daten scheinen stark genug zu sein, um einige andere Impfstoffe mit einer weniger beeindruckenden anfänglichen Wirksamkeit auszustechen.

Der einzige Grund, warum der Aktienkurs von Novavax nicht weiter gestiegen ist, liegt darin, dass das Unternehmen einige kurzfristige operative Herausforderungen hatte. Mehrere EUA-Anträge (Emergency Use Authorization) verzögerten sich, und es gab Bedenken hinsichtlich der Steigerung der Impfstoffproduktion und der Qualität. Die gute Nachricht ist, dass diese Bedenken nun in den Hintergrund gerückt sind. Der Impfstoff von Novavax hat bereits in Indonesien und auf den Philippinen grünes Licht erhalten. Zudem wurde er bereits beantragt, unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation, Großbritannien, Kanada und Australien.

Darüber hinaus kann sich das Unternehmen mit Kombinationsimpfstoffen gegen COVID-19 und Grippe weiter differenzieren. Mit einer Plattform für die Arzneimittelentwicklung, die auf einen schnellen Turnaround ausgelegt ist, könnte Novavax eine der besten Wachstumsgeschichten des Jahrzehnts werden.

Der Artikel 4 simple Aktien, in die du jetzt 300 Euro investieren kannst ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Sean Williams besitzt Aktien von Square und Walgreens Boots Alliance. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Afterpay, Ping Identity, Square und Visa. Dieser Artikel erschien am 29.11.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021