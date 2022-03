4 kluge Schachzüge für diese Aktienmarktkorrektur

Niemand sieht gerne zu, wie der Aktienmarkt fällt, und mit einem Rückgang des S&P 500 um über 10 % gegenüber seinen bisherigen Höchstständen können wir nun offiziell sagen, dass wir in der Korrekturzone angekommen sind. Egal, ob du Millionär bist oder gerade erst mit dem Investieren anfängst, es fühlt sich nie gut an, Geld zu verlieren – deshalb bist du besser vorbereitet, wenn die unvermeidlichen Einbrüche kommen.

Hier stellen wir dir vier Strategien vor, mit denen du das Beste aus einer möglichen Baisse machen kannst.

1. Baue einen Bargeldbestand auf

In einem Markt, der nach fast allen Maßstäben immer noch mit überzogenen Bewertungen konfrontiert ist, behalten Barmittel einen wichtigen Wert – vor allem in Form von Flexibilität und Optionalität. Du wirst zwar keine großen Zinsen verdienen, wenn du große Geldbeträge in Barreserven hältst, aber du erreichst zwei wichtige Ziele.

Erstens ist das Wissen, dass du Bargeld auf der Bank hast – bereit, es für Notwendigkeiten oder Notfälle auszugeben – ein großer Vorteil, wenn der Markt fällt. Wenn du genug auf der hohen Kante hast, musst du dich nicht auf die Marktentwicklung verlassen, um deine Bedürfnisse zu befriedigen. Das fühlt sich falsch an, wenn der Markt auf oder in der Nähe seines Allzeithochs ist, aber es könnte psychologisch nicht beruhigender sein, wenn wir in den Bereich der Korrektur kommen.

Zweitens: Bargeld verhindert, dass du Aktien mit Verlust verkaufst und von deinem langfristigen Finanzplan abweichst. Wenn du in Zeiten von Marktturbulenzen Aktien verkaufst, hast du auf lange Sicht mit ziemlicher Sicherheit weniger Geld, weshalb ein Bargeldpuffer so wichtig ist – selbst bei niedrigen Zinsen.

2. Weiter investieren

Je nachdem, wo du in deiner Karriere stehst, ist es vielleicht besser, wenn du deine automatischen Einzahlungen beibehältst (damit sind die automatischen Einzahlungen auf deinen Sparplan gemeint). Wenn du über einen ausreichenden Notfallfonds verfügst, ist es am besten, wenn du bei einem Marktabschwung einfach weiter investierst.

So kannst du mehr Aktien zu niedrigeren Preisen kaufen und deine Dividenden zu diesen niedrigeren Preisen reinvestieren. Eine niedrige durchschnittliche Kostenbasis kann langfristig zu höheren Renditen führen, vor allem wenn der Aktienmarkt immer wieder neue Höchststände erreicht. Es fällt den Menschen oft schwer zu investieren, wenn alles rot blinkt, aber wer den Mut hat, es zu tun, wird nach einigen Jahren mit Sicherheit bessere Ergebnisse erzielen.

3. Schulden abbauen

Wenn dir der Aktienmarkt Angst macht – oder wenn du bereits genügend Geld investiert hast – könntest du in Erwägung ziehen, neues Geld für die Rückzahlung ausstehender Schulden zu verwenden, unabhängig vom Zinssatz. Das Abzahlen von Schulden hat einen seltsamen psychologischen Effekt: Du fühlst dich sofort besser, wenn du es tust.

Aus finanzieller Sicht ist es richtig, dass du dir zu niedrigen Zinssätzen Geld leihen kannst (z. B. zwischen 0 und 3 %), um es zu höheren Zinssätzen zu investieren und die Differenz zu kassieren. Aber bei einer Marktkorrektur verlierst du nicht nur Geld in deinem Anlageportfolio, sondern bist vielleicht in einer noch schlimmeren Lage, wenn du auch noch Schulden bei Gläubigern hast. Neues Geld in die Schuldentilgung umzuleiten, kann dir ein Gefühl von Kontrolle und Freiheit geben, selbst wenn deine Investitionen schnell fallen.

Folge dem Plan

Zweifellos gibt es einige Dinge, die du tun kannst, um in Zeiten von Marktturbulenzen ein besseres Gefühl der Ruhe zu haben. Was du nicht tun solltest, ist, in Panik in Bargeld zu verkaufen und damit deine langfristigen Pläne zu gefährden. Nutze diese Zeit, um etwas Kontrolle über dein Portfolio auszuüben, aber achte darauf, dass du es mit der richtigen Absicht tust.

Der Artikel 4 kluge Schachzüge für diese Aktienmarktkorrektur ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Dieser Artikel wurde von Sam Swenson auf Englisch verfasst und am 01.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2022