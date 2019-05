4 große Fehler, die man bei der Suche nach einem Finanzberater machen könnte

Mit einem Finanzberater oder einer Finanzberaterin zusammenzuarbeiten kann deine Chancen erhöhen, deine finanziellen Ziele zu erreichen. Bei Amerikanern, die Berater heranziehen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie sich finanziell sicherer fühlen als diejenigen, die es nicht tun. Aber nicht alle Finanzberater sind gleich. Wenn du also jemanden einstellst, der dein Geld verwalten soll, willst du diese Entscheidung richtig treffen. Hier sind einige Hauptfehler, die du vermeiden musst, wenn du nach der richtigen Person für deine Geldbelange suchst.

1. Nicht um Empfehlungen bitten

Du würdest einen Nachbarn nach dem Namen eines guten Handwerkers fragen, und du würdest einen Freund bitten, dir einen Kinderarzt zu empfehlen. Warum also nicht auch bei der Suche nach einem Finanzberater nach Empfehlungen fragen? Indem du um Unterstützung bittest, erhöhst du deine Chancen, jemanden zu finden, der vertrauenswürdig ist. Daher sollte einer der ersten Schritte bei der Suche nach einem Berater sein, herauszufinden, mit wem die Menschen, die du kennst, zufrieden sind.

2. Nicht jemanden zu suchen, der als Treuhänder fungiert

Ein Finanzberater, der als Treuhänder tätig ist, muss immer das Wohl seiner Kunden in den Vordergrund stellen. Viele Berater halten sich jedoch nur an den Eignungsstandard, so dass sie nur verpflichtet sind, Investitionen zu empfehlen, die technisch gesehen sinnvoll für dich sind. Diese Investitionen werden jedoch nicht unbedingt die kostengünstigsten sein, weshalb jemanden zu nehmen, der kein Treuhänder ist, letztendlich ein sehr teurer Fehler sein könnte.

3. Nicht nach den Gebühren fragen

Finanzberater müssen bezahlt werden, und in der Regel verdienen sie Geld entweder über Provisionen oder den Prozentsatz des verwalteten Vermögens. Letzteres ist in der Regel aus zwei Gründen vorzuziehen: Erstens, weil dein Berater nicht versucht sein wird, unrentable Investitionen zu empfehlen, nur um bezahlt zu werden, und zweitens, weil seine Einnahmen aus deinem Konto mit seiner Performance verknüpft werden. Egal für welches Variante du dich entscheidest, stell sicher, dass du verstehst, welche Gebühren dir berechnet werden, und zögere nicht, einen Vergleich zu machen. Ein Berater, der eine Jahresgebühr von 1,5 % des verwalteten Vermögens berechnet, wird dich mehr kosten als einer, der 1 % berechnet.

4. Keine Überprüfung

Du würdest deine Gesundheit nicht in die Hände von jemandem ohne eine medizinische Lizenz legen, und das Gleiche sollte für dein Geld gelten — du willst einen Berater, der zertifiziert ist, finanziellen Rat zu geben. Frage daher unbedingt nach den Referenzen, bevor du dich entscheidest, dein Geld einem Planer anzuvertrauen. Achte also auf entsprechende Zertifizierungen, die man nicht so einfach bekommt.

Die Zusammenarbeit mit einem Finanzberater oder einer Finanzberaterin ist ein kluger Schachzug, vorausgesetzt, du wählst die richtige Person für den Job. Vermeide die oben genannten Fehler bei der Suche, und wenn du derzeit mit jemandem zusammenarbeitest, mit dem du nicht zufrieden bist, zögere nicht, zu wechseln. Denke daran, es geht um dein Geld, und du kannst es dir nicht leisten, es in den Händen von irgendjemandem zu lassen.

Wie du den kommenden Bärenmarkt überstehst In unserem brandneuen Bericht erfährst du, was du jetzt tun musst, bevor der nächste Einbruch kommt. Und warum ein Einbruch für dich eine historische Chance auf Wohlstand bedeuten kann, und wie du diese am besten nutzt! Für ein Gratis Exemplar dieses neuen Gratis Bericht Bereit für den nächsten Bärenmarkt klicke einfach hier.



Dieser Artikel wurde von Maurie Backman auf Englisch verfasst und am 07.05.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019