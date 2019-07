Die 4 größten Fallen bei der Kreditaufnahme

Berlin (ots) -1) Die Schufa nicht im Blick haben2) Vorsicht bei Restschuldversicherungen3) Ohne Bonität geht nichts4) Zu schnelle RückzahlungLaut Schufa Kredit-Kompass 2019 nutzen immer mehr VerbraucherVergleichsportale für die Kreditsuche. Sowohl Vergleich als auchAbschluss sind online schnell und unkompliziert durchgeführt. Dochdabei lauern auch einige Fallen, die nicht allen Nutzern klar sind.1) Die Schufa nicht im Blick habenJe schlechter der Schufa-Score, desto nachteiliger sind auch dieKreditkonditionen. Kreditnehmer mit einem höheren Risiko kompensierendies mit einem höheren Zinssatz. Vor der Kreditanfrage sollte alsoimmer ein eigener Bonitäts-Check erfolgen. Eine Auskunft kann jederVerbraucher einmal im Jahr kostenfrei bei der Schufa erhalten.Eventuelle Falscheinträge sollten vor der Kreditaufnahme korrigiertwerden. Kostenfreie Vorlagen dazu gibt es bei Kreditheld(https://www.kreditheld.de/schufa-eintrag-loeschen/).2) Vorsicht bei RestschuldversicherungenEinige Anbieter drängen den Kreditnehmer dazu, eineRestschuldversicherung für den Kredit abzuschließen. Das macht beigrößeren Krediten für Immobilien Sinn, kleine Ratenkredite werdenjedoch dadurch nur unnötig teurer.3) Ohne Bonität geht nichtsIn Deutschland arbeitet jede Bank mit der Schufa zusammen. BeiNegativ-Einträgen bleiben nur die Optionen, einen zweitenAntragsteller mit einzubeziehen oder eine Bank im Ausland zu wählen,die nicht mit der Schufa zusammenarbeitet. Aber auch dort wird dieBonität geprüft. Bewertet wird da jedoch nicht die Historie desAntragstellers, sondern die gegenwärtige Anstellung und das damitverbundene laufende monatliche Einkommen. Ohne Einkommen undMitantragsteller gibt es nahezu keine Möglichkeit, einen seriösenKredit zu erhalten.4) Zu schnelle RückzahlungNatürlich soll ein Kredit baldmöglichst zurückgezahlt werden.Allerdings ist es noch wichtiger, die Rückzahlungsraten realistischeinzuschätzen. Es gilt hier also die Einnahmen und Ausgabengegenüberzustellen und auch einen Puffer für Eventualitäteneinzuplanen, die immer eintreffen können. Auf keinen Fall sollte diemonatliche Rate höher ausfallen als die Differenz von Einnahmen undAusgaben abzüglich 10% Puffer. Zu schnelle Rückzahlungen können beiunvorhergesehenen Ereignissen schnell in einer Schuldenspirale enden."Trotz der Fallen lohnt ein Online-Vergleich, denn bei derHausbank gibt es nur ein Kreditangebot und das ist ganz sicher nichtdas Günstigste. Wie bei jedem anderen Produkt auch ist beim Kreditein Vergleich ratsam.", so Patrick Konrad, Geschäftsführer vonKreditheld.de.Über Kreditheld.de: Seit 2017 beraten die Kredithelden Verbraucherbei ihrer Kreditentscheidung und weisen auf Probleme und Fallstrickebei Krediten hin. Ihr Ziel ist es, Verbraucher gerade in schwierigenSituationen individuell zu beraten und zu einem seriösen Kredit zuverhelfen.Pressekontakt:fabulabs GmbHPatrick KonradPappelallee 78/7910437 BerlinTelefon: 030-98315959Email: patrick@fabulabs.deOriginal-Content von: fabulabs GmbH, übermittelt durch news aktuell