4 beeindruckende Warren-Buffett-Weisheiten, die jedem Anleger weiterhelfen

Er zählt zu den erfolgreichsten Investoren, die die Geschichte je hervorgebracht hat. Mit durchschnittlich etwa 30 % in den ersten zehn Jahren seiner Karriere und annualisierten 18,7 % seit 1965 hat Warren Buffett nicht nur sein eigenes, sondern auch das Vermögen seiner Aktionäre vermehrt wie kein zweiter.

Wer von Anfang an beteiligt gewesen wäre und nur 1.000 Euro investiert hätte, würde heute über einen dreistelligen Millionenbetrag verfügen. Dies ist der Unterschied zwischen beteiligt sein oder nicht, wie es so viele Menschen tun. Kapitalismus funktioniert am besten, wenn alle mitmachen.

Warren Buffett ist aber nicht nur ein erfolgreicher Investor, sondern auch ein guter Lehrer. So wurden im Buch „Die Essays von Warren Buffett“ viele seiner Weisheiten zusammengefasst, die vor 60 Jahren genauso Bestand hatten wie heute. Sie betreffen auch kleine Verhaltensweisen im Alltag, die jedoch einen großen Einfluss auf den Vermögensaufbau haben. Lass uns herausfinden, welche dies sind.

Über Konsum: „Wenn du ständig Dinge kaufst, die nicht bedeutsam sind, wirst du früher oder später Dinge verkaufen müssen, die dir wirklich wichtig sind.“

Wer Vermögen aufbauen und vielleicht eines Tages davon leben will, muss auch sparen können. Auch sehr kleine Summen werden aufgrund des Zinseszinseffekts über die Jahre zu einem großen Betrag. Aber leider ist Sparen heute vollkommen aus der Mode gekommen. Oft kaufen wir ständig neue Dinge, die wir eigentlich nicht benötigen. Dies sind aber meist nur kurze Vergnügen. So können wir kein Vermögen aufbauen und müssen am Ende vielleicht Dinge verkaufen, die uns wirklich wichtig sind.

Dazu gleich noch eine zweite Weisheit, weil es so wichtig ist.

Über Sparen: „Spare nicht, was am Ende des Monats übrig bleibt, sondern konsumiere, nachdem du gespart hast.“

Dieser Satz verschiebt die Prioritäten völlig. Während wir uns meistens sagen: „Ich spare, wenn etwas übrig bleibt“, deutet Buffett darauf hin, dass wir es genau umgedreht tun sollten. Spare zuerst (auch wenn es nur 10 Euro im Monat sind) und konsumiere dann.

Über Investieren: „Der einfache Bürger kann mit regelmäßigen Käufen eines Indexfonds die meisten Investmentexperten schlagen.“

Viele Menschen vertreten die Meinung, dass nur Experten erfolgreich investieren können oder dass man dazu sehr viel Wissen benötigt. Bezogen auf Einzelwerte ist dies tatsächlich so. Wer aber regelmäßig börsengehandelte Fonds (ETFs) kauft und regional breit streut, benötigt gar kein Analysewissen und schlägt damit trotzdem etwa 80 % aller Profis.

Die Experten schaffen es tatsächlich in den seltensten Fällen, dauerhaft bekannte Indizes zu übertreffen. Oft besteht auch die verrückte Vorstellung, man müsse ständig handeln (traden). Das Gegenteil ist der Fall. Wer Fonds kauft, um sie langfristig zu halten, erzielt häufig viel bessere Resultate. Anders ist es bei Einzelwerten, wo man sich auch klare Verkaufsregeln setzen sollte.

Und nun kommt eine Warren-Buffett-Weisheit, die sehr bedeutsam ist.

„Wenn du keinen Weg findest, im Schlaf Geld zu verdienen, wirst du bis an dein Lebensende arbeiten müssen.“

Investieren macht unabhängig. Am Anfang vielleicht nur ein wenig, aber über die Zeit wirst du aufgrund des Zinseszinseffekts mehr Geld mit deinen Anlagen als mit deiner Arbeit verdienen. Hier schließt sich der Kreis, denn wenn du deine Ausgaben ständig oder zu stark erhöhst, wird es schwierig sein, jemals diesen Punkt zu erreichen.

Diese Warren-Buffett-Aussage trifft heute mehr zu als jemals zuvor, denn von der gesetzlichen Rente wird die breite Masse zukünftig nicht mehr leben können, sodass viele Menschen tatsächlich bis an ihr Lebensende werden arbeiten müssen. Investieren ist ein Weg, dem zu entgehen.

Foolishes Fazit

Warren Buffett hat noch viele weitere Ratschläge, die im Internet, in den Geschäftsberichten seiner Firma Berkshire Hathaway (WKN: A0YJQ2), in Büchern oder über seine Hauptversammlungen abrufbar sind. In vielerlei Hinsicht weisen sie nicht nur beim Investieren den richtigen Weg.

Christof Welzel besitzt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien). The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Berkshire Hathaway (B-Aktien).

Motley Fool Deutschland 2019