4 Wochen nach der Eurojackpot-Ziehung 90-Mio.-Gewinner/in gefunden! Rekordsumme wird jetzt ausgezahlt (FOTO)

Münster (ots) - Der/die 90-Millionen-Eurojackpot-Gewinner/in aus NRW istgefunden. Der/die Tipper/in hat sich bei WestLotto gemeldet und den Gewinnangefordert. Deutschlands größter Lotteriegewinn wurde am Wochenende vonWestLotto freigegeben und wird bereits am heutigen Montag überwiesen.Mit den Gewinnzahlen 7, 16, 22, 36 und 44 und den beiden Eurozahlen 3 und 4machte sich ein/e nordrhein-westfälische/r Tipper/in vor vier Wochen zumSpitzenreiter der deutschen Lotteriegeschichte.Aber anders als bei manchen Glückspilzen, die sich unmittelbar bei ihrenLotteriegesellschaften melden, ging in diesem Fall etwas Zeit ins Land, bisder/die neue Eurojackpot-Millionär/in Kontakt zu WestLotto aufnahm. Während dreiandere Millionengewinner aus Nordrhein-Westfalen bei der Ziehung am 7. Februaraufgrund ihrer Kundenkarte oder Internetregistrierung unmittelbar identifiziertwerden konnten, rätselte ganz Deutschland knapp vier Wochen lang, wann sichder/die Glücks-Tipper/in melden würde.In einem streng vertraulichen Gespräch mit der Großgewinnerbetreuung derNRW-Lotteriegesellschaft WestLotto konnte die Originalspielquittungentgegengenommen und geprüft werden. "Der rechtmäßige Gewinner beziehungsweisedie Gewinnerin ist gefunden, daran besteht kein Zweifel", bestätigtEurojackpot-Chairman Andreas Kötter. Der WestLotto-Chef weiter: "Die Person hatuns in wohlüberlegter Weise gebeten, strengstes Stillschweigen über alle Inhaltedieses Gesprächs, ihre Identität inklusive des Geschlechts und die Zukunftsplänezu bewahren. Dieser Bitte werden wir uneingeschränkt nachkommen."Diesen Kundenwünschen zu entsprechen, zählt bei den staatlichenLotteriegesellschaften in Deutschland zu den wichtigsten Grundsätzen für sichereSpielabwicklung und steht exemplarisch für Vertrauenswürdigkeit und Seriositätder deutschen staatlichen Lotterien. Das Interesse der Spieler am Schutz ihrerPrivatsphäre wiegt traditionell mehr als das öffentliche Interesse an derIdentität der Millionengewinner.