4 Wissenswerte Dinge über das am schnellsten wachsende Geschäft von Philip Morris International

Philip Morris International (WKN:A0NDBJ) veröffentlichte kürzlich einen gemischten Quartalsbericht zum dritten Quartal mit einer weichen Prognose für das Gesamtjahr. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 1,8 % (3,4 % währungsbereinigt) auf 7,64 Milliarden US-Dollar, verfehlte aber Analystenschätzungen um 10 Millionen US-Dollar.

Der GAAP-Gewinn pro Aktie sank um 15,3 % auf 1,22 US-Dollar, was auf die Entkonsolidierung der kanadischen Sparte RBH und andere einmalige Aufwendungen zurückzuführen ist. Auf Nicht-GAAP-Basis, diese Belastungen also ausgeschlossen, sank das Ergebnis um 0,7 % auf 1,43 US-Dollar (stieg aber währungsbereinigt um 5,9 %) und übertraf die Schätzungen um 0,07 US-Dollar.

Diese Belastungen reduzierten auch den Tiefpunkt der PMI-GAAP-Prognose für das Gesamtjahr von 4,94 US-Dollar auf 4,73 US-Dollar. Die Nicht-GAAP-Prognose für den Gewinn pro Aktie (die RBH aus beiden Perioden ausschließt) bleibt unverändert bei 5,14 US-Dollar, was ein Wachstum von 6,2 % ab 2018 bedeutet.

Die Lieferungen von Zigaretten und Tabakerhitzer-Produkte von PMI gingen im Laufe des Quartals im Jahresvergleich um 1,4 % zurück, und es wird erwartet, dass diese Zahl für das Gesamtjahr um weitere 1 %-1,5 % sinken wird. Dieser Rückgang ist enttäuschend, aber es gibt einen Silberstreif am Horizont – die Lieferungen im Bereich Heiztabak stiegen jährlich um 84,8 % und machten 8 % der gesamten Stückzahl aus. Sehen wir uns vier wichtige Fakten über dieses wachsende Geschäft an und fragen uns, wie es die rückläufigen Absätze traditioneller Zigaretten ausgleichen könnte.

1. Heizen statt brennen

Die vor fünf Jahren eingeführten iQOS-Geräte von PMI sind elektronische Geräte, die einen Tabakstrang erwärmen, anstatt ihn zu verbrennen – was das Unternehmen für eine weniger schädliche Konsumart hält als das Rauchen von brennbaren Zigaretten. Ein Starterkit kostet etwa 80 US-Dollar, und Packungen mit Heatsticks kosten etwa das gleiche wie die entsprechenden Zigarettenmarken.

PMI führte seine iQOS-Geräte zunächst in Japan und Italien ein und trat dann schrittweise in über 50 globale Märkte ein. Die FDA hat den iQOS kürzlich für den Verkauf in den USA zugelassen, wo er nun vom Partner Altria (WKN:200417) vermarktet und verkauft wird.

iQOS und andere “heat not burn”-Geräte werden nicht von Regulierungsbehörden wie E-Zigaretten geprüft, die an Dutzenden von Verletzungen und Todesfällen beteiligt waren. PMI hat viel weniger Einfluss auf diesen schwierigen Markt als Altria, das sich im Dezember letzten Jahres mit 35 % am E-Zigarettenhersteller Juul Labs beteiligte.

2. Das Wachstum beschleunigt sich

Die Lieferungen der Sparte stiegen in der ersten Jahreshälfte 2018 jährlich um 90,6 %, da Verkäufer und Verbraucher mehr Produkte (insbesondere in Japan) kauften, bevor im Oktober letzten Jahres verbrauchsteuerbedingte Preiserhöhungen stattfanden. Deshalb gingen die Lieferungen in der zweiten Jahreshälfte 2018 zurück, bevor sie sich 2019 deutlich erholten:

Zeitraum Q3 2018 Q4 2018 Q1 2019 Q2 2019 Q3 2019 Heiztabak-Lieferungen im Jahresvergleich (11%) (22,6%) 20,2% 37% 84,8% Prozentsatz der Gesamtlieferungen* 4,2% 6% 6,5% 7,6% 8%

Quelle: PMI-Quartalsberichte “Zigaretten plus erhitzter Tabak”

Im vergangenen Jahr haben sich die Verkäufe dieser Sparte im Verhältnis zum Gesamtabsatz des Unternehmens fast verdoppelt. In naher Zukunft könnte iQOS einen zweistelligen Prozentsatz der Lieferungen ausmachen.

Die Gewinnmargen für iQOS-Geräte sind ebenfalls rund 30 %-50 % höher als die Margen für traditionelle Zigaretten, und die Analysten erwarten, dass iQOS in diesem Jahr 15 % des Nettogewinns erwirtschaftet.

3. Bis zu 100 Millionen Verkäufe bis 2021

Die Lieferungen von Heiztabakprodukten stiegen 2018 um 14 % auf 41,4 Millionen und in den ersten neun Monaten 2019 um 46 % im Jahresvergleich auf 42,5 Millionen. Basierend auf dem Wachstum im vergangenen Jahr könnte das Unternehmen 2019 mit rund 60 Millionen Lieferungen abschließen. Mit Blick auf die Zukunft erwartet PMI, dass seine jährlichen Auslieferungen von Heiztabakprodukten bis 2021 90 Millionen bis 100 Millionen Stück erreichen werden.

Im Vergleich dazu sank der Verkauf traditioneller Zigaretten bei PMI im Jahr 2018 um 3 % auf 740,3 Millionen und ging in den ersten neun Monaten 2019 um weitere 3 % auf 531,6 Millionen zurück. Diese Trends legen nahe, dass das Heiztabak-Geschäft den langsamen (aber unvermeidlichen) Tod seines traditionellen Zigarettengeschäfts in den nächsten zehn Jahren ausgleichen wird.

4. Solides globales Wachstum mit Spielraum für die Zukunft

In den ersten neun Monaten des Jahres 2019 sah PMI in allen Regionen der Welt einen jährlichen Anstieg des Absatzes von Heiztabak-Produkten, mit Ausnahme des Nahen Ostens und Afrikas, wo die Zahlen des Vorjahres nur schwer zu halten waren.

iQOS erreichte auch in den kommerzialisierten Regionen einen Anteil von 5,1 % am Rauchermarkt und hat das Geschäft noch nicht auf Süd- und Südostasien ausgedehnt. PMI verzögert wahrscheinlich diesen Start, um eine Kannibalisierung seiner Zigarettenumsätze in der Region zu vermeiden (die höher ausfallen als in vielen anderen Regionen) – aber seine späteren Schritte in wachstumsstarken Ländern (wie Indonesien und Thailand) könnten zu langfristigem Rückenwind für iQOS werden.

Die wichtigsten Punkte

Die Entwicklung von iQOS durch PMI war ein kluger Schachzug, denn dieses Geschäft entwickelt sich zu einem neuen Wachstumsmotor für den alternden Tabakriesen. Das macht es zu einem zukunftsweisenderen Unternehmen als sein US-Gegenstück Altria, das ungeschickt in spekulative E-Zigaretten- und Marihuana-Unternehmen investierte, um sein Umsatzwachstum wiederzubeleben.

Dieser Artikel wurde von Leo Sun auf Englisch verfasst und am 18.10.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019