4 Wege, am Aktienmarkt zu gewinnen

Investieren ist eine sehr ernste Angelegenheit. Wenn du die richtigen Aktien kaufst, können sie dein Haus, deine Rente oder die Ausbildung deines Kindes finanzieren. Investieren kann dich zum Millionär machen. Aber über Geld nachzudenken, kann Stress verursachen. Und wenn du dir zu viele Gedanken über deine Investitionen machst, kann es gut sein, dass du ein schlechter Aktienanleger wirst.

Ich habe herausgefunden, dass es weniger beängstigend ist, wenn du deinen Stresspegel beim Investieren in Aktien reduzieren kannst – vor allem, wenn der Wert deiner Aktien im Laufe der Zeit dramatisch steigt. Hier sind vier Tipps, wie du die Chancen auf dem Aktienmarkt zu deinen Gunsten nutzen kannst.

1. Bleibe im Markt und gib deinen Investitionen Zeit zu wachsen

Viele Anleger sind sehr wettbewerbsorientiert und wollen schnell zu Geld kommen. Ein Fehler, den viele zu Beginn machen, ist die aktive Verwaltung der Portfolios, der häufige Kauf und Verkauf von Aktien. Die meisten Daytrader stellen fest, dass ihre Leistung bestenfalls mittelmäßig ist.

Es ist kontraintuitiv, aber wenn du dem Aktienmarkt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenkst, kann er seine Arbeit beim Aufbau deines Vermögens effektiver erledigen. Deine Aktien brauchen kein Mikromanagement. Meistens muss man sie nur in Ruhe lassen.

2. Vergiss das Geld

Erstaunliche Investitionen können auf kurze Sicht sehr volatil sein. Wenn du eine hochfliegende Aktie kaufst, kann dein Portfolio an einem Tag Tausende von Dollar verlieren. Von Angst überwältigt, ziehst du dein Geld vielleicht zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt aus dem Markt. Und so verlieren Menschen ihr Geld an der Börse.

Denk mal darüber nach: An schlechten Börsentagen verlieren Milliardäre Milliarden von Dollar. Solche Verluste kommen ständig vor. Kurzfristig können Aktien alles Mögliche tun. Diejenigen, deren Vermögen an den Markt gebunden ist, bekommen die Auswirkungen dieser Bewegungen ständig zu spüren.

Viele Menschen erliegen der Gier und steigen aus, wenn sie kurzfristig etwas Geld verdient haben. Oder sie lassen sich von der Angst leiten und steigen aus, wenn sie kurzfristig Geld verloren haben.

Wenn du diesen Impulsen nachgibst, wirst du mit ziemlicher Sicherheit die Performance des Aktienmarktes deutlich verfehlen. Du verpasst die Gewinne, die du hättest erzielen können, wenn du langfristig an erfolgreichen Aktien festgehalten hättest.

3. Gewinner können kurzfristig wie Verlierer aussehen

Aggressive Anleger gehen aufs Ganze und versuchen, die besten Gewinner am Aktienmarkt zu finden. Ich liebe die Überflieger. Aber das bedeutet auch, dass man sich oft irrt.

Die Erfahrung ist besonders demütigend, weil Unternehmen oft nach scheinbar unmöglichen Herausforderungen ein Comeback schaffen. Diejenigen, die Gewinner wie Amazon (WKN:906866) gehalten haben und sie durch die ganze Volatilität hindurch gehalten haben, sind reich. Aber das ist leichter gesagt als getan. Amazon hatte mehrere Kursrückgänge von 50 % und einen beängstigenden Rückgang von 90 % zu verzeichnen.

Amazon. Daten von YCharts

Stell dir vor, du sitzt auf diesem 92 %igen Verlust. In der Tat war Amazon nicht die einzige Aktie, die so große Verluste hinnehmen musste. Es gab viele Internetaktien, die abstürzten. Viele von ihnen haben sich nie wieder erholt.

Aber im Fall von Amazon verblassten die dramatischen Auf- und Abschwünge im Laufe der Zeit und brachten riesige Gewinne. Alles, was du jetzt siehst, ist dieser großartige Chart, es geht nur noch steil nach oben.

Amazon. Daten von YCharts

4. Ein oder zwei große Gewinner werden dich reich machen

Das Seltsame an der Aktienauswahl ist, dass du nicht weißt, welche Aktien sich als große Gewinner entpuppen und welche zu Totalverlusten führen werden. Kurzfristig hast du vielleicht ein gutes (oder schlechtes) Gefühl. Aber das eigentliche Spiel, bei dem es darum geht, Reichtum anzuhäufen, ist, wie sich deine Aktie über ein oder zwei Jahrzehnte entwickelt.

Um ein erfolgreicher Investor zu sein, musst du kluge Risiken eingehen. In der Tat ist jede Aktienanlage ein Risiko, denn du könntest dein Geld verlieren. Und dann musst du geduldig sein und abwarten, wie sich die Geschichte entwickelt. Risikobereitschaft und Geduld sind zwei Charaktereigenschaften, die normalerweise nicht zusammenpassen. Eine davon wird dir wahrscheinlich in die Wiege gelegt, an der anderen musst du vielleicht noch arbeiten.

Aber es braucht nicht viele Aktien, die eine Rendite von 10.000 %, 25.000 % oder sogar 100.000 % oder mehr abwerfen, um eine ganze Reihe von 100 %igen Rückgängen auszugleichen. Finde diese ein oder zwei Gewinner, und sie werden deinen Erfolg als Investor bestimmen.

Die Lektion hier ist offensichtlich: Wenn du eine tolle Aktie findest, behalte sie.

Investieren ist eine sehr ernste Angelegenheit

Die größte Herausforderung beim Investieren besteht darin, zu verstehen, dass es genauso schädlich sein kann, der Entwicklung deiner Aktien zu viel Aufmerksamkeit zu schenken, wie sie zu wenig zu beachten. Wenn du dich auf deine Unternehmen und deren Geschäftsentwicklung konzentrierst, wirst du im Laufe der Zeit belohnt werden.

Der Artikel 4 Wege, am Aktienmarkt zu gewinnen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochter, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Taylor Carmichael auf Englisch verfasst und am 27.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Amazon.

Motley Fool Deutschland 2022