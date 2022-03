4 Wachstumsaktien, die Milliardäre kaufen

Wichtige Punkte

Das Formular 13F gibt den Anlegern einen Einblick in die Käufe und Verkäufe von Vermögensverwaltern.

Die letzte Runde der 13Fs hat gezeigt, dass Milliardäre nicht aufhören konnten, diese vier Aktien zu kaufen.

Falls du es verpasst hast: Eine der wichtigsten Datenveröffentlichungen des Quartals fand letzte Woche statt – und sie hatte nichts mit der Inflation oder der Federal Reserve zu tun.

Am 15. Februar endete die Frist, bis zu der Fondsmanager mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Mio. US-Dollar das Formular 13F bei der Securities and Exchange Commission einreichen müssen. Ein 13F bietet eine Momentaufnahme dessen, was die klügsten Köpfe an der Wall Street im letzten Quartal (in diesem Fall im vierten Quartal) gekauft und verkauft haben. Auch wenn 13Fs ihre Nachteile haben (sie bieten eine 45 Tage alte Momentaufnahme der Positionen eines Fonds), können sie der Wall Street und den Anlegern dennoch Hinweise auf Aktien und Trends geben, die die erfolgreichsten Vermögensverwalter im Auge haben.

Ein Trend, der bei der letzten Runde der 13F-Einreichungen nicht zu leugnen war, ist die Vorliebe der Milliardärs-Vermögensverwalter für Wachstumsaktien. In diesem Zusammenhang konnten die Milliardäre nicht aufhören, die folgenden vier Wachstumsaktien im vierten Quartal zu kaufen.

Visa

Die erste Wachstumsaktie, die Milliardäre im vierten Quartal reihenweise kauften, ist der Zahlungsabwicklungsriese Visa (WKN: A0NC7B). Philippe Laffonts Coatue Management und Ole Andreas Halvorsen von Viking Global Investors kauften 2,25 Mio. bzw. 1,33 Mio. Aktien.

Die Vorliebe der Anleger für Visa beruht auf der Dominanz des Marktanteils in den USA, dem langen Weg zur globalen Expansion und der konjunkturellen Bindung des Unternehmens.

Im Jahr 2018 kontrollierte Visa 53 % des gesamten Kaufvolumens des Kreditkartennetzwerks in den USA. Die USA sind der führende Verbrauchermarkt der Welt, und Visa war der einzige Zahlungsabwickler, der seinen Marktanteil im Inland nach der Finanzkrise deutlich ausbauen konnte – ein Anstieg um neun Prozentpunkte in neun Jahren (2009 bis 2018).

Die große Mehrheit der weltweiten Transaktionen wird jedoch immer noch mit Bargeld abgewickelt. Das gilt vor allem für die Schwellenländer, in denen die Banken noch nicht so stark vertreten sind, etwa in Afrika, dem Nahen Osten und Südostasien. Visa hat seit mehreren Jahrzehnten die Möglichkeit, seine Reichweite organisch und durch Übernahmen (wie den Kauf von Visa Europe im Jahr 2016) zu vergrößern, um neue Händler zu erreichen.

Visa profitiert auch von seiner zyklischen Bindung. Mit anderen Worten: Es läuft gut, wenn die US- und die Weltwirtschaft wachsen, und es hat ein bisschen zu kämpfen, wenn Rezessionen eintreten und die Verbraucher/Unternehmen weniger ausgeben. Glücklicherweise dauern Expansionsphasen jahrelang an, während Rezessionen normalerweise nur ein paar Monate oder ein paar Quartale andauern. Da Visa nur als Zahlungsabwickler und nicht als Kreditgeber auftritt, kann es sich schnell von wirtschaftlichen Abschwüngen erholen und von langen Wachstumsphasen profitieren.

Snowflake

Auch das Unternehmen Snowflake (WKN: A2QB38), das Cloud-Data-Warehousing betreibt, hat es den Milliardären im vierten Quartal angetan. Stephen Mandels Lone Pine Capital und Chase Colemans Tiger Global Management kauften fast 1,65 Mio. bzw. fast 849.000 Aktien.

Die Beliebtheit von Snowflake bei erfolgreichen Investoren hat viel mit seinen Wettbewerbsvorteilen und seiner Differenzierung innerhalb der Cloud-Branche zu tun, aber auch mit seiner überdurchschnittlichen Wachstumsrate.

Die Cloud-Infrastruktur von Snowflake basiert zum Beispiel auf vielen der beliebtesten Cloud-Dienste. Im Allgemeinen ist es für Unternehmen oder Einzelpersonen sehr schwierig, in der Cloud gespeicherte Daten gemeinsam zu nutzen, wenn sie nicht denselben Cloud-Infrastrukturdienstleister nutzen. Snowflake macht diese Datenfreigabe für seine Nutzer nahtlos.

Das Unternehmen ist auch kein Freund des Abonnementmodells. Während die meisten Cloud-Unternehmen versuchen, ihre Kunden an wiederkehrende Abonnements zu binden, berechnet Snowflake seine Kunden auf der Grundlage der von ihnen gespeicherten Datenmenge und der Anzahl der verwendeten Snowflake Compute Credits. Diese Methode gibt den Kunden mehr Kontrolle über ihre Ausgaben.

Aber was die Milliardäre wirklich zu lieben scheinen, ist das rasante Wachstum von Snowflake. Es wird erwartet, dass das Unternehmen seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2022 mehr als verdoppelt hat, und die Wall Street prognostiziert im Konsens ein Umsatzwachstum von 67 % im Geschäftsjahr 2023. Bis zum Geschäftsjahr 2029 (Kalenderjahr 2028) rechnet das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 10 Mrd. US-Dollar.

Das große Fragezeichen ist: Wie viel Bewertungsaufschlag wird die Wall Street tolerieren, wenn das Unternehmen bereits mit dem 42-Fachen des geschätzten Umsatzes im Geschäftsjahr 2023 bewertet ist?

Airbnb

Eine dritte Wachstumsaktie, die Milliardäre im vierten Quartal mit vollen Händen gekauft haben, ist die Beherbergungsplattform Airbnb (WKN: A2QG35). John Overdeck und David Siegel von Two Sigma Investments und Jim Simons von Renaissance Technologies legten rund 360.000 bzw. fast 814.000 Aktien zu.

Wie auch bei Visa und Snowflake sind Milliardäre in Airbnb eingestiegen, weil das Unternehmen klare Wettbewerbsvorteile und ein großes Potenzial für ein anhaltendes zweistelliges Wachstum bietet.

An dem Marktplatz des Unternehmens für Unterkünfte nehmen weltweit mehr als 4 Millionen Haushalte teil. Das hört sich vielleicht nach viel an, ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Weltweit gibt es mehr als 1 Milliarde Haushalte. Sobald die Hausbesitzer das Ertragspotenzial der Immobilie erkennen, dürfte die Zahl der verfügbaren Gastgeber durch die Decke gehen.

Besonders interessant an Airbnb ist, wo das Unternehmen sein stärkstes Wachstum verzeichnet: langfristige Aufenthalte (definiert als 28 oder mehr Tage). In den letzten zwei Jahren ist die durchschnittliche Aufenthaltsdauer um 15 % gestiegen, wobei Langzeitaufenthalte im vierten Quartal 22 % aller Buchungen ausmachten. Die Pandemie hat den Schwerpunkt auf die Fernarbeit gelegt, wodurch Arbeitskräfte entstanden sind, die nicht mehr an einen bestimmten Ort gebunden sein müssen. Das sind gute Voraussetzungen für die langfristigen Aussichten von Airbnb.

Außerdem strebt das Unternehmen ein größeres Stück vom Kuchen der Reisebranche an. Airbnbs Experiences-Segment, das derzeit mit lokalen Experten zusammenarbeitet, die Reisende bei ihren Abenteuern begleiten, könnte seine Reichweite in Zukunft durch Partnerschaften mit Restaurants und Verkehrsmitteln leicht ausweiten.

Amazon

Die letzte Wachstumsaktie, die Milliardäre im vierten Quartal unbedingt kaufen mussten, ist der E-Commerce Gigant Amazon (WKN: 906866). Lone Pine Capital kaufte mehr als 256.200 Aktien des Unternehmens, während Ken Griffin’s Citadel Advisors seine Position mit dem Kauf von über 234.000 Aktien fast vervierfachte.

Wie du wahrscheinlich weißt, ist Amazon vor allem für seinen dominanten Onlinemarktplatz bekannt. In einem Bericht von eMarketer vom August letzten Jahres wurde geschätzt, dass 2021 41,4 % aller Onlineausgaben in den USA auf Amazon entfallen werden, was einem Anstieg von 100 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Aber was Amazons Einzelhandelssegment zu einem solchen Kraftpaket macht, sind die 200 Millionen Menschen mit einem Prime-Abonnement. Die jährlichen Einnahmen, die Amazon von den Prime-Mitgliedern erhält, tragen dazu bei, die hauchdünnen Margen im Onlinehandel zu sichern, und ermöglichen es dem Unternehmen, andere Einzelhändler preislich zu unterbieten. Es schadet auch nicht, dass Prime-Mitglieder im Jahr weit mehr ausgeben als Nicht-Prime-Mitglieder.

Amazons wahrer Geheimtipp ist jedoch sein Cloud-Infrastrukturdienst, Amazon Web Services (AWS). Auf AWS entfällt fast ein Drittel der weltweiten Ausgaben für Cloud-Infrastruktur. Das ist wichtig, weil die Cloud-Ausgaben noch in den Kinderschuhen stecken und die Gewinnspanne deutlich höher ist als die, die Amazon im Einzelhandel erzielt. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete AWS 75 % der operativen Einnahmen von Amazon in Höhe von 24,9 Mrd. US-Dollar, obwohl es nur 13 % des Nettoumsatzes des Unternehmens ausmachte.

In den nächsten vier Jahren haben Amazons margenstärkere Segmente wie AWS, Abonnementdienste und Werbung das Potenzial, den operativen Cashflow des Unternehmens mehr als zu verdoppeln.

Der Artikel 4 Wachstumsaktien, die Milliardäre kaufen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Premium-Beratungsdienstes von The Motley Fool abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 23.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Sean Williams besitzt Amazon. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Airbnb, Inc., Amazon, Snowflake Inc. und Visa.

Motley Fool Deutschland 2022