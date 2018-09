"4 Viertel - Meine Gegend rockt!" (SWR)/ Neue Doku-Reihe ab 1. Oktober bei KiKA

Erfurt (ots) - Vier Kids, vier Regionen und ein Ziel: Die anderenmit Aktionen zu überraschen und ihnen zu zeigen, warum die eigeneGegend rockt. Die neue Doku-Reihe begleitet Kinder dabei, wie siesich gegenseitig ihre Heimat vorstellen. Welche Erlebnissebeeindrucken beim Besuch am meisten? Antworten darauf gibt "4 Viertel- Meine Gegend rockt!" (SWR) ab 1. Oktober von montags bisdonnerstags um 20:10 Uhr bei KiKA.Welche Hobbies haben Kinder, die im Schwarzwald wohnen? Was kannman alles in der Großstadt erleben und wie sieht dieFreizeitgestaltung aus, wenn man in einem kleinen Dorf zu Hause ist?Um das herauszufinden, machen sich insgesamt 16 Kinder im Alterzwischen zehn und 13 Jahren gemeinsam auf die Reise quer durch dieRepublik. Sie probieren neue Dinge aus und entdecken ihnen unbekannteOrte.In jeder Folge "4 Viertel - Meine Gegend rockt!" (SWR) lassen sichMädchen und Jungen unterschiedlicher Regionen von ihrem jeweiligenGastgeber zeigen, was dieser an seiner Gegend schätzt, welche seineLieblingsplätze sind und was seine Heimat für ihn zu etwas Besonderemmacht. Ob sie mit Espen auf Mountainbikes durch den Schwarzwaldrasen, sich mit der Wasserratte Charlotte ihrem ersten Segelmanöverauf dem Dümmer See stellen oder Aylinas Heimatstadt München von ganzweit oben bestaunen - den Abenteurern wird nie langweilig.Produziert wurde die Reihe von Nordisch Filmproduction im Auftragdes SWR für KiKA. Verantwortlicher Redakteur beim SWR ist OliverNeitzel.Weitere Informationen und Fotos finden Sie aufwww.kika-presse.de. Registierte Nutzer finden in der Presseloungeunter "Presse Plus" eine Folge zur Ansicht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell